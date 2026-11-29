Die Pernod-Ricard-Aktie ist CAC40 Verlierer der Woche. Im Wochenvergleich der Kalenderwoche 48 gab der Spirituosenkonzern um 2,11 Prozent nach. Der größte Teil des Minus entstand am Freitag: Die Pernod-Ricard-Aktie schloss 1,69 Prozent tiefer bei 69,74 Euro. Auf Monatssicht steht noch ein Plus von 5,00 Prozent, auf Jahressicht ein Minus von 10,31 Prozent.
Pernod-Ricard-Aktie ist CAC40 Verlierer der Woche: -2,11 % und der Indien-Schock
Die Pernod-Ricard-Aktie zählt mit -2,11 % zu den CAC40 Verlierern der Woche. Am Freitag fiel sie um 1,69 % auf 69,74 Euro. Im Fokus stehen die Indien-Tochter und schwache Umsätze.
CAC40 Verlierer der Woche
Warum die Pernod-Ricard-Aktie in dieser Woche nachgibt
Als Gründe nennt Idéal Investisseur in seinem Schlussbericht vom Freitag eine mögliche Börseneinführung der indischen Tochter, die der Verwaltungsrat im Januar 2027 prüfen könnte, sowie rückläufige Umsätze in den USA und China. Die Aktie hatte zuvor schon unter der Sorge vor höheren Zöllen auf Whisky in Indien gelitten: Anfang November meldeten Medien, dass die indischen Zollbehörden Container mit Scotch von Pernod Ricard und Diageo festhalten und einen Zoll von 150 Prozent verlangen.
Hintergrund
Ein Wert nahe dem Mehrjahrestief
Der Cognac-Export fiel 2025 laut Branchenverband in Frankreich um 23,8 Prozent, im ersten Geschäftsquartal sanken die Umsätze in China um 25 Prozent. Im August lag die Pernod-Ricard-Aktie zeitweise nahe ihrem 15-Jahres-Tief unter 60 Euro. Über fünf Jahre beträgt das Minus 66,29 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- Pernod Ricard SA
- ISIN
- FR0000120693
- WKN
- 853373
- Handelssymbol
- RI (Euronext Paris)
- US-Symbol
- PDRDY (OTC)
- Kurs
- 69,74 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, Euronext Paris, Schlusskurs 27.11.2026
FAQ
Häufige Fragen zur Pernod-Ricard-Aktie
Warum ist die Pernod-Ricard-Aktie CAC40 Verlierer der Woche? Genannt werden eine mögliche Börseneinführung der Indien-Tochter und rückläufige Umsätze in den USA und China. Die Aktie gab in der Woche um 2,11 Prozent nach.
Was ist mit Indien? Mögliche Prüfung eines Börsengangs der Tochter im Januar 2027 und Streit um Zölle auf Whisky.
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