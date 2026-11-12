NVIDIA unter Druck – DAX nimmt 27.000 ins Visier

Damit stellt sich auch die Frage, wie stark die Turbulenzen den bevorstehenden Börsengang von Anthropic belasten könnten, zumal NVIDIA selbst zu den vorgesehenen Großinvestoren gehört. Werden Anleger vorsichtiger, könnten sie bei der Bewertung einen größeren Preisabschlag verlangen. Aus dem Umfeld des Börsengangs ist allerdings zu hören, dass die Emission bereits mehrfach überzeichnet sei. Der Börsenstart dürfte damit zeigen, wie viel Vertrauen die Anleger noch in die KI-Branche haben.