NVIDIA Aktie: Jensen Huang gesteht Affäre - Mutmaßliche China-Spionage sorgt für Wirbel

Dieser Vorfall sei für die NVIDIA Aktie ein absoluter Stresstest. Wir sprechen hier nicht nur von einem privaten Fehltritt des CEOs, sondern von einem Fall, der tief in die nationale Sicherheit der USA, das Umgehen von Exportkontrollen nach China und die Beschaffung von milliardenschwerer KI-Hardware durch Briefkasten- oder Drittfirmen (Megaspeed) hineinreicht, so die Experten von XTB. Jensen Huang sei das Gesicht von NVIDIA - sein fehlendes Angebot zum Rücktritt zeige, dass er versuchen wolle, diesen Sturm auszusitzen.