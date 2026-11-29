Zur Wochenmitte sah es düster aus. Nvidia, erst vor rund einem Jahr eingestiegen, hat nach Berichten mehr als die Hälfte seiner Nokia-Beteiligung verkauft. Der Einstieg des Chipriesen hatte Nokia an der Börse zum KI-Wert gemacht, der Teilrückzug traf die Aktie entsprechend hart. Dann drehte der Markt. Am Mittwochabend holte der Nasdaq 100 ein Minus von fast 5 Prozent bis auf 0,6 Prozent auf, und in Europa kauften Anleger die am stärksten gefallenen Technologiewerte zurück. Nokia gehörte an beiden folgenden Tagen zu den stärksten Werten im Index.

Operativ wächst der Konzern dort, wo Rechenzentren entstehen. Im dritten Quartal stieg der vergleichbare operative Gewinn um 35 Prozent auf 605 Millionen Euro.