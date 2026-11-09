Die National Grid-Aktie (ISIN: GB00BDR05C01, WKN: A2DQWX, Ticker-Symbol: NNGF, LSE-Symbol: NG) steht vor einer spannenden Bewährungsprobe. Während die weltweite Elektrifizierung, der Ausbau erneuerbarer Energien und der explosionsartige Strombedarf moderner Rechenzentren gewaltige Investitionen in die Energieinfrastruktur erforderlich machen, stellt sich für Anleger eine entscheidende Frage: Wie viel Wachstumspotenzial steckt noch im britischen Netzbetreiber? Die Investmentbank Jefferies hat in ihrer aktuellen Aktienanalyse vom 6. November 2026 das Kursziel 1.300 GBp unverändert bestätigt und das Rating "hold" beibehalten. Analyst Ahmed Farman sieht nach einem Investorengespräch beträchtliche langfristige Chancen, verweist aber zugleich auf Unsicherheiten hinsichtlich der Investitionsstrategie nach 2030. An der London Stock Exchange notiert die National Grid-Aktie aktuell bei 1.257,50 GBp und gewinnt 0,6 Prozent. Gegenüber dem Kursziel 1.300 GBp ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von lediglich 3,38 Prozent. Doch hinter dieser scheinbar unspektakulären Bewertung verbirgt sich eine außergewöhnliche Wachstumsgeschichte: National Grid plant Investitionen von mindestens 70 Milliarden Pfund innerhalb von fünf Jahren. Kann daraus ein neuer Gewinnmotor entstehen oder werden die enormen Investitionskosten zur Belastung für die Aktionäre?
National Grid Aktie: Stromnetz-Boom - warum Jefferies trotzdem bremst
Steckt hier noch Potenzial?
National Grid-Aktienanalyse: Jefferies-Analyst Ahmed Farman bleibt vorsichtig
Die neue Aktienanalyse von Jefferies liefert ein differenziertes Bild. Analyst Ahmed Farman bestätigte am 6. November 2026 nach einem Investorengespräch das Rating "hold" und beließ das Kursziel 1.300 GBp unverändert. Die wichtigste Botschaft des Gesprächs sei nach Einschätzung von Ahmed Farman die Zuversicht hinsichtlich des Fünfjahres-Wachstumsplans gewesen. Dieser eröffne National Grid beträchtliche langfristige Chancen. Gleichzeitig müsse sich die konkrete Zusammensetzung der Investitionen für die Zeit nach 2030 erst noch herausbilden und werde maßgeblich von politischen Rahmenbedingungen abhängen. Damit beschreibt Ahmed Farman den entscheidenden Zielkonflikt: Einerseits steht National Grid vor einer außergewöhnlichen Investitionsphase, andererseits hängen die wirtschaftlichen Erträge dieser Investitionen von regulatorischen Entscheidungen, Finanzierungskosten und der erfolgreichen Umsetzung ab. Jefferies erkennt somit das langfristige Potenzial an, sieht beim aktuellen Aktienkurs aber offenbar keinen ausreichenden Anlass für eine ausdrückliche Kaufempfehlung.
National Grid-Aktie bei 1.257,50 GBp: Wie attraktiv ist das Kursziel?
Die National Grid-Aktie notiert an der London Stock Exchange aktuell bei 1.257,50 GBp, was 12,575 britischen Pfund entspricht. Das Tagesplus beträgt 0,6 Prozent. Das Kursziel 1.300 GBp von Jefferies liegt lediglich 42,50 Pence über dem gegenwärtigen Börsenkurs. Daraus ergibt sich ein theoretisches Aufwärtspotenzial von 3,38 Prozent. Diese vergleichsweise geringe Differenz erklärt, weshalb das bestätigte Rating "hold" trotz der positiven langfristigen Wachstumsaussichten nachvollziehbar erscheint. Allerdings berücksichtigt der reine Kurszielabstand keine möglichen Dividendenzahlungen. Gerade bei einem regulierten Infrastrukturunternehmen wie National Grid kann die laufende Ausschüttung einen wichtigen Bestandteil der Gesamtrendite darstellen. Dennoch dürfen Anleger die Dividende nicht als garantiert betrachten. Für die weitere Entwicklung der National Grid-Aktie werden neben dem operativen Wachstum insbesondere die Finanzierung der Investitionen und die regulatorisch erlaubten Renditen entscheidend sein.
National Grid investiert 70 Milliarden Pfund: Ein historischer Wachstumsschub
Das Herzstück der Investmentgeschichte ist das gewaltige Investitionsprogramm. National Grid plant zwischen den Geschäftsjahren 2026/27 und 2030/31 Investitionen von mindestens 70 Milliarden Pfund. Damit sollen Strom- und Gasnetze in Großbritannien und im Nordosten der Vereinigten Staaten modernisiert und ausgebaut werden. Allein in Großbritannien sind Investitionen von rund 40 Milliarden Pfund vorgesehen. Das Programm soll die Versorgungssicherheit verbessern, zusätzliche Netzkapazitäten schaffen und die Integration neuer Stromerzeugungsanlagen ermöglichen. Für National Grid entsteht dadurch eine außergewöhnliche Wachstumschance. Denn Investitionen in regulierte Netzinfrastruktur können die Vermögensbasis erhöhen, auf deren Grundlage das Unternehmen langfristige Erträge erwirtschaftet. Jefferies-Analyst Ahmed Farman bewertet die Perspektiven des Fünfjahresplans grundsätzlich zuversichtlich. Die entscheidende Frage lautet jedoch, welche Renditen National Grid auf das eingesetzte Kapital erzielen kann und wie sich die Finanzierungskosten entwickeln.
National Grid-Halbjahreszahlen: Operativer Gewinn steigt um 13 Prozent
Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass National Grid bereits von der wachsenden Bedeutung seiner Infrastruktur profitiert. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27, das am 30. September endete, erhöhte sich der bereinigte operative Gewinn auf vergleichbarer Währungsbasis um 13 Prozent auf 2,591 Milliarden Pfund. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte er bei 2,292 Milliarden Pfund gelegen. Besonders erfreulich entwickelte sich das bereinigte Ergebnis je Aktie, das um 22 Prozent auf 36,5 Pence stieg. Die Zahlen verdeutlichen, dass National Grid nicht nur seine Investitionen erhöht, sondern gleichzeitig eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielt. Allerdings fiel der bereinigte operative Gewinn nach Einschätzung von Jefferies-Analyst Ahmed Farman etwas schwächer aus als vom Markt erwartet. Das Ergebnis je Aktie übertraf dagegen die Erwartungen. Diese gemischte Entwicklung zeigt, weshalb Jefferies trotz des langfristig attraktiven Wachstumspotenzials eine neutrale Bewertung bevorzugt.
Ahmed Farman: Warum Jefferies das Gewinnwachstum differenziert beurteilt
Bereits in seiner Aktienanalyse vom 5. November 2026 hatte Jefferies-Analyst Ahmed Farman die Halbjahreszahlen von National Grid kommentiert. Dabei hob Ahmed Farman hervor, dass der bereinigte operative Gewinn leicht unter den Markterwartungen gelegen habe, während das Ergebnis je Aktie positiv überrascht habe. Gleichzeitig beschleunige der britische Netzbetreiber seine Investitionstätigkeit. Diese Aussagen sind für Anleger wichtig, weil sie die unterschiedlichen Facetten der Geschäftsentwicklung verdeutlichen. Ein steigendes Ergebnis je Aktie ist grundsätzlich positiv, doch die Qualität des Wachstums muss ebenfalls berücksichtigt werden. Entscheidend ist, ob zusätzliche Gewinne aus nachhaltig höheren operativen Erträgen entstehen und wie stark sie durch Finanzierungskosten oder andere Faktoren beeinflusst werden. Das Rating "hold" von Jefferies signalisiert deshalb keine grundsätzliche Ablehnung des Geschäftsmodells. Vielmehr erscheint Ahmed Farman die aktuelle Bewertung im Verhältnis zu den Chancen und Risiken ausgewogen.
National Grid beschleunigt Investitionen um 32 Prozent
Besonders eindrucksvoll entwickelte sich die Investitionstätigkeit. National Grid erhöhte seine Kapitalinvestitionen im ersten Halbjahr auf vergleichbarer Währungsbasis um 32 Prozent auf 6,707 Milliarden Pfund. Im Vorjahreszeitraum waren es 5,076 Milliarden Pfund gewesen. Damit setzt das Unternehmen seine langfristige Wachstumsstrategie mit hoher Geschwindigkeit um. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026/27 werden Investitionen von rund 13,5 Milliarden Pfund erwartet. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Ausbau der Netzinfrastruktur ist notwendig, um die zunehmende Elektrifizierung von Wirtschaft und Gesellschaft zu ermöglichen. Gleichzeitig entstehen erhebliche finanzielle Verpflichtungen. National Grid muss die Investitionen vorfinanzieren, während sich die wirtschaftlichen Erträge teilweise erst über längere Zeiträume einstellen. Genau darin liegt eine zentrale Herausforderung, die auch für die Aktienanalyse von Jefferies relevant ist.
National Grid und künstliche Intelligenz: Rechenzentren treiben den Strombedarf
Eine besonders spannende langfristige Chance entsteht durch den steigenden Energiebedarf von Rechenzentren. Künstliche Intelligenz, Cloud-Dienste und die Digitalisierung der Wirtschaft erfordern leistungsfähige Stromnetze. Gleichzeitig müssen neue Erzeugungskapazitäten angeschlossen und bestehende Netze modernisiert werden. National Grid spielt bei dieser Entwicklung eine wichtige Rolle. Als Betreiber kritischer Energieinfrastruktur profitiert das Unternehmen grundsätzlich von einem steigenden Bedarf an Netzanschlüssen und Übertragungskapazitäten. Allerdings bedeutet ein höherer Strombedarf nicht automatisch höhere Gewinne. Entscheidend ist, welche Investitionen regulatorisch anerkannt werden und welche Renditen National Grid darauf erzielen darf. Der strukturelle Wachstumstrend ist dennoch bedeutend. Denn leistungsfähige Stromnetze werden zunehmend zu einer Grundvoraussetzung für die weitere Digitalisierung.
National Grid-Prognose: Bis zu 10 Prozent jährliches Gewinnwachstum
Die mittelfristigen Ziele des Konzerns sind ambitioniert. National Grid erwartet für den Zeitraum von 2026/27 bis 2030/31 ein durchschnittliches jährliches Wachstum der regulierten und sonstigen relevanten Vermögensbasis von rund 10 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll im gleichen Zeitraum durchschnittlich um 8 bis 10 Prozent jährlich steigen. Ausgangspunkt ist ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 78,0 Pence im Geschäftsjahr 2025/26. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 erwartet das Management inzwischen sogar einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie um 15 bis 16 Prozent. Diese Prognose zeigt, wie stark das Unternehmen kurzfristig von der Entwicklung seiner regulierten Geschäftstätigkeit profitieren könnte. Allerdings sind solche Erwartungen von zahlreichen Voraussetzungen abhängig, darunter regulatorische Entscheidungen, Wechselkurse, Zinsen und die erfolgreiche Umsetzung des Investitionsprogramms. Für Jefferies-Analyst Ahmed Farman bleibt deshalb die langfristige Planbarkeit der Investitionen ein entscheidender Bewertungsfaktor.
National Grid-Dividende: Ein wichtiges Argument für langfristige Anleger
National Grid gehört zu den Infrastrukturunternehmen, bei denen die Dividende traditionell eine wichtige Rolle spielt. Für das erste Halbjahr 2026/27 erhöhte der Konzern die Dividende je Aktie um 3,8 Prozent auf 16,97 Pence. Im Vorjahreszeitraum hatte die Ausschüttung bei 16,35 Pence gelegen. Langfristig verfolgt National Grid das Ziel, die Dividende entsprechend der britischen Verbraucherpreisinflation einschließlich selbst genutzter Wohnkosten, dem CPIH, zu erhöhen. Damit sollen Aktionäre grundsätzlich an der wirtschaftlichen Entwicklung beteiligt werden und einen gewissen Inflationsausgleich erhalten. Allerdings ist die Dividendenpolitik keine Garantie für zukünftige Ausschüttungen. Die Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms und die Entwicklung der Verschuldung bleiben wichtige Einflussfaktoren. Für Anleger könnte die Kombination aus moderatem Kurspotenzial und laufenden Dividenden dennoch interessant sein.
National Grid-Risiko: Die Verschuldung steigt mit dem Investitionsprogramm
Das außergewöhnlich große Investitionsprogramm hat seinen Preis. Zum 30. September 2026 lag die Nettoverschuldung von National Grid bei rund 48,6 Milliarden Pfund. Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet das Management einen weiteren Anstieg um ungefähr vier Milliarden Pfund. Damit wächst die finanzielle Belastung des Unternehmens. Zwar verfügen regulierte Netzbetreiber häufig über relativ gut planbare langfristige Einnahmen, doch hohe Schulden machen sie empfindlich gegenüber steigenden Finanzierungskosten. Für das Geschäftsjahr 2026/27 rechnet National Grid mit rund 300 Millionen Pfund höheren Nettofinanzierungskosten als im Vorjahr. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass nicht jeder zusätzliche operative Gewinn vollständig bei den Aktionären ankommt. Für Jefferies und Analyst Ahmed Farman dürfte deshalb die Balance zwischen Investitionswachstum, Verschuldung und zukünftigen Renditen von besonderer Bedeutung sein.
National Grid-Risiko: Regulierung entscheidet über die Rendite
Ein weiterer zentraler Risikofaktor ist die Regulierung. National Grid betreibt kritische Infrastruktur, deren wirtschaftliche Rahmenbedingungen wesentlich von staatlichen und regulatorischen Entscheidungen beeinflusst werden. Die Behörden legen unter anderem fest, welche Kosten anerkannt werden und welche Renditen auf bestimmte Investitionen zulässig sind. Für Anleger bietet dieses Geschäftsmodell einerseits eine vergleichsweise hohe Planbarkeit. Andererseits begrenzt es die Möglichkeit, Gewinne unabhängig von regulatorischen Vorgaben zu steigern. Besonders relevant ist die Frage, wie die Investitionsstrategie nach 2030 aussehen wird. Jefferies-Analyst Ahmed Farman verweist ausdrücklich darauf, dass sich die konkrete Zusammensetzung der Investitionen in Abhängigkeit von den politischen Rahmenbedingungen erst noch entwickeln müsse. Damit benennt Ahmed Farman einen wichtigen Unsicherheitsfaktor für die langfristige Bewertung der National Grid-Aktie.
National Grid-Chancen: Warum die Energiewende ohne Stromnetze nicht funktioniert
Der Ausbau erneuerbarer Energien verändert die Anforderungen an die Strominfrastruktur grundlegend. Windparks, Solaranlagen und neue industrielle Verbraucher müssen an leistungsfähige Netze angeschlossen werden. Gleichzeitig entstehen zusätzliche Anforderungen an die Steuerung und Stabilität der Energieversorgung. National Grid ist in diesem Prozess ein zentraler Infrastrukturpartner. Das Unternehmen kann von langfristigen Investitionen profitieren, die für die Energiewende und die Versorgungssicherheit notwendig sind. Hinzu kommt der steigende Strombedarf durch Elektromobilität, Wärmepumpen und industrielle Elektrifizierung. Diese Entwicklungen können die Nachfrage nach Netzkapazitäten über viele Jahre unterstützen. Allerdings müssen die entsprechenden Investitionen wirtschaftlich sinnvoll umgesetzt und regulatorisch anerkannt werden. Der langfristige Bedarf ist deshalb ein starkes Fundament, aber keine Garantie für steigende Aktienkurse.
National Grid-Aktie: Drei entscheidende Risiken für Anleger
Die größten Risiken lassen sich auf drei zentrale Themen konzentrieren. Erstens könnten steigende Zinsen und Finanzierungskosten die Profitabilität belasten. Zweitens besteht Unsicherheit darüber, welche Renditen National Grid langfristig auf seine milliardenschweren Investitionen erzielen darf. Drittens könnten Verzögerungen bei großen Infrastrukturprojekten zu höheren Kosten und einer späteren Ergebnisrealisierung führen. Hinzu kommen Wechselkursschwankungen, weil National Grid sowohl in Großbritannien als auch in den Vereinigten Staaten tätig ist. Für Anleger aus dem Euroraum entsteht zusätzlich ein Währungsrisiko gegenüber dem britischen Pfund. Die Aktienanalyse von Jefferies verdeutlicht, dass langfristige Wachstumschancen und eine vorsichtige kurzfristige Bewertung durchaus miteinander vereinbar sind. Ahmed Farman sieht die Perspektiven des Fünfjahresplans positiv, hält aber am Rating "hold" fest.
National Grid-Aktie: Was für steigende Kurse sprechen könnte
Eine positive Entwicklung der National Grid-Aktie könnte vor allem durch die erfolgreiche Umsetzung des Investitionsprogramms unterstützt werden. Sollte das Unternehmen seine geplanten Projekte termingerecht realisieren, die regulierte Vermögensbasis deutlich ausbauen und die angestrebten Gewinnsteigerungen erreichen, könnte dies die langfristige Ertragskraft verbessern. Auch stabile regulatorische Rahmenbedingungen und eine günstige Entwicklung der Finanzierungskosten wären positiv. Hinzu kommt die Aussicht auf eine mit der Inflation steigende Dividende. Allerdings ist das kurzfristige rechnerische Aufwärtspotenzial gegenüber dem Kursziel 1.300 GBp von Jefferies begrenzt. Für eine deutlich stärkere Kursentwicklung müssten sich deshalb entweder die fundamentalen Erwartungen verbessern oder Anleger bereit sein, eine höhere Bewertung zu akzeptieren.
National Grid-Aktie: Was gegen einen schnellen Kurssprung spricht
Gegen einen schnellen Kursanstieg spricht vor allem der geringe Abstand zum aktuellen Kursziel von Jefferies. Bei 1.257,50 GBp beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial lediglich 3,38 Prozent. Gleichzeitig steht National Grid vor einer Phase außergewöhnlich hoher Investitionen und steigender Verschuldung. Auch regulatorische Unsicherheiten können die Bewertung beeinflussen. Sollte sich die Finanzierung verteuern oder die Umsetzung großer Projekte verzögern, könnten die erwarteten Gewinne unter Druck geraten. Die vorsichtige Einschätzung von Jefferies-Analyst Ahmed Farman ist deshalb nachvollziehbar. National Grid besitzt attraktive langfristige Perspektiven, doch ein großer Teil dieser Chancen könnte bereits im Aktienkurs berücksichtigt sein. Genau diese Frage müssen Anleger bei ihrer Bewertung beantworten.
National Grid-Fazit: Milliarden-Chancen, aber Jefferies sieht nur begrenztes Kurspotenzial
Die National Grid-Aktie verbindet ein vergleichsweise stabiles Infrastrukturgeschäft mit außergewöhnlich großen langfristigen Investitionsmöglichkeiten. Der Konzern plant innerhalb von fünf Jahren Investitionen von mindestens 70 Milliarden Pfund und erwartet ein durchschnittliches jährliches Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie von 8 bis 10 Prozent. Die jüngsten Halbjahreszahlen zeigen, dass die Strategie bereits operative Fortschritte ermöglicht. Der bereinigte operative Gewinn stieg auf vergleichbarer Währungsbasis um 13 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie sogar um 22 Prozent. Gleichzeitig erhöhte National Grid seine Investitionen um 32 Prozent. Jefferies-Analyst Ahmed Farman erkennt nach einem Investorengespräch beträchtliche langfristige Chancen, verweist jedoch auf Unsicherheiten hinsichtlich der Investitionsstrategie nach 2030. Deshalb bestätigte Ahmed Farman in seiner Aktienanalyse vom 6. November 2026 das Rating "hold" und das unveränderte Kursziel 1.300 GBp. Gegenüber dem aktuellen Londoner Börsenkurs von 1.257,50 GBp ergibt sich daraus ein theoretisches Aufwärtspotenzial von 3,38 Prozent. Für Anleger könnte die Aktie vor allem durch ihre Kombination aus langfristigem Gewinnwachstum, regulierter Infrastruktur und Dividendenzahlungen interessant bleiben. Ein spektakulärer kurzfristiger Kurssprung lässt sich aus der Jefferies-Bewertung jedoch nicht ableiten. Die entscheidende Frage lautet vielmehr, ob National Grid sein gewaltiges Investitionsprogramm erfolgreich finanzieren und daraus dauerhaft attraktive Renditen erwirtschaften kann. Die Wachstumschancen sind beträchtlich, doch die Bewertung verlangt einen sorgfältigen Blick auf Verschuldung, Regulierung und Kapitalkosten.
Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, riskiert, dass die beim nächsten Treffen behaupten, National Grid sei nur ein besonders langer Verlängerungskabel-Hersteller. Also schnell teilen – schließlich sollte bei der nächsten Börsendiskussion wenigstens der Informationsfluss funktionieren, wenn schon das Stromnetz Milliardeninvestitionen braucht!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 9. November 2026
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