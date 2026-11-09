Nvidia-Aktie stürzt nachts um 6 Prozent: Jensen Huang gesteht Affäre mit mutmaßlicher China-Spionin – die Billionen-Frage nach dem Chef

In seiner Nachricht an die Mitarbeiter gestand Huang, seiner Frau untreu gewesen zu sein. „There is no excuse for what I did“, schrieb er laut CNBC. Nach weiteren Berichten übernahm er die volle Verantwortung und entschuldigte sich. Zuvor hatte Huang erklärt, an der Beziehung zu der Frau sei nichts Unangemessenes gewesen.

Parallel teilte der Verwaltungsrat mit, er leite eine unabhängige Untersuchung ein. Anlass sind Berichte, wonach Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstaktion gewesen sein soll. Die Untersuchung führen unabhängige Mitglieder des Gremiums mit externen Anwälten. Der Verwaltungsrat erklärte, er habe keinen Grund zu der Annahme, dass Geschäftsgeheimnisse oder die nationale Sicherheit beeinträchtigt worden seien. Huang bleibt während der Untersuchung Vorstandschef und hat zugesagt, mitzuwirken.