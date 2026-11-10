Palantir Aktie: Weiterer Spielraum nach oben - Chartanalyse

Gelinge der Sprung über den fallenden 10er-EMA bei 175,20 USD, rücke der 50er-EMA bei 181,57 USD in den Blick, darüber die Oberkante der Wolke und die Widerstandszone um 185 bis 190 USD. Der RSI habe die überverkaufte Zone gerade verlassen und lasse weiteren Spielraum nach oben. Rutsche die Aktie dagegen erneut unter den 200er-EMA bei 162,01 USD, drohe ein Test des Tiefs bei 152,60 USD. Darunter verlaufe die nächste größere Unterstützung erst bei 120,50 USD. Das durchschnittliche Analystenziel liege bei 222,25 USD. Die nächsten Zahlen würden am 17. Februar folgen. (Analyse vom 10.11.2026)