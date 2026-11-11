Öl und Inflation fallen

Gleichzeitig seien die Inflationserwartungen in Eurozone und USA deutlich gesunken. Dennoch rechne der Markt weiterhin mehrheitlich mit Zinserhöhungen von FED und EZB im Dezember. Für Juni nächsten Jahres sei bei der FED ein Zinsschritt, bei der EZB ein halber Schritt ausgepreist worden. Dies hätte den Euro tendenziell stützen sollen, doch EUR/USD bewege sich seit Anfang Oktober seitwärts. Die zuvor erhöhte politische Risikoprämie des Dollar habe sich reduziert, auch wegen gemäßigterer US-Rhetorik nach den Midterms. Anstehende Treffen Trumps mit Xi und möglicherweise Putin könnten die politische Lage bis Jahresende beruhigen. Daher dürfte EUR/USD weiterhin seitwärts tendieren.