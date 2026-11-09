National Grid Aktie: Stromnetz-Boom - warum Jefferies trotzdem bremst

Die National Grid-Aktie verbindet ein vergleichsweise stabiles Infrastrukturgeschäft mit außergewöhnlich großen langfristigen Investitionsmöglichkeiten. Der Konzern plant innerhalb von fünf Jahren Investitionen von mindestens 70 Milliarden Pfund und erwartet ein durchschnittliches jährliches Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie von 8 bis 10 Prozent. Die jüngsten Halbjahreszahlen zeigen, dass die Strategie bereits operative Fortschritte ermöglicht. Der bereinigte operative Gewinn stieg auf vergleichbarer Währungsbasis um 13 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie sogar um 22 Prozent. Gleichzeitig erhöhte National Grid seine Investitionen um 32 Prozent. Jefferies-Analyst Ahmed Farman erkennt nach einem Investorengespräch beträchtliche langfristige Chancen, verweist jedoch auf Unsicherheiten hinsichtlich der Investitionsstrategie nach 2030. Deshalb bestätigte Ahmed Farman in seiner Aktienanalyse vom 6. November 2026 das Rating "hold" und das unveränderte Kursziel 1.300 GBp. Gegenüber dem aktuellen Londoner Börsenkurs von 1.257,50 GBp ergibt sich daraus ein theoretisches Aufwärtspotenzial von 3,38 Prozent. Für Anleger könnte die Aktie vor allem durch ihre Kombination aus langfristigem Gewinnwachstum, regulierter Infrastruktur und Dividendenzahlungen interessant bleiben. Ein spektakulärer kurzfristiger Kurssprung lässt sich aus der Jefferies-Bewertung jedoch nicht ableiten. Die entscheidende Frage lautet vielmehr, ob National Grid sein gewaltiges Investitionsprogramm erfolgreich finanzieren und daraus dauerhaft attraktive Renditen erwirtschaften kann. Die Wachstumschancen sind beträchtlich, doch die Bewertung verlangt einen sorgfältigen Blick auf Verschuldung, Regulierung und Kapitalkosten.

Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, riskiert, dass die beim nächsten Treffen behaupten, National Grid sei nur ein besonders langer Verlängerungskabel-Hersteller. Also schnell teilen – schließlich sollte bei der nächsten Börsendiskussion wenigstens der Informationsfluss funktionieren, wenn schon das Stromnetz Milliardeninvestitionen braucht!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 9. November 2026