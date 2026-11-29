Die Palfinger-Aktie (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Wiener-Börse-Kürzel: PAL, Xetra-Kürzel: PFI, US-Handelssymbol: PLFRF) gehört zu den ATX Gewinnern der Woche: In der KW 48 legte das Papier des Weltmarktführers für Ladekrane um 3,66 Prozent zu und belegte Platz sechs im Leitindex. Der ATX gewann im selben Zeitraum 0,35 Prozent. Bemerkenswert ist der Zeitpunkt: Erst am 20. November war die Aktie mit 26,05 Euro auf ein neues 12-Monats-Tief gefallen.
Palfinger-Aktie ATX Gewinner der Woche: Der Kranbauer stemmt sich aus dem Jahrestief
Die Palfinger-Aktie ist einer der ATX Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 3,66 Prozent arbeitete sich der Salzburger Kran- und Hebetechnikspezialist in der KW 48 vom 12-Monats-Tief nach oben. Nach Russland-Abschreibung und gesenkter Prognose setzen Schnäppchenjäger auf das Sparprogramm. Unsere Wochenanalyse zeigt, was für und was gegen eine nachhaltige Erholung spricht.
Wochenanalyse
Erholung in kleinen Schritten
Anders als bei den volatilen Technologiewerten verlief die Woche für Palfinger in ruhigen Bahnen. Schon am Dienstag, als der ATX um 1,90 Prozent nachgab, zählte die Aktie am Nachmittag mit einem Plus von knapp einem Prozent auf 26,80 Euro zu den stärksten Werten im Index. Am Freitag folgte ein weiteres Plus von 1,51 Prozent. Unternehmensspezifische Nachrichten gab es in der KW 48 kaum; die Gewinne spiegeln vor allem eine technische Gegenbewegung nach dem monatelangen Abwärtstrend wider. Seit Mitte Juni hatte die Aktie rund ein Viertel ihres Werts eingebüßt.
Analyse
Was hinter dem Kursverfall steckt
Russland-Rückzug
Palfinger trennt sich vom Russland-Geschäft und schrieb dafür 135 Millionen Euro ab. Das drückte das Neunmonatsergebnis unter dem Strich in die Verlustzone.
Portfolio-Bereinigung
Die margenschwachen Hubladebühnen werden verkauft – ein Schritt, der die Profitabilität langfristig verbessern soll.
Schwache Kernmärkte
Die schwache Konjunktur in Deutschland und die Investitionszurückhaltung in den USA belasten die Nachfrage. Hinzu kommen US-Zölle, die Palfinger nicht vollständig weitergeben kann.
Prognose gesenkt
Für 2026 erwartet Palfinger einen Umsatz leicht über und ein EBIT leicht unter dem Vorjahresniveau. Nach neun Monaten lag das EBIT bei 120,7 Millionen Euro.
Einordnung
Analysten bleiben bei Kaufempfehlungen
Trotz des Kursrutsches bleiben die Analysten mehrheitlich zuversichtlich. Berenberg bestätigte Anfang November die Kaufempfehlung, senkte das Kursziel aber von 40 auf 35 Euro. Die Deutsche Bank blieb Ende Oktober ebenfalls bei „Buy“ und nahm das Ziel von 41 auf 39 Euro zurück. mwb research verwies darauf, dass Palfinger seine Einsparungen verdoppelt habe. Mit der Familie Palfinger als Mehrheitsaktionärin mit rund 56 Prozent verfügt der Konzern zudem über einen langfristig orientierten Ankeraktionär.
Häufige Fragen zur Palfinger-Aktie
Warum ist die Palfinger-Aktie ATX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 3,66 Prozent. Nach dem 12-Monats-Tief vom 20. November setzte eine Gegenbewegung ein; konkrete Unternehmensnachrichten gab es in dieser Woche kaum.
Warum hat Palfinger 2026 einen Verlust?
Eine Abschreibung von 135 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Rückzug aus Russland drückte das Neunmonatsergebnis in die Verlustzone.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Palfinger-Aktie?
Die ISIN lautet AT0000758305, die WKN 919964. An der Wiener Börse lautet das Kürzel PAL, auf Xetra PFI und in den USA außerbörslich PLFRF.
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