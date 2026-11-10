Die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) erlebt einen dramatischen Gegensatz zwischen Börsenstimmung und fundamentalen Wachstumserwartungen. Während der KI-Chipgigant an der NASDAQ am Montag mit einem Kursverlust von 4,3 % auf 178,67 USD zurückfiel, verbreitet die kanadische Investmentbank RBC bemerkenswerten Optimismus. In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 9. November 2026 bestätigt Analyst Srini Pajjuri das unveränderte Kursziel 330 USD und hält am Rating "outperform" fest. Damit sieht RBC für die NVIDIA-Aktie ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von gewaltigen 84,70 %. Besonders brisant: Srini Pajjuri erwartet erneut ein außergewöhnlich starkes Quartal und rechnet damit, dass NVIDIA die Umsatzerwartungen der Wall Street übertreffen könnte. Gleichzeitig zeichnet sich in der Lieferkette ein kräftiger Produktionshochlauf der nächsten KI-Plattform Vera Rubin ab. Doch während die Nachfrage nach Hochleistungsprozessoren weiterhin boomt, wächst die politische Unsicherheit rund um den Ausbau gigantischer Rechenzentren. Könnten neue Beschränkungen den KI-Superzyklus ausbremsen? Oder entsteht gerade durch den jüngsten Kursrutsch eine außergewöhnliche Gelegenheit für langfristig orientierte Anleger? Die neue RBC-Aktienanalyse liefert bemerkenswerte Antworten.
NVIDIA Aktie: Warum RBC trotz KI-Sorgen bullish bleibt
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NVIDIA-Aktienanalyse: RBC bleibt bei "outperform" und 330 USD
Die Botschaft von RBC ist eindeutig: NVIDIA besitzt nach Einschätzung von Analyst Srini Pajjuri weiterhin erhebliches Kurspotenzial. In seiner Aktienanalyse vom 9. November 2026 bestätigt Srini Pajjuri das Kursziel 330 USD und das Rating "outperform". Die kanadische Investmentbank hält damit trotz des jüngsten Abverkaufs an ihrer positiven Bewertung fest. Besonders auffällig ist die enorme Differenz zwischen dem aktuellen NASDAQ-Schlusskurs von 178,67 USD und dem Kursziel 330 USD. Um dieses Niveau zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie um 151,33 USD beziehungsweise 84,70 % steigen. Eine solche Entwicklung würde eine erhebliche Neubewertung des Unternehmens bedeuten. Allerdings handelt es sich bei dem Kursziel 330 USD um eine Analystenprognose und nicht um einen garantierten zukünftigen Aktienkurs. Entscheidend ist, ob NVIDIA seine außergewöhnliche Wachstumsdynamik fortsetzen kann. RBC-Analyst Srini Pajjuri sieht dafür weiterhin überzeugende Voraussetzungen. Vor allem die Nachfrage nach KI-Beschleunigern, die Investitionen großer Cloudkonzerne und die nächste Produktgeneration spielen in seiner Aktienanalyse eine zentrale Rolle.
NVIDIA-Aktie: Srini Pajjuri erwartet erneut starke Quartalszahlen
Besonders optimistisch äußert sich RBC hinsichtlich der bevorstehenden Geschäftszahlen. Srini Pajjuri rechnet für das dritte Quartal des laufenden NVIDIA-Geschäftsjahres mit einem Umsatz, der ungefähr 3 bis 4 % über den Markterwartungen liegen könnte. Gleichzeitig erwartet RBC, dass der Ausblick für das vierte Quartal um etwa 2 bis 4 % über den bisherigen Konsensschätzungen ausfallen könnte. Diese Prognosen sind bemerkenswert, weil die Erwartungen an NVIDIA bereits ausgesprochen hoch sind. Der Konzern muss nicht nur wachsen, sondern regelmäßig beweisen, dass seine Geschäftsentwicklung selbst ambitionierte Analystenschätzungen übertreffen kann. Genau hier liegt eine der Besonderheiten der NVIDIA-Aktie. Gute Ergebnisse allein reichen häufig nicht aus, wenn die Börse bereits noch bessere Zahlen erwartet. Für die positive Aktienanalyse von RBC ist deshalb entscheidend, dass Srini Pajjuri weiterhin mit positiven Überraschungen rechnet. Sollte NVIDIA tatsächlich stärker wachsen als erwartet und zugleich einen überzeugenden Ausblick präsentieren, könnte dies das Vertrauen der Anleger nach dem jüngsten Kursrutsch stärken.
NVIDIA: RBC sieht weiterhin eine robuste KI-Nachfrage
Die wichtigste Grundlage für das Rating "outperform" und das Kursziel 330 USD ist die nach Einschätzung von RBC weiterhin außergewöhnlich starke Nachfrage nach KI-Rechenleistung. Srini Pajjuri verweist in seiner Aktienanalyse auf mehrere Indikatoren, die ein robustes Marktumfeld signalisieren. Dazu gehören die Mietpreise für Grafikprozessoren, die Investitionsausgaben großer Hyperscaler und die Umsatzentwicklung von Cloud-Dienstleistungen. In der RBC-Studie heißt es im englischen Original: "Demand indicators (...) all point to robust environment". Auf Deutsch bedeutet dies sinngemäß: „Die Nachfrageindikatoren deuten allesamt auf ein robustes Marktumfeld hin.“ Diese Einschätzung ist für die NVIDIA-Aktie von erheblicher Bedeutung. Denn die langfristige Wachstumsstory hängt wesentlich davon ab, ob Unternehmen weiterhin bereit sind, enorme Summen in KI-Infrastruktur zu investieren. RBC sieht gegenwärtig keine grundlegende Abschwächung dieser Nachfrage. Vielmehr deutet die Entwicklung nach Einschätzung von Srini Pajjuri darauf hin, dass die Nachfrage weiterhin größer sein könnte als das kurzfristig verfügbare Angebot.
NVIDIA-Aktie: Nicht die Nachfrage, sondern das Angebot begrenzt das Wachstum
Ein besonders interessanter Aspekt der aktuellen RBC-Aktienanalyse betrifft die Lieferketten. Srini Pajjuri sieht die Verfügbarkeit wichtiger Komponenten als entscheidenden begrenzenden Faktor für zusätzliches Wachstum. Diese Einschätzung unterscheidet sich grundlegend von der Sorge, dass der KI-Boom bereits seinen Höhepunkt überschritten haben könnte. Wenn die Nachfrage nach NVIDIA-Produkten tatsächlich stärker wächst als die verfügbaren Produktionskapazitäten, liegt das zentrale Problem nicht in fehlenden Kunden, sondern in der Fähigkeit, ausreichend Systeme auszuliefern. Für die NVIDIA-Aktie wäre dies grundsätzlich ein positives Signal. Allerdings können Lieferengpässe auch erhebliche Risiken verursachen. Verzögerungen bei der Produktion könnten Umsätze verschieben, während steigende Kosten für Komponenten die Profitabilität belasten könnten. Besonders wichtig sind die Verfügbarkeit moderner Halbleiterfertigungskapazitäten, leistungsfähiger Speicherchips und komplexer Verpackungstechnologien. RBC-Analyst Srini Pajjuri betrachtet diese Engpässe als zentrale Herausforderung für weiteres Wachstum. Sollte NVIDIA die Lieferketten erfolgreich ausbauen, könnte sich daraus zusätzlicher Umsatzspielraum ergeben.
NVIDIA: Vera Rubin könnte die nächste Wachstumswelle auslösen
Besonders viel Aufmerksamkeit widmet RBC der kommenden KI-Plattform Vera Rubin. Nach Angaben von Srini Pajjuri deuten Gespräche mit Unternehmen aus der Lieferkette auf einen kräftigen Produktionshochlauf hin. Die neue Plattform könnte damit zu einem entscheidenden Wachstumstreiber für NVIDIA werden. Bemerkenswert ist insbesondere die von RBC genannte Erwartung eines durchschnittlichen Verkaufspreisanstiegs von ungefähr 60 % im Zusammenhang mit Vera Rubin. Diese Größenordnung verdeutlicht, welches wirtschaftliche Potenzial in leistungsfähigeren KI-Systemen liegen könnte. Allerdings bedeutet ein höherer durchschnittlicher Verkaufspreis nicht automatisch einen entsprechenden Anstieg der Gewinnmarge. Entscheidend sind auch die Herstellungskosten, die Zusammensetzung der verkauften Systeme und die tatsächliche Nachfrage. Für die NVIDIA-Aktie könnte Vera Rubin dennoch einen wichtigen Beitrag zur nächsten Wachstumsphase leisten. Das Kursziel 330 USD von RBC basiert auf einer positiven Einschätzung der zukünftigen Geschäftsentwicklung, bei der neue Produktgenerationen eine zentrale Rolle spielen.
NVIDIA-Aktie: 60 % höhere Verkaufspreise – eine neue Gewinnmaschine?
Die von RBC angesprochene Preisentwicklung bei Vera Rubin verdient besondere Aufmerksamkeit. Ein Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise um ungefähr 60 % könnte den Umsatz je ausgeliefertem System erheblich erhöhen. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass unterschiedliche Produktgenerationen nicht zwangsläufig direkt miteinander vergleichbar sind. Neue KI-Systeme können zusätzliche Komponenten, größere Speicherkapazitäten und komplexere technische Lösungen enthalten. Ein höherer Systempreis bedeutet deshalb nicht automatisch, dass NVIDIA seine Preise bei identischer Leistung entsprechend erhöhen könnte. Für die NVIDIA-Aktie ist vielmehr entscheidend, ob die zusätzliche Rechenleistung einen ausreichend hohen wirtschaftlichen Nutzen für die Kunden schafft. Gerade bei KI-Anwendungen spielen die Kosten pro verarbeitetem Datenvolumen und die Energieeffizienz eine wichtige Rolle. RBC-Analyst Srini Pajjuri sieht im Produktionshochlauf von Vera Rubin ein positives Signal. Sollte die neue Plattform erfolgreich eingeführt werden, könnte sie die Wettbewerbsposition von NVIDIA weiter stärken.
NVIDIA: Agentische KI eröffnet einen zusätzlichen Milliardenmarkt
Ein weiterer bemerkenswerter Punkt der aktuellen RBC-Aktienanalyse betrifft sogenannte agentische KI. Dabei handelt es sich um KI-Systeme, die komplexere Aufgaben eigenständig planen und ausführen können. Solche Anwendungen benötigen nicht nur leistungsfähige Grafikprozessoren, sondern auch zusätzliche Rechenkapazitäten für die Steuerung, Koordination und Verarbeitung unterschiedlicher Arbeitsschritte. Srini Pajjuri sieht deshalb eine wachsende eigenständige Marktchance für Prozessoren. Für NVIDIA könnte dies bedeuten, dass das Unternehmen künftig nicht ausschließlich vom Verkauf besonders leistungsfähiger KI-Grafikprozessoren profitiert. Vielmehr könnten zusätzliche CPU-basierte Lösungen eine größere Rolle spielen. Die Kombination aus GPUs, CPUs, Netzwerktechnik und Software eröffnet NVIDIA die Möglichkeit, umfassendere Rechenplattformen anzubieten. Für die NVIDIA-Aktie wäre dies strategisch interessant, weil dadurch zusätzliche Erlösquellen entstehen könnten. Allerdings ist noch offen, wie schnell sich agentische KI im Unternehmensalltag durchsetzen wird und welche wirtschaftlichen Erträge daraus tatsächlich entstehen.
NVIDIA-Aktie: Politische Risiken bedrohen den Rechenzentrumsboom
Trotz seiner ausgesprochen positiven Einschätzung blendet RBC die politischen Risiken nicht aus. Srini Pajjuri verweist ausdrücklich auf mögliche Moratorien für neue Rechenzentren. Hintergrund sind Diskussionen über den enormen Strombedarf, die Belastung bestehender Netze und die Finanzierung zusätzlicher Energieinfrastruktur. Sollten politische Entscheidungsträger den Bau neuer Rechenzentren stärker einschränken, könnte dies die Investitionspläne großer Cloudkonzerne beeinflussen. Für NVIDIA wäre eine solche Entwicklung relevant, weil ein erheblicher Teil der Nachfrage nach KI-Beschleunigern aus dem Ausbau dieser Infrastruktur entsteht. RBC-Analyst Srini Pajjuri warnt allerdings davor, die Auswirkungen möglicher Beschränkungen bereits abschließend zu beurteilen. In seiner aktuellen Aktienanalyse heißt es: "It’s a bit early to assess the impact from potential DC moratoriums." Auf Deutsch: „Es ist noch etwas zu früh, um die Auswirkungen möglicher Moratorien für Rechenzentren zu beurteilen.“ Damit signalisiert RBC, dass die politischen Risiken ernst genommen werden müssen, ihre tatsächlichen wirtschaftlichen Folgen aber noch unklar sind.
NVIDIA: Warum Rechenzentrumsbeschränkungen sogar Vorteile bringen könnten
Besonders überraschend ist die Einschätzung von Srini Pajjuri, dass mögliche Beschränkungen beim Ausbau von Rechenzentren nicht ausschließlich negative Auswirkungen auf NVIDIA haben müssten. RBC sieht sogar zwei potenzielle Vorteile. Erstens könnten begrenzte Flächen und Stromkapazitäten dazu führen, dass sich der bestehende KI-Investitionszyklus über einen längeren Zeitraum erstreckt. Investitionen würden dann möglicherweise nicht vollständig entfallen, sondern zeitlich gestreckt. Zweitens könnte NVIDIA von der hohen Energieeffizienz seiner Systeme profitieren. Wenn Strom und Rechenzentrumskapazitäten knapp sind, gewinnt die Produktivität pro eingesetzter Energieeinheit an Bedeutung. RBC verweist in diesem Zusammenhang auf den Vorteil von NVIDIA bei der Zahl verarbeiteter Tokens pro Watt. Für die NVIDIA-Aktie könnte dies einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellen. Allerdings bleibt diese Einschätzung eine Zukunftshypothese. Strengere Genehmigungsregeln könnten auch zu erheblichen Projektverzögerungen führen und kurzfristig die Nachfrage nach KI-Hardware belasten.
NVIDIA-Aktie: Energieeffizienz wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor
Die Diskussion über Stromengpässe verändert die Anforderungen an moderne KI-Rechenzentren. Entscheidend ist zunehmend nicht nur die absolute Rechenleistung eines Systems, sondern auch dessen Effizienz. Betreiber müssen berücksichtigen, wie viele KI-Anfragen mit einer bestimmten Strommenge verarbeitet werden können. Für NVIDIA eröffnet dies eine strategische Chance. Wenn neue Chipgenerationen eine höhere Leistung pro Watt bieten, könnten Kunden trotz begrenzter Energieversorgung zusätzliche Rechenkapazitäten schaffen. Genau auf diesen Zusammenhang verweist RBC-Analyst Srini Pajjuri in seiner Aktienanalyse. Die mögliche Stärke bei der Verarbeitung von Tokens pro Watt könnte NVIDIA helfen, sich in einem zunehmend energiebegrenzten Markt zu behaupten. Allerdings hängt der tatsächliche wirtschaftliche Vorteil von zahlreichen Faktoren ab. Dazu gehören Anschaffungskosten, Softwareoptimierung, Auslastung und die Art der eingesetzten KI-Anwendungen. Dennoch zeigt die Argumentation von RBC, dass Energieeffizienz zu einem zentralen Faktor für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der NVIDIA-Aktie werden könnte.
NVIDIA: RBC hält die Bewertung für außergewöhnlich attraktiv
Ein besonders bemerkenswerter Aspekt der aktuellen Aktienanalyse betrifft die Bewertung. Srini Pajjuri bezeichnet die NVIDIA-Aktie angesichts ihrer Wachstumsperspektiven als attraktiv. RBC verweist auf ein geschätztes Kurs-Gewinn-Verhältnis von ungefähr 12 auf Basis der erwarteten Gewinne des Kalenderjahres 2027. Zugleich sieht die Investmentbank einen Bewertungsabschlag von mehr als 50 % gegenüber Vergleichsunternehmen aus dem Halbleitersektor und den großen US-Technologiekonzernen. Diese Einschätzung ist außergewöhnlich, weil NVIDIA weiterhin zu den wichtigsten Unternehmen des globalen KI-Booms zählt. Allerdings handelt es sich bei dem genannten Kurs-Gewinn-Verhältnis um eine prognosebasierte Kennzahl. Ihre Aussagekraft hängt wesentlich davon ab, ob die zugrunde gelegten Gewinnschätzungen tatsächlich erreicht werden. Sollten die Gewinne schwächer ausfallen als erwartet, könnte die tatsächliche Bewertung deutlich höher liegen. Für die NVIDIA-Aktie ist deshalb entscheidend, dass die von RBC erwartete starke Geschäftsentwicklung auch in entsprechend steigenden Gewinnen sichtbar wird.
NVIDIA-Aktie: Aktienrückkäufe über 200 Milliarden USD als Sicherheitsnetz?
Zusätzliche Unterstützung für die positive Bewertung sieht RBC in den umfangreichen Aktienrückkaufmöglichkeiten von NVIDIA. Srini Pajjuri verweist auf eine Rückkaufermächtigung von mehr als 200 Milliarden USD. Eine solche Größenordnung verdeutlicht die finanzielle Dimension des Unternehmens. Aktienrückkäufe können die Zahl der ausstehenden Aktien reduzieren und damit unter bestimmten Voraussetzungen den Gewinn je verbleibender Aktie erhöhen. Gleichzeitig können sie ein Signal dafür sein, dass das Management die langfristige Geschäftsentwicklung positiv einschätzt. Allerdings ist eine Rückkaufermächtigung nicht mit tatsächlich durchgeführten Aktienrückkäufen gleichzusetzen. Zeitpunkt und Umfang der Transaktionen hängen von den Entscheidungen des Unternehmens ab. Zudem garantieren Aktienrückkäufe keine steigenden Kurse. Für die NVIDIA-Aktie könnte die umfangreiche Ermächtigung dennoch einen zusätzlichen unterstützenden Faktor darstellen. RBC-Analyst Srini Pajjuri betrachtet sie ausdrücklich als Bestandteil seiner positiven Bewertungsargumentation.
NVIDIA: Hohe Erwartungen bleiben das größte Börsenrisiko
Die größte Herausforderung für NVIDIA liegt möglicherweise nicht allein im Wettbewerb oder in politischen Risiken, sondern in den außergewöhnlich hohen Erwartungen des Kapitalmarktes. Anleger haben sich daran gewöhnt, dass der Konzern regelmäßig beeindruckende Wachstumszahlen präsentiert. Dadurch können selbst starke Ergebnisse enttäuschen, wenn sie hinter besonders optimistischen Prognosen zurückbleiben. RBC-Analyst Srini Pajjuri erwartet zwar erneut ein starkes Quartal und einen positiven Ausblick. Doch genau diese Erwartungen erhöhen den Druck auf das Management. Sollte NVIDIA lediglich die Konsensschätzungen erfüllen, könnte dies angesichts der optimistischen Stimmung einzelner Analysten als unzureichend empfunden werden. Hinzu kommen mögliche Risiken durch Exportbeschränkungen, geopolitische Spannungen, Lieferkettenprobleme und eine stärkere Konkurrenz. Auch die Entwicklung kundeneigener KI-Chips großer Cloudkonzerne könnte langfristig die Wettbewerbslandschaft verändern. Das Rating "outperform" und das Kursziel 330 USD von RBC bedeuten deshalb nicht, dass die NVIDIA-Aktie gegen weitere Kursverluste geschützt wäre.
NVIDIA-Aktie: Welche Chancen sieht RBC für die kommenden Quartale?
Die aktuelle Aktienanalyse von RBC enthält mehrere wichtige positive Faktoren. Erstens erwartet Srini Pajjuri eine weiterhin robuste Nachfrage nach KI-Rechenleistung. Zweitens rechnet RBC mit einem Umsatz im dritten Geschäftsquartal, der ungefähr 3 bis 4 % über den Markterwartungen liegen könnte. Drittens erwartet die Investmentbank einen Ausblick für das vierte Quartal, der etwa 2 bis 4 % über dem bisherigen Konsens liegen könnte. Viertens zeichnet sich nach Einschätzung von RBC ein kräftiger Produktionshochlauf von Vera Rubin ab. Fünftens könnten höhere durchschnittliche Verkaufspreise zusätzliche Umsatzchancen eröffnen. Sechstens schafft agentische KI neue Möglichkeiten im CPU-Geschäft. Siebtens könnte NVIDIA von seiner Energieeffizienz profitieren, falls Stromkapazitäten für Rechenzentren knapper werden. Achtens hält RBC die Bewertung angesichts der erwarteten Gewinne für attraktiv. Schließlich könnten umfangreiche Aktienrückkäufe die Entwicklung zusätzlich unterstützen. Diese Faktoren bilden zusammen die Grundlage für das unveränderte Rating "outperform" und das Kursziel 330 USD.
NVIDIA-Aktie: Welche Risiken könnten die RBC-Prognose gefährden?
Trotz der optimistischen Einschätzung von Srini Pajjuri bestehen erhebliche Risiken. Ein wichtiger Unsicherheitsfaktor ist die zukünftige Investitionsbereitschaft großer Cloudkonzerne. Sollten diese Unternehmen ihre Ausgaben für KI-Infrastruktur reduzieren, könnte die Nachfrage nach NVIDIA-Produkten schwächer ausfallen. Zweitens könnten politische Beschränkungen für neue Rechenzentren die Umsetzung geplanter Projekte verzögern. Drittens bestehen Risiken durch Engpässe bei wichtigen Komponenten und Fertigungskapazitäten. Viertens könnte die Einführung neuer Produktgenerationen höhere Kosten verursachen als erwartet. Fünftens könnten Wettbewerber und kundeneigene KI-Chips langfristig Marktanteile gewinnen. Sechstens bleibt die Bewertung von hohen zukünftigen Gewinnen abhängig. Sollten die Gewinnerwartungen deutlich sinken, könnte auch das von RBC genannte günstige Bewertungsniveau infrage gestellt werden. Für die NVIDIA-Aktie ist deshalb entscheidend, dass das Unternehmen seine technologische Führungsposition behauptet und gleichzeitig profitabel wächst.
NVIDIA: Was bedeutet der Kurssturz von 4,3 % für Anleger?
Der Rückgang der NVIDIA-Aktie um 4,3 % auf 178,67 USD verdeutlicht die gegenwärtige Nervosität am Technologiemarkt. Besonders hoch bewertete Wachstumsunternehmen reagieren häufig empfindlich auf Veränderungen der Zinserwartungen und auf Unsicherheiten über zukünftige Investitionszyklen. Für NVIDIA kommt hinzu, dass die Aktie stark mit den Erwartungen an die weltweite Entwicklung künstlicher Intelligenz verbunden ist. Neue politische Risiken oder Zweifel an der Wirtschaftlichkeit großer KI-Investitionen können deshalb erhebliche Kursbewegungen auslösen. RBC-Analyst Srini Pajjuri hält dennoch am Kursziel 330 USD fest. Daraus ergibt sich beim aktuellen Börsenkurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 84,70 %. Diese Differenz ist bemerkenswert, sollte aber nicht mit einer sicheren Kaufgelegenheit verwechselt werden. Entscheidend bleibt, ob die operative Entwicklung die Erwartungen bestätigt. Für langfristige Anleger könnte der Kursrückgang interessant sein, sofern sie die erheblichen Risiken und möglichen weiteren Schwankungen berücksichtigen.
NVIDIA-Aktie: Fazit – RBC sieht nach dem Ausverkauf enormes Potenzial
Die aktuelle NVIDIA-Aktienanalyse von RBC liefert eine ausgesprochen optimistische Einschätzung des KI-Chipgiganten. Analyst Srini Pajjuri bestätigt am 9. November 2026 das unveränderte Kursziel 330 USD und hält am Rating "outperform" fest. Beim NASDAQ-Schlusskurs von 178,67 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von beeindruckenden 84,70 %. Besonders bemerkenswert ist, dass RBC trotz der politischen Unsicherheiten rund um neue Rechenzentren weiterhin von einer robusten Nachfrage ausgeht. Srini Pajjuri erwartet erneut starke Quartalszahlen, einen positiven Ausblick und einen kräftigen Produktionshochlauf der Vera-Rubin-Plattform. Auch agentische KI könnte zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten eröffnen. Besonders interessant ist die Einschätzung, dass mögliche Strom- und Flächenengpässe langfristig sogar Vorteile für NVIDIA schaffen könnten, wenn die Energieeffizienz der eigenen Systeme gegenüber konkurrierenden Lösungen überzeugt. Gleichzeitig hält RBC die Bewertung angesichts der erwarteten Gewinne für attraktiv und verweist auf umfangreiche Aktienrückkaufmöglichkeiten. Allerdings dürfen Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Politische Eingriffe, Lieferengpässe, hohe Gewinnerwartungen und mögliche Veränderungen der Investitionsbereitschaft großer Cloudkonzerne könnten die Entwicklung belasten. Die entscheidende Frage lautet deshalb, ob NVIDIA seine technologische Führungsposition weiterhin in außergewöhnlich hohe Gewinne umwandeln kann. Gelingt dies, könnte die positive Aktienanalyse von RBC neue Aufmerksamkeit erhalten. Mit dem Kursziel 330 USD und dem Rating "outperform" bleibt Srini Pajjuri jedenfalls ausgesprochen optimistisch. Für die NVIDIA-Aktie könnten die kommenden Quartalszahlen zum entscheidenden Test werden: Entweder bestätigt der Konzern erneut seine außergewöhnliche Wachstumsstory, oder die Börse muss ihre hohen Erwartungen an den KI-Superzyklus überdenken.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 10. November 2026
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