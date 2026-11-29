Partners Group Aktie: Vom Prügelknaben zum SMI-Gewinner der Woche – 6,6 Prozent gegen alle Skeptiker

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 22:33 2 Min.

Die Partners Group Aktie ist mit einem Plus von 6,61 Prozent zweitgrößter SMI-Gewinner der Woche. Zwei Banken senkten den Daumen, und der schwächste SMI-Titel des Jahres stieg trotzdem an vier von fünf Tagen.

Die Partners Group Aktie ist der zweitgrößte SMI-Gewinner der Woche: Das Papier des Privatmarkt-Spezialisten aus Baar schloss am Freitag bei 654,60 Franken und damit 6,61 Prozent höher als eine Woche zuvor. Nur Amrize legte im Leitindex stärker zu. Der SMI gewann 2,1 Prozent. SMI-Gewinner der Woche Warum die Partners Group Aktie gegen den Strom gestiegen ist Selten passen Nachrichtenlage und Kursverlauf so schlecht zusammen wie in dieser Woche bei Partners Group. Am Dienstag und am Mittwoch nahmen zwei große Banken ihre Einschätzung für die Partners Group Aktie zurück und verwiesen auf einen trüben Ausblick bei den Gebühren. Der Kurs gab kaum nach. Als am Donnerstag die Risikofreude an die Börsen zurückkehrte, zog die Aktie an: plus 1,69 Prozent am Donnerstag, plus 2,51 Prozent am Freitag. Laut Finanz und Wirtschaft standen Finanzwerte zum Wochenschluss weit vorne im Gewinnerfeld. Händler sprachen von Schnäppchenjägern, die nach den Verlusten der Vorwochen zugriffen. Partners Group Aktie in einer Woche +6,61 % Schlusskurs der Partners Group Aktie am Freitag 654,60 CHF Kursentwicklung in einem Jahr -31,28 % Kaufkurs eines Insiders am 17. November 649,67 CHF Quelle : comdirect (Schlusskurse 27.11.2026), FuW Partners Group Aktie: Der Insider liegt im Plus Ein Detail macht die Woche besonders. Am 17. November kaufte ein Mitglied der Geschäftsleitung laut der Meldung an die Börse 760 Aktien für knapp eine halbe Million Franken, zu durchschnittlich 649,67 Franken je Titel. Kurz danach fiel der Kurs deutlich darunter. Mit dem Schlusskurs von 654,60 Franken liegt dieser Kauf nun wieder im Gewinn. Der Blick auf die längere Frist bleibt ernüchternd: Auf Jahressicht hat die Partners Group Aktie 31,28 Prozent verloren, in fünf Jahren 57,23 Prozent. Was die Partners Group Aktie bremsen kann Fondsumbau am Montag: Ein 6,6 Milliarden Euro schwerer Fonds wird zum 30. November in eine neue Struktur überführt, die Rücknahmen sind zeitweise begrenzt.

Gebühren: Die Sorge um die erfolgsabhängigen Erträge ist der Kern der Analystenskepsis und nicht ausgeräumt.

Gegenbewegung: Eine starke Woche nach einem Minus von fast einem Drittel im Jahr ist noch keine Trendwende. Ausblick: Wie geht es mit der Partners Group Aktie weiter? Der SMI-Gewinner der Woche startet mit einem Termin in die neue Woche: dem Umbau des großen Fonds. Verläuft er ruhig und halten die Mittelzuflüsse, hätte die Partners Group Aktie die Skeptiker ein zweites Mal überrascht. Stammdaten der Partners Group Aktie Partners Group Holding AG: ISIN CH0024608827, WKN A0JJY6, Handelssymbol PGHN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol PGPHF (OTC)

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