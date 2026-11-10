Novartis Aktie: Neue Studiendaten im Fokus – warum bleibt das Rating "sell"?

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 18:05 3 Min.

Deutsche Bank Research bestätigt für Novartis das Kursziel von 115 CHF und das Rating "sell" trotz teilweise leicht positiver Dateneinordnung.

Bild: Photo by Thomas Gabernig on Unsplash

Die Novartis-Aktie (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker: NOVN) schließt am 10. November um 17:30 Uhr MEZ bei 134,48 CHF und gewinnt damit 1,02 CHF beziehungsweise 0,76%. Deutsche Bank Research bleibt hingegen skeptisch: Emmanuel Papadakis bestätigt in seiner Novartis-Aktienanalyse vom 09.11.2026 das Kursziel 115 CHF und das Rating "sell". Die Zielmarke liegt rund 14,5% unter dem genannten Schlusskurs. Zwei Wirkstoffe im Fokus – unterschiedliche Signale Emmanuel Papadakis beschäftige sich mit zwei wichtigen Entwicklungen aus der klinischen Forschung: den vollständigen Daten der kürzlich gescheiterten Pelacarsen-Studie und dem klinischen Feedback zu den jüngsten Daten für Remibrutinib bei Multipler Sklerose. Sein Urteil dazu lautet laut Vorlage "neutral beziehungsweise leicht positiv". Diese Einordnung beziehe sich auf die besprochenen Studiendaten beziehungsweise das klinische Feedback. Eine entsprechend positive Neubewertung der gesamten Aktie gehe damit nicht einher. Genau diese Unterscheidung präge die Novartis-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research: Einzelne Forschungsnachrichten könnten differenziert beurteilt werden, während das übergeordnete Aktienvotum unverändert skeptisch bleibe. Pelacarsen: Vollständige Daten nach dem Studienrückschlag Bei Pelacarsen richte Emmanuel Papadakis den Blick auf die vollständigen Ergebnisse der kürzlich gescheiterten Studie. Die ausführlicheren Daten würden damit die Grundlage für seine weitere Einordnung des Rückschlags bilden. Welche konkreten Endpunkte verfehlt worden seien und welche Schlussfolgerungen sich daraus für die weitere Entwicklung des Wirkstoffs ergeben würden, gehe aus der vorliegenden Zusammenfassung nicht hervor. Eine detaillierte medizinische Bewertung lasse sich daraus deshalb nicht ableiten. Für die Novartis-Aktienanalyse bleibe festzuhalten, dass Emmanuel Papadakis die nun vollständige Datenlage geprüft habe. Deutsche Bank Research ändere das Rating "sell" und das Kursziel 115 CHF dennoch nicht. Remibrutinib: Klinisches Feedback zu Multipler Sklerose Der zweite Schwerpunkt betreffe Remibrutinib bei Multipler Sklerose. Emmanuel Papadakis berücksichtige hierbei das klinische Feedback zu den jüngsten Daten. Die Formulierung "neutral beziehungsweise leicht positiv" deute insgesamt auf eine differenzierte Aufnahme der beiden Themen hin. Die kurze Vorlage liefere allerdings keine Einzelheiten zu Wirksamkeit, Sicherheit oder möglichen nächsten Entwicklungsschritten. Damit wäre es voreilig, aus der Einschätzung von Emmanuel Papadakis bereits einen konkreten kommerziellen Erfolg oder eine grundlegende Veränderung der Investmentthese abzuleiten. Deutsche Bank Research halte jedenfalls an der bisherigen Einstufung fest. Kursziel 115 CHF: Deutlicher Abstand zum Börsenkurs Zwischen dem Schlusskurs von 134,48 CHF und dem Kursziel 115 CHF liegen 19,48 CHF. Das entspricht einem rechnerischen Abstand von rund 14,5% nach unten. Dieser Vergleich beschreibt die Differenz zur Analystenbewertung, keinen sicheren künftigen Kursverlust. Die Novartis-Aktienanalyse zeige damit einen klaren Gegensatz zwischen der Tagesentwicklung an der Börse und dem unveränderten Votum von Deutsche Bank Research. Während die Aktie zulege, bleibe Emmanuel Papadakis bei seiner Verkaufseinstufung. Weshalb die Gesamtbewertung trotz der teilweise leicht positiven Einordnung unverändert ausfalle, erläutere die vorliegende Zusammenfassung nicht näher. Zusätzliche Bewertungsargumente ließen sich daraus nicht belastbar ableiten. Deutsche Bank Research bleibt bei "sell" Die besprochenen Forschungsnachrichten würden aus Sicht von Emmanuel Papadakis somit keine Änderung der bisherigen Einstufung auslösen. Die Beurteilung einzelner Daten und die Bewertung der Aktie seien dabei getrennt zu betrachten. Emmanuel Papadakis bestätigt für Deutsche Bank Research das Kursziel 115 CHF und das Rating "sell". Trotz des heutigen Kursanstiegs bleibt die Novartis-Aktienanalyse damit auf Gesamtaktienebene klar skeptisch. Teile diesen Artikel mit deinen Freunden – für die Weiterleitung brauchst du weder Rezept noch Packungsbeilage. Nur bei akuter Börsenbegeisterung könnte eine längere Diskussion im Gruppenchat auftreten! (Analyse vom 09.11.2026) Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 10. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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