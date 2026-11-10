Rückblick: Die Aktie von Palantir rutschte nach dem Rekordhoch bei 212,94 USD Mitte Oktober in eine deutliche Korrektur und verlor bis zum Tief fast 30%, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.
Palantir Aktie: Weiterer Spielraum nach oben - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Nach den Quartalszahlen sei das Papier unter den 50er-EMA gefallen, im Ausverkauf der Softwarewerte am Donnerstag mit einem Minus von 9,73% dann bis auf 152,60 USD und damit unter den 200er-EMA. Dort habe die Unterkante der Ichimoku-Wolke den Rückgang bei hohem Umsatz aufgefangen. Seither erhole sich der Titel bereits zwei Tage in Folge, am Montag sei er um 5,50% auf 169,20 USD gestiegen und habe wieder klar über dem 200er-EMA geschlossen.
Ausblick
Gelinge der Sprung über den fallenden 10er-EMA bei 175,20 USD, rücke der 50er-EMA bei 181,57 USD in den Blick, darüber die Oberkante der Wolke und die Widerstandszone um 185 bis 190 USD. Der RSI habe die überverkaufte Zone gerade verlassen und lasse weiteren Spielraum nach oben. Rutsche die Aktie dagegen erneut unter den 200er-EMA bei 162,01 USD, drohe ein Test des Tiefs bei 152,60 USD. Darunter verlaufe die nächste größere Unterstützung erst bei 120,50 USD. Das durchschnittliche Analystenziel liege bei 222,25 USD. Die nächsten Zahlen würden am 17. Februar folgen. (Analyse vom 10.11.2026)
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