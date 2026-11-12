Ein weiterer schwarzer Tag für NVIDIA, und die Unruhe erfasst erneut den gesamten KI-Sektor. Die Aktie verlor gestern im nachbörslichen Handel mehr als acht Prozent, nachdem neue Vorwürfe über eine weitere mutmaßliche Affäre von Konzernchef Jensen Huang bekannt geworden waren. Nun steht auch seine Ablösung im Raum, eine endgültige Entscheidung stand zunächst allerdings noch aus.
NVIDIA unter Druck – DAX nimmt 27.000 ins Visier
Morning Briefing by Jürgen Molnar von Donnerstag 12.11.2026
Die Nervosität zieht am Morgen auch die Technologiewerte in Asien nach unten und belastet die europäischen Branchenwerte zum Handelsauftakt. Zur ohnehin angespannten Stimmung rund um KI kommt damit die Unsicherheit über die Führung ausgerechnet bei dem Unternehmen hinzu, das den Boom maßgeblich geprägt hat.
Damit stellt sich auch die Frage, wie stark die Turbulenzen den bevorstehenden Börsengang von Anthropic belasten könnten, zumal NVIDIA selbst zu den vorgesehenen Großinvestoren gehört. Werden Anleger vorsichtiger, könnten sie bei der Bewertung einen größeren Preisabschlag verlangen. Aus dem Umfeld des Börsengangs ist allerdings zu hören, dass die Emission bereits mehrfach überzeichnet sei. Der Börsenstart dürfte damit zeigen, wie viel Vertrauen die Anleger noch in die KI-Branche haben.
Der DAX lässt sich davon wenig beeindrucken und erreichte vorbörslich bereits 26.950 Punkte, womit er sein bisheriges Allzeithoch von 26.690 Punkten deutlich hinter sich lässt. Dazu passen die sehr guten Zahlen von Siemens, die dem deutschen Leitindex durch das hohe Gewicht der Aktie zusätzlichen Auftrieb geben. Trotz des leicht steigenden Ölpreises rückt damit die Marke von 27.000 Punkten ins Visier.
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