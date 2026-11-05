Palantir Aktie: Brutaler Kurssturz trotz KI-Boom! Warum Northland jetzt noch optimistischer wird

Die Palantir-Aktie steht im Mittelpunkt eines außergewöhnlichen Börsenkonflikts. Auf der einen Seite präsentiert das Unternehmen beeindruckende Geschäftszahlen, ein nahezu verdoppeltes Umsatzvolumen gegenüber dem Vorjahr und ambitionierte Wachstumsprognosen. Auf der anderen Seite verliert die Aktie an der NASDAQ dramatische 9,7 Prozent und fällt auf 155,11 USD. Northland lässt sich von dieser Entwicklung nicht von ihrer positiven Einschätzung abbringen. Die Investmentbank erhöht das Kursziel von 200 auf 210 USD und bestätigt das Rating "outperform". Damit ergibt sich gegenüber dem aktuellen Kurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 35,4 Prozent. Die Chancen liegen insbesondere in der steigenden Nachfrage nach KI-Software, dem dynamischen Geschäft mit amerikanischen Unternehmenskunden und der hohen Profitabilität. Die Risiken bestehen vor allem in der anspruchsvollen Bewertung, möglichen Wachstumsenttäuschungen und zunehmendem Wettbewerb. Für langfristig orientierte und risikobereite Anleger könnte der Kursrückgang eine interessante Gelegenheit darstellen, sofern sie von der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens überzeugt sind. Wer dagegen auf stabile Bewertungen und geringe Kursschwankungen setzt, dürfte die Aktie weiterhin als anspruchsvoll betrachten. Die entscheidende Botschaft der Northland-Aktienanalyse lautet: Palantir besitzt außergewöhnliche Wachstumsmöglichkeiten, doch die Börse verlangt immer überzeugendere Beweise. Ob der aktuelle Kurssturz der Beginn einer neuen Kaufchance oder einer tieferen Korrektur ist, bleibt offen. Eines steht allerdings fest: Bei Palantir ist die künstliche Intelligenz derzeit beeindruckend stark – die Nerven der Anleger müssen es ebenfalls sein!

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 5. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.