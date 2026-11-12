Ölpreis droht Risiko eines tieferen Ausverkaufs

China komme dabei eine besondere Bedeutung zu. Als einer der weltweit größten Ölimporteure könne das Land durch Veränderungen seiner Industrieaktivität, der Transportnachfrage und des Wirtschaftswachstums erheblichen Einfluss auf die Rohölpreise ausüben. China habe im Oktober täglich 9,88 Millionen Barrel Rohöl importiert. Dies entspreche einem Anstieg von 9,4 Prozent gegenüber September und dem höchsten Tageswert seit März. Allerdings hätten die Importe weiterhin 13,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen, was auf Lieferunterbrechungen im Zusammenhang mit dem US-israelischen Krieg gegen den Iran zurückzuführen sei. Auch die Importe von Ölprodukten seien von 1,85 Millionen Tonnen im September auf 3,15 Millionen Tonnen gestiegen. Trotz dieser monatlichen Erholung seien die chinesischen Rohölimporte im Zeitraum Januar bis Oktober auf 27,15 Millionen Tonnen gesunken, verglichen mit 34,19 Millionen Tonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Eine fortgesetzte Erholung des chinesischen Verbrauchs könnte die WTI-Preise stützen. Eine schwächere Industrieaktivität oder enttäuschende Wirtschaftsdaten könnten dagegen die Sorgen vor einem globalen Überangebot verstärken.