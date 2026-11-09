NVIDIA Aktie: China-Verdacht um Huang – jetzt läuft die Prüfung!

Die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) geht mit kräftigem Rückenwind aus dem jüngsten Handelstag in eine politisch brisante Woche. Am Freitag, dem 6. November 2026, schloss das Papier bei 186,64 USD und damit 5,04 USD beziehungsweise 2,78% höher. Nachbörslich kamen bis 19:59 Uhr US-Ostküstenzeit weitere 2,06 USD oder 1,10% auf 188,70 USD hinzu. Gleichzeitig stehen seit dem Wochenende Vorwürfe im Raum, die weit über gewöhnliche Börsennachrichten hinausreichen: Der Verwaltungsrat lässt unabhängig untersuchen, ob Konzernchef Jensen Huang Ziel einer mutmaßlichen chinesischen Einflussoperation gewesen ist. Zwischen KI-Wachstum, ambitionierten Kurszielen und offenen Sicherheitsfragen müssen Anleger jetzt besonders genau unterscheiden.