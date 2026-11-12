1. Rumänien emittiert Staatsanleihe mit 6,750 % Kupon
Neuemissionen: Oracle, Meta und Rumänien begeben Anleihen mit Kupons bis 7,85 Prozent
Die Neuemissionen der Woche an der Börse Stuttgart
Rumänien hat eine neue Staatsanleihe über 1 Milliarde Euro aufgelegt (WKN: A4E3NE ). Der Kupon beträgt 6,750 % pro Jahr und wird einmal jährlich ausgezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt am 9. November 2027, die Laufzeit endet am 9. November 2038. Handelbar ist die Anleihe ab 1.000 Euro. Der aktuelle Kurs liegt bei rund 100,97 % (Stand: 11.11.2026). Die Anleihe notiert in Euro, Anleger aus dem Euro-Raum tragen deshalb kein Währungsrisiko. Moody's bewertet Rumänien mit Baa3, S&P und Fitch vergeben jeweils BBB-. Bei allen drei Ratingagenturen steht das Land damit auf der untersten Stufe des Investment-Grade-Bereichs, jeweils mit negativem Ausblick.
2. Meta Platforms platziert Anleihe über 4 Milliarden US-Dollar mit 6,550 % Kupon
Der US-Technologiekonzern Meta Platforms hat eine neue Unternehmensanleihe über 4 Milliarden US-Dollar begeben (WKN: A4E3Q8 ). Sie gehört zu einem Paket von fünf Dollar-Anleihen über zusammen 15 Milliarden US-Dollar. Der feste Jahreszins von 6,550 % wird halbjährlich ausgezahlt, jeweils am 15. Mai und 15. November. Die erste Zinszahlung erfolgt am 15. Mai 2027, die Laufzeit endet am 15. November 2036. Die Mindestanlage beträgt 2.000 US-Dollar, darüber hinaus geht es in Schritten von 1.000 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liegt bei rund 101,19 % (Stand: 11.11.2026). Die Anleihe notiert in US-Dollar. Anleger aus dem Euro-Raum tragen deshalb neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko. Moody's bewertet die neuen Anleihen von Meta mit Aa3 und stabilem Ausblick.
3. Oracle bringt Anleihe mit 7,850 % Kupon auf den Markt
Der US-Softwarekonzern Oracle hat eine neue Unternehmensanleihe über 2,25 Milliarden US-Dollar aufgelegt (WKN: A4E3KQ ). Der feste Jahreszins von 7,850 % wird halbjährlich ausgezahlt, jeweils am 4. Mai und 4. November. Die erste Zinszahlung erfolgt am 4. Mai 2027, die Laufzeit endet am 4. November 2033. Die Mindestanlage beträgt 2.000 US-Dollar, darüber hinaus geht es in Schritten von 1.000 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liegt bei rund 99,97 % (Stand: 11.11.2026). Die Anleihe notiert in US-Dollar. Anleger aus dem Euro-Raum tragen deshalb neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko. Moody's bewertet Oracle mit Baa2 und negativem Ausblick. S&P stuft den Konzern mit BBB- ein, der untersten Stufe im Investment-Grade-Bereich.
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