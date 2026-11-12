Neuemissionen: Oracle, Meta und Rumänien begeben Anleihen mit Kupons bis 7,85 Prozent

Der US-Technologiekonzern Meta Platforms hat eine neue Unternehmensanleihe über 4 Milliarden US-Dollar begeben (WKN: A4E3Q8 ). Sie gehört zu einem Paket von fünf Dollar-Anleihen über zusammen 15 Milliarden US-Dollar. Der feste Jahreszins von 6,550 % wird halbjährlich ausgezahlt, jeweils am 15. Mai und 15. November. Die erste Zinszahlung erfolgt am 15. Mai 2027, die Laufzeit endet am 15. November 2036. Die Mindestanlage beträgt 2.000 US-Dollar, darüber hinaus geht es in Schritten von 1.000 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liegt bei rund 101,19 % (Stand: 11.11.2026). Die Anleihe notiert in US-Dollar. Anleger aus dem Euro-Raum tragen deshalb neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko. Moody's bewertet die neuen Anleihen von Meta mit Aa3 und stabilem Ausblick.