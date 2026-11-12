Der Ausblick für Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) wird herausfordernder, da die Märkte das Gleichgewicht zwischen globalem Angebot und Nachfrage neu bewerten, so Violeta Todorova, Senior Analyst bei Leverage Shares und Income Shares.
Ölpreis droht Risiko eines tieferen Ausverkaufs
Entspannung der Spannungen zwischen den USA und dem Iran reduziert geopolitische Prämie
Nach einer starken Rally, die durch den Krieg im Iran angetrieben worden sei, zeichneten sich laut Marktbeobachtern bei den Ölpreisen inzwischen deutliche Rückgänge ab. Anleger würden zunehmend eine mögliche Erholung des Angebots und eine Verringerung geopolitischer Risiken einpreisen. Am 10. November 2026 seien die WTI-Futures auf etwa 85,00 US-Dollar je Barrel gefallen, was einem Tagesverlust von 2,43 Prozent entsprochen habe. Der Rückgang sei auf einen steilen Ausverkauf am Montag gefolgt, nachdem US-Präsident Donald Trump angedeutet habe, dass weitere militärische Aktionen gegen den Iran zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich seien. Auch Brent-Rohöl sei erstmals seit August unter die Marke von 90 US-Dollar gefallen.
WTI habe mittlerweile mehr als 19 Prozent gegenüber seinen Höchstständen im Oktober verloren. Ausschlaggebend dafür sei der rasche Abbau der geopolitischen Risikoprämie, die die Preise zuvor gestützt habe. Obwohl der Markt weiterhin nicht frei von Angebotsrisiken sei, deute der Rückgang unter die wichtige Unterstützung von 88,75 US-Dollar auf einen möglichen kurzfristigen Preisrückgang in Richtung 80 US-Dollar hin.
Die Entwicklungen im Nahen Osten gehörten weiterhin zu den wichtigsten Einflussfaktoren für die Rohölpreise. Der Krieg im Iran habe die Ölproduktion, die Exporte und die Schifffahrtsrouten durch die Straße von Hormus erheblich beeinträchtigt. Diplomatische Signale aus Washington würden jedoch zunehmend die Marktstimmung verändern. Die Bereitschaft von US-Präsident Donald Trump, auf weitere Militärschläge gegen den Iran zu verzichten, könne die Sorgen vor einer langanhaltenden Eskalation verringern. Dies habe Anleger dazu veranlasst, einen Teil der zuvor eingepreisten geopolitischen Risikoprämie wieder abzubauen. Zudem hätten sich die Rohölexporte aus dem Persischen Golf einschließlich der Pipeline-Volumina bereits auf etwa 90 Prozent des Vorkriegsniveaus erholt. Die Erholung bei den Lieferungen raffinierter Produkte verlaufe hingegen deutlich langsamer und erreiche bislang lediglich 35 bis 40 Prozent des früheren Niveaus.
Eine anhaltende Erholung der Ölexporte dürfte das verfügbare Angebot erhöhen und zusätzlichen Abwärtsdruck auf die WTI-Preise ausüben. Jede erneute militärische Eskalation, Angriffe auf die Energieinfrastruktur oder Störungen des Tankerverkehrs könnten den jüngsten Preisrückgang allerdings rasch umkehren. Vorerst scheine der Markt ein optimistischeres geopolitisches Szenario einzupreisen, obwohl ein umfassendes Abkommen zwischen Washington und Teheran weiterhin ausstehe.
Steigendes Ölangebot könnte die WTI-Preise 2027 unter Druck setzen
Abgesehen von den geopolitischen Entwicklungen verbessere sich nach Einschätzung der Marktbeobachter der globale Angebotsausblick. Eine höhere Produktion der OPEC+-Mitglieder in Verbindung mit steigenden Exporten aus dem Nahen Osten könnte in den kommenden Monaten für ein deutlich entspannteres Angebotsumfeld sorgen.
Die OPEC-Förderung sei im Oktober gestiegen, wobei insbesondere Saudi-Arabien, Kuwait und der Irak zu dieser Entwicklung beigetragen hätten. Die Internationale Energieagentur (IEA) rechne zudem mit einem erheblichen Anstieg des globalen Ölangebots im Jahr 2027. Ihrem Ölmarktbericht vom Oktober zufolge dürfte das weltweite Angebot im kommenden Jahr um 7,7 Millionen Barrel pro Tag zunehmen, nachdem für 2026 noch ein Rückgang erwartet werde. Obwohl die Erholung weiterhin anfällig für Störungen bleibe, könnte eine steigende Produktion zusätzlichen Abwärtsdruck auf die Ölpreise ausüben.
Schwache globale Nachfrage könnte den Druck auf die Rohölpreise verstärken
Die Nachfrage stelle einen weiteren entscheidenden Faktor für den Ausblick auf WTI-Rohöl dar. Höhere Energiekosten, eine schwächere Konjunktur und wirtschaftliche Unsicherheiten in wichtigen Volkswirtschaften hätten den Verbrauch bereits beeinträchtigt. Hohe Kraftstoffpreise könnten Unternehmen und Verbraucher zudem dazu veranlassen, ihren Energieverbrauch zu reduzieren, insbesondere in preissensiblen Märkten. Die IEA gehe davon aus, dass die globale Ölnachfrage im Jahr 2026 um 2,6 Millionen Barrel pro Tag sinken werde. Obwohl sich der Verbrauch 2027 teilweise erholen dürfte, prognostiziere die Agentur, dass der weltweite Ölverbrauch weiterhin unter dem Niveau von 2025 liegen werde. Dies deute darauf hin, dass die Nachfrageerholung möglicherweise nicht ausreiche, um einen erheblichen Produktionsanstieg vollständig aufzunehmen.
China komme dabei eine besondere Bedeutung zu. Als einer der weltweit größten Ölimporteure könne das Land durch Veränderungen seiner Industrieaktivität, der Transportnachfrage und des Wirtschaftswachstums erheblichen Einfluss auf die Rohölpreise ausüben. China habe im Oktober täglich 9,88 Millionen Barrel Rohöl importiert. Dies entspreche einem Anstieg von 9,4 Prozent gegenüber September und dem höchsten Tageswert seit März. Allerdings hätten die Importe weiterhin 13,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen, was auf Lieferunterbrechungen im Zusammenhang mit dem US-israelischen Krieg gegen den Iran zurückzuführen sei. Auch die Importe von Ölprodukten seien von 1,85 Millionen Tonnen im September auf 3,15 Millionen Tonnen gestiegen. Trotz dieser monatlichen Erholung seien die chinesischen Rohölimporte im Zeitraum Januar bis Oktober auf 27,15 Millionen Tonnen gesunken, verglichen mit 34,19 Millionen Tonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Eine fortgesetzte Erholung des chinesischen Verbrauchs könnte die WTI-Preise stützen. Eine schwächere Industrieaktivität oder enttäuschende Wirtschaftsdaten könnten dagegen die Sorgen vor einem globalen Überangebot verstärken.
Ausblick für den WTI-Rohölpreis
Der kurzfristige Ausblick für WTI bleibe nach Einschätzung von Leverage Shares von Vorsicht geprägt, wobei die Risiken eher in Richtung weiterer Preisrückgänge tendierten. Leverage Shares erwarte, dass sich die Ölströme aus dem Nahen Osten allmählich normalisieren dürften. Allerdings könnten anhaltende Lieferbeschränkungen und niedrigere globale Lagerbestände weiterhin für erhebliche Preisschwankungen sorgen. Insgesamt neige Leverage Shares zu der Einschätzung, dass der Ölmarkt im Jahr 2027 schwächer ausfallen könnte, ohne dass dies zwangsläufig einen anhaltenden Preiseinbruch bedeuten müsse.
Drei Szenarien für die weitere WTI-Preisentwicklung
Optimistisches Szenario: Sollte die Fördermenge im Persischen Golf im Jahr 2027 um 3,5 Millionen Barrel pro Tag unter ihrem Durchschnitt von 2025 bleiben, könnte der WTI-Preis im kommenden Jahr auf bis zu 120 US-Dollar je Barrel steigen.
Basisszenario: Sollte sich das Angebot aus dem Nahen Osten bis Mitte 2027 allmählich erholen und sollten gleichzeitig die globalen Lagerbestände wieder aufgebaut werden, könnte sich der WTI-Preis im kommenden Jahr in Richtung 70 US-Dollar je Barrel bewegen.
Pessimistisches Szenario: Sollte die Fördermenge im Persischen Golf um 2,5 Millionen Barrel pro Tag über das Niveau von 2025 steigen und sollten gleichzeitig neue Lieferstörungen ausbleiben, könnte der WTI-Preis auf etwa 55 US-Dollar je Barrel zurückfallen.
Ölmarkt zwischen diplomatischer Entspannung und anhaltenden Angebotsrisiken
WTI-Rohöl befinde sich nach Einschätzung von Leverage Shares weiterhin im Spannungsfeld zweier gegensätzlicher Entwicklungen. Einerseits würden diplomatische Fortschritte die Ölpreise rasch nach unten treiben, andererseits bleibe der physische Markt aufgrund fehlender Liefermengen aus dem Persischen Golf, einer Förderung einiger OPEC+-Produzenten unterhalb ihrer jeweiligen Quoten und rückläufiger US-Lagerbestände angespannt. Solange kein dauerhaftes Abkommen zwischen den USA und dem Iran zustande komme, müsse weiterhin mit erheblichen Preisausschlägen in beide Richtungen gerechnet werden. Einzelne geopolitische Schlagzeilen könnten demnach innerhalb eines einzigen Handelstages Preisbewegungen von bis zu fünf US-Dollar je Barrel nach oben oder unten auslösen.
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