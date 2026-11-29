Warum ist die Palfinger-Aktie ATX Gewinner der Woche?

Die Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 3,66 Prozent. Nach dem 12-Monats-Tief vom 20. November setzte eine Gegenbewegung ein; konkrete Unternehmensnachrichten gab es in dieser Woche kaum.

Warum hat Palfinger 2026 einen Verlust?

Eine Abschreibung von 135 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Rückzug aus Russland drückte das Neunmonatsergebnis in die Verlustzone.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Palfinger-Aktie?

Die ISIN lautet AT0000758305, die WKN 919964. An der Wiener Börse lautet das Kürzel PAL, auf Xetra PFI und in den USA außerbörslich PLFRF.