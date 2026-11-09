Es ist der Sonntag, an dem Nvidia seine schwerste Krise in mehr als drei Jahrzehnten Firmengeschichte offenlegt. In einer E-Mail an die Belegschaft räumt Jensen Huang, Gründer und Chef des wertvollsten Chipkonzerns der Welt, eine außereheliche Affäre ein. Die Frau, um die es geht, halten US-Geheimdienste nach Berichten der New York Times für eine Quelle des chinesischen Staates. Der Verwaltungsrat leitet eine unabhängige Untersuchung ein. In der Nacht zum Montag reagiert die Börse: Die Nvidia-Aktie fällt im außerbörslichen Handel um 5,93 Prozent auf 175,58 US-Dollar, nach einem Nasdaq-Schlusskurs von 186,64 Dollar am Freitag.
Nvidia-Aktie stürzt nachts um 6 Prozent: Jensen Huang gesteht Affäre mit mutmaßlicher China-Spionin – die Billionen-Frage nach dem Chef
Der wichtigste Manager der KI-Welt räumt eine Affäre mit einer Frau ein, die US-Behörden für eine chinesische Geheimdienstquelle halten. Der Verwaltungsrat ermittelt, die Nvidia-Aktie fällt im nächtlichen Handel auf 175,58 Dollar. Die Aktienanalyse: Was jetzt auf dem Spiel steht – und was nicht.
NVDANVDA
Was passiert ist
Ein Geständnis per E-Mail – und ein Verwaltungsrat, der ermittelt
Seit Ende Oktober kursierten Berichte über eine enge Beziehung zwischen Jensen Huang und einer Managerin eines Nvidia-Kunden. Lange hatte Nvidia jeden Verdacht zurückgewiesen. Am Sonntag änderte sich der Ton.
In seiner Nachricht an die Mitarbeiter gestand Huang, seiner Frau untreu gewesen zu sein. „There is no excuse for what I did“, schrieb er laut CNBC. Nach weiteren Berichten übernahm er die volle Verantwortung und entschuldigte sich. Zuvor hatte Huang erklärt, an der Beziehung zu der Frau sei nichts Unangemessenes gewesen.
Parallel teilte der Verwaltungsrat mit, er leite eine unabhängige Untersuchung ein. Anlass sind Berichte, wonach Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstaktion gewesen sein soll. Die Untersuchung führen unabhängige Mitglieder des Gremiums mit externen Anwälten. Der Verwaltungsrat erklärte, er habe keinen Grund zu der Annahme, dass Geschäftsgeheimnisse oder die nationale Sicherheit beeinträchtigt worden seien. Huang bleibt während der Untersuchung Vorstandschef und hat zugesagt, mitzuwirken.
Die Frau im Zentrum
Alice Huang, Megaspeed – und der Verdacht aus Washington
Im Mittelpunkt steht Alice Huang, auch bekannt als Huang Le. Sie ist mit Jensen Huang nicht verwandt und war leitende Managerin bei Megaspeed, einem Rechenzentrumsbetreiber mit Sitz in Singapur und einem Kunden von Nvidia. Megaspeed kauft Nvidia-Chips, baut damit Rechenzentren und vermietet Rechenleistung, unter anderem an chinesische Unternehmen wie Alibaba.
Nach Berichten der New York Times haben US-Geheimdienste Alice Huang als Quelle des chinesischen Staates eingestuft. Ins Visier geriet sie demnach im Zuge von Ermittlungen gegen Megaspeed, das US-Behörden seit 2024 verdächtigen, China Zugang zu exportbeschränkten Nvidia-Chips verschafft zu haben. Bei dieser Überwachung sei die enge Beziehung zu Jensen Huang aufgefallen. Nach den Berichten gingen die Behörden zunächst nicht davon aus, dass Huang von möglichen Geheimdienstverbindungen wusste.
Die Dimension der Geschäfte ist erheblich: Eine malaysische Schwesterfirma von Megaspeed kaufte laut Handelsdaten, auf die sich die Zeitung beruft, zwischen Juni 2024 und Februar 2026 KI-Ausrüstung mit Nvidia-Chips im Wert von mindestens 4,8 Milliarden Dollar. Bei Kontrollen des US-Handelsministeriums soll ein Teil der Geräte noch verpackt und nicht in Rechenzentren installiert gewesen sein.
Die Nacht der Händler
Warum die Nvidia-Aktie fällt – obwohl sich am Geschäft nichts ändert
Der Kursrutsch fand in einem Markt statt, der eigentlich schläft. Gehandelt wurde die Nvidia-Aktie in der Nacht über alternative Handelssysteme wie Blue Ocean und über sogenannte Perpetual Futures, die den Kurs nachbilden. Reuters meldete am frühen Montagmorgen Kurse um 180,30 Dollar, ein Minus von rund 3,4 Prozent. Im weiteren Verlauf der Nacht ging es bis auf 175,58 Dollar abwärts. Die Umsätze in diesem Handel sind dünn, einzelne Orders bewegen den Kurs stärker als zur regulären Handelszeit. Der eigentliche Test folgt mit der Eröffnung an der Nasdaq.
Rechnerisch steht viel Geld auf dem Spiel: Ein Abschlag von gut 11 Dollar je Aktie entspricht bei rund 24,3 Milliarden ausstehenden Aktien einem Börsenwert von rund 270 Milliarden Dollar – mehr als der gesamte Börsenwert der meisten DAX-Konzerne.
Chris Weston, Research-Chef des Brokers Pepperstone in Melbourne, ordnete die Reaktion gegenüber Reuters ein: Die Nachricht tue der Aktie in einer Phase, in der viel über den Ausbau der Rechenzentren spekuliert werde, keinen Gefallen. Würde der Markt wirklich mit einem Rücktritt Huangs rechnen, wäre die Reaktion nach seinen Worten ein regelrechtes Blutbad. Weston selbst erwartet nicht, dass Huang ersetzt wird.
It would be an absolute bloodbath.
Das große Bild
Ein Mann, eine Billionen-Bewertung – und das Schlüsselpersonenrisiko
Um die Nervosität zu verstehen, muss man begreifen, was Jensen Huang für Nvidia ist. Er ist nicht irgendein Vorstandschef. Er ist die Firma.
Huang hat Nvidia 1993 mitgegründet und führt den Konzern seit mehr als drei Jahrzehnten. Er hat aus einem Hersteller von Grafikkarten für Computerspiele den wichtigsten Lieferanten des KI-Zeitalters gemacht. Er ist das Gesicht der Produktvorstellungen, der wichtigste Verhandler mit Großkunden – und der wichtigste Lobbyist des Konzerns in Washington und Peking. Ende Oktober war Nvidia an der Börse erstmals rund fünf Billionen Dollar wert.
Genau hier setzt die Kritik der Analysten an. Bernstein-Analyst Stacy Rasgon schrieb, die Enthüllungen zeigten das erhebliche Schlüsselpersonenrisiko, dem Nvidia ausgesetzt sei. Es sei schwer, die Nachrichten des Wochenendes nicht als negativ zu lesen, weil sie die Führung eines der wichtigsten Unternehmen Amerikas zur Debatte stellten und Fragen zum Urteilsvermögen aufwürfen. Bernstein betonte zugleich, es sei nicht klar, wer Huang überhaupt ersetzen könnte – und der Hauptprofiteur einer Absetzung wäre eindeutig China.
The latest revelations highlight the considerable key man risk that Nvidia faces.
Aktienanalyse
Die drei Risiken für die Nvidia-Aktie – und wie groß sie wirklich sind
Führung und Governance
Solange die Untersuchung läuft, hängt eine Frage über der Nvidia-Aktie: Bleibt Huang Chef? Auf der Prognoseplattform Kalshi sahen Wetter laut Benzinga eine Wahrscheinlichkeit von rund 35 Prozent, dass er vor dem 1. Juli 2027 abgelöst wird. Analysten warnen, eine lange Untersuchung könne Investitionsentscheidungen oder Produktstarts verzögern.
Washington und die China-Frage
Bernstein sieht die Affäre im besten Fall als erhebliche Ablenkung, im schlimmsten Fall als Munition für Abgeordnete beider Parteien. Huang hatte jahrelang für mehr Chipverkäufe nach China geworben. Schon vor dem Geständnis hatten drei Ausschussvorsitzende im Repräsentantenhaus ihn zu einem vertraulichen Gespräch über seine Kontakte zu Megaspeed aufgefordert. Nach den Midterms, die den Demokraten beide Kammern gebracht haben, wächst der politische Druck auf Unternehmen mit China-Bezug.
Timing im KI-Ausverkauf
Die Nachricht trifft die Nvidia-Aktie in einer ohnehin fragilen Phase. In der vergangenen Woche verlor der NASDAQ100 an einem Tag 6,36 Prozent, Nvidia selbst 9,26 Prozent – der schwächste Tag seit dem DeepSeek-Schock im Januar 2025. Die Aktie liegt deutlich unter ihrem Hoch vom Oktober.
Stimmen der Analysten
Was die Wall Street zur Nvidia-Aktie sagt
Die Einschätzungen nach dem Wochenende fallen gespalten aus. Bernstein bleibt nach Berichten bei seiner positiven Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 400 Dollar, sieht aber neue regulatorische und personelle Risiken. Der bekannte Technologie-Analyst Dan Ives sprach von einem Moment, der Nvidia ein blaues Auge verpasse, und warnte vor einer Belastung, die über der Aktie hängen bleiben könnte.
Analyst Ryu Young-ho von NH Investment & Securities in Seoul erwartet, dass Konkurrenten wie AMD kurzfristig mehr Aufmerksamkeit bekommen könnten. Davon könnte nach seiner Einschätzung auch Samsung profitieren, das eng mit AMD zusammenarbeitet.
Die nächsten Wochen
Die Termine, die über die Nvidia-Aktie entscheiden
Der wichtigste Termin ist der 17. November. Dann legt Nvidia Quartalszahlen vor – und Huang wird sich in der Telefonkonferenz den Fragen der Analysten stellen müssen. Investoren werden darauf achten, ob er die Fragen zur Untersuchung souverän beantwortet und ob der Ausblick zeigt, dass das Geschäft von der Affäre unberührt bleibt.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie und zur Huang-Affäre
Warum fällt die Nvidia-Aktie?
Jensen Huang hat eine Affäre mit einer Frau eingeräumt, die US-Behörden laut New York Times für eine chinesische Geheimdienstquelle halten. Der Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Anleger fürchten Folgen für Führung, Governance und das Verhältnis zu Washington.
Bleibt Jensen Huang Chef von Nvidia?
Ja, vorerst. Huang bleibt während der Untersuchung im Amt. Der Verwaltungsrat erklärte, er habe keinen Grund zu der Annahme, dass Geschäftsgeheimnisse oder die nationale Sicherheit beeinträchtigt worden seien.
Wer ist Alice Huang?
Eine frühere Managerin des singapurischen Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed, eines Nvidia-Kunden. Sie ist mit Jensen Huang nicht verwandt. China weist die Spionagevorwürfe zurück, Nvidia bestreitet, dass Megaspeed Chips nach China umgeleitet habe.
Wann legt Nvidia die nächsten Quartalszahlen vor?
Am 17. November 2026.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.