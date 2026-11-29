Eine Woche wie eine Achterbahn, mit gutem Ende. Die Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, deutsches Handelssymbol: NOA3, US-Handelssymbol: NOK an der NYSE) gewann bis zum 27. November 7,51 Prozent und zählt damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche. Am Dienstag hatte sie noch 5,1 Prozent verloren. Am Donnerstag folgten plus 5,06 Prozent, am Freitag weitere 4,34 Prozent.
Nokia-Aktie Eurostoxx50 Gewinner der Woche: Nvidia verkauft, Kurs plus 7,5 Prozent – das verrückte Comeback der Finnen
Die Nokia-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche: plus 7,51 Prozent, obwohl Nvidia mehr als die Hälfte seiner Beteiligung verkauft hat. Am Donnerstag und Freitag war Nokia jeweils einer der stärksten Werte im Index. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Nokia-Aktie nach dem Absturz so stark dreht
Zur Wochenmitte sah es düster aus. Nvidia, erst vor rund einem Jahr eingestiegen, hat nach Berichten mehr als die Hälfte seiner Nokia-Beteiligung verkauft. Der Einstieg des Chipriesen hatte Nokia an der Börse zum KI-Wert gemacht, der Teilrückzug traf die Aktie entsprechend hart. Dann drehte der Markt. Am Mittwochabend holte der Nasdaq 100 ein Minus von fast 5 Prozent bis auf 0,6 Prozent auf, und in Europa kauften Anleger die am stärksten gefallenen Technologiewerte zurück. Nokia gehörte an beiden folgenden Tagen zu den stärksten Werten im Index.
Operativ wächst der Konzern dort, wo Rechenzentren entstehen. Im dritten Quartal stieg der vergleichbare operative Gewinn um 35 Prozent auf 605 Millionen Euro.
Häufige Fragen zur Nokia-Aktie
Warum ist die Nokia-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?
Nach dem Rückschlag durch den Nvidia-Teilverkauf erholten sich Technologiewerte kräftig. Die Nokia-Aktie gewann in der Woche 7,51 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Nokia-Aktie?
Die ISIN lautet FI0009000681, die WKN 870737.
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