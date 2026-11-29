Warum ist die Pernod-Ricard-Aktie CAC40 Verlierer der Woche? Genannt werden eine mögliche Börseneinführung der Indien-Tochter und rückläufige Umsätze in den USA und China. Die Aktie gab in der Woche um 2,11 Prozent nach.

Was ist mit Indien? Mögliche Prüfung eines Börsengangs der Tochter im Januar 2027 und Streit um Zölle auf Whisky.