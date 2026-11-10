Die Analysten von Aletheia stufen die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) von "buy" auf "hold" herunter.
NVIDIA Aktie: Vom Chiplieferanten zum KI-Finanzierer - Aletheia streicht Kaufempfehlung
Aletheia stuft NVIDIA wegen Risiken des KI-Partnerprogramms und möglicher Unternehmensturbulenzen von "buy" auf "hold" ab.
Zur Begründung verweise das Analysehaus auf Risiken im Zusammenhang mit NVIDIAs neuem Partnerprogramm für KI-Rechenleistung sowie auf "mögliche Turbulenzen im Unternehmen" angesichts der in der Vorlage genannten Untersuchung gegen den Vorstandschef.
Das Partnerprogramm habe die finanziellen Verpflichtungen von NVIDIA im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 auf 165 Milliarden USD und damit auf mehr als das Zehnfache erhöht. Dadurch habe sich das Unternehmen vom Hardwarelieferanten zu einem Finanzierer der Expansion spezialisierter KI-Cloud-Anbieter, sogenannter Neoclouds, entwickelt.
Die Analysten von Aletheia senken ihr Rating für die NVIDIA-Aktie von "buy" auf "hold". (Analyse vom 09.11.2026)
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