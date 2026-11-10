NVIDIA Aktie: Warum RBC trotz KI-Sorgen bullish bleibt

Die aktuelle NVIDIA-Aktienanalyse von RBC liefert eine ausgesprochen optimistische Einschätzung des KI-Chipgiganten. Analyst Srini Pajjuri bestätigt am 9. November 2026 das unveränderte Kursziel 330 USD und hält am Rating "outperform" fest. Beim NASDAQ-Schlusskurs von 178,67 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von beeindruckenden 84,70 %. Besonders bemerkenswert ist, dass RBC trotz der politischen Unsicherheiten rund um neue Rechenzentren weiterhin von einer robusten Nachfrage ausgeht. Srini Pajjuri erwartet erneut starke Quartalszahlen, einen positiven Ausblick und einen kräftigen Produktionshochlauf der Vera-Rubin-Plattform. Auch agentische KI könnte zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten eröffnen. Besonders interessant ist die Einschätzung, dass mögliche Strom- und Flächenengpässe langfristig sogar Vorteile für NVIDIA schaffen könnten, wenn die Energieeffizienz der eigenen Systeme gegenüber konkurrierenden Lösungen überzeugt. Gleichzeitig hält RBC die Bewertung angesichts der erwarteten Gewinne für attraktiv und verweist auf umfangreiche Aktienrückkaufmöglichkeiten. Allerdings dürfen Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Politische Eingriffe, Lieferengpässe, hohe Gewinnerwartungen und mögliche Veränderungen der Investitionsbereitschaft großer Cloudkonzerne könnten die Entwicklung belasten. Die entscheidende Frage lautet deshalb, ob NVIDIA seine technologische Führungsposition weiterhin in außergewöhnlich hohe Gewinne umwandeln kann. Gelingt dies, könnte die positive Aktienanalyse von RBC neue Aufmerksamkeit erhalten. Mit dem Kursziel 330 USD und dem Rating "outperform" bleibt Srini Pajjuri jedenfalls ausgesprochen optimistisch. Für die NVIDIA-Aktie könnten die kommenden Quartalszahlen zum entscheidenden Test werden: Entweder bestätigt der Konzern erneut seine außergewöhnliche Wachstumsstory, oder die Börse muss ihre hohen Erwartungen an den KI-Superzyklus überdenken.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.