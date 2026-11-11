Der Ölpreis ist seit seinem Hoch Ende Oktober von rund 117 auf 91,50 US-Dollar je Barrel gefallen, bereinigt um den Kontraktwechsel beträgt das Minus gut 20 Prozent, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.
Öl und Inflation fallen
Euro wartet weiter auf Impulse
Gleichzeitig seien die Inflationserwartungen in Eurozone und USA deutlich gesunken. Dennoch rechne der Markt weiterhin mehrheitlich mit Zinserhöhungen von FED und EZB im Dezember. Für Juni nächsten Jahres sei bei der FED ein Zinsschritt, bei der EZB ein halber Schritt ausgepreist worden. Dies hätte den Euro tendenziell stützen sollen, doch EUR/USD bewege sich seit Anfang Oktober seitwärts. Die zuvor erhöhte politische Risikoprämie des Dollar habe sich reduziert, auch wegen gemäßigterer US-Rhetorik nach den Midterms. Anstehende Treffen Trumps mit Xi und möglicherweise Putin könnten die politische Lage bis Jahresende beruhigen. Daher dürfte EUR/USD weiterhin seitwärts tendieren.
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