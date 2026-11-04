In den USA sei gestern bis in die Abendstunden gewählt und die derzeitige US-Administration abgestraft worden, so die Analysten der Nord LB.
Midterms USA: Eine Wahl der Superlative unter Abstrafung von Trump
Die Nord LB analysiert den demokratischen Wahlsieg und die Unsicherheit über die Folgen für Dollar und Anleihen.
Bei einem Erdrutschsieg hätten die Demokraten viele Sitze sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat erringen und somit die Mehrheit in beiden Kammern gewinnen können. Für das Unterhaus sei dies im Vorfeld bereits erwartet worden, für den Senat sei es aber beileibe keine ausgemachte Sache gewesen. Selbst traditionell tiefrote Staaten würden die bisherige Politik von Trump allerdings abzulehnen scheinen, denn hier sei es zu echten Überraschungen gekommen. In Texas seien die letzten 38 Jahre Republikaner in den Senat gewählt worden, in Kansas sogar die letzten 100 Jahre – beide Staaten würden im Oberhaus nun von Demokraten vertreten werden! Auch Ohio und die beiden Carolinas hätten "geflippt" werden können. Einige Staaten an der Westküste würden derzeit noch die Stimmen auszählen, weshalb hier zunächst noch vorläufige Ergebnisse repräsentiert seien.
Mit einer gewissen Sorge sei im Vorfeld kolportiert worden, dass die Wahlergebnisse möglicherweise abgelehnt werden würden. Auch hier hätten die interessierten Beobachter überrascht werden können, denn Trump habe die bisherigen Auszählergebnisse anerkannt und den Demokraten mehr oder weniger die Hand gereicht. Realpolitisch sei man im Weißen Haus wohl zu der Einsicht gelangt, dass man künftig auf ein gewisses Wohlwollen der neuen Mehrheitsführer angewiesen sei. Trump wäre aber nicht Trump, wenn nicht auch gleich ein drohendes Szenario aufgezeigt würde, in diesem Fall mit seinem Vetorecht bei Gesetzesinitiativen.
Der Sprecher des Repräsentantenhauses, und damit die Nummer zwei in der "Thronfolge" des US-Präsidenten nach JD Vance, werde nun von den Demokraten gestellt werden und mit hoher Wahrscheinlichkeit Hakeem Jeffries heißen. Der bisherige Minderheitsführer könnte somit die Amtsgeschäfte von Mike Johnson übernehmen. Dem Sprecher obliege als Parlamentschef die Leitung der Sitzungen in dieser Kammer, den Demokraten falle somit außerdem eine bessere Kontrolle der Staatsausgaben zu. Dem Unterhaus stehe darüber hinaus das exklusive Recht zu Amtsenthebungen, also die berühmtberüchtigten "Impeachments", einzuleiten. Dass es zu diesem drastischen Schritt in Bezug auf Donald Trump ein zweites Mal kommen sollte, davon sei indessen nicht auszugehen. Um einen Präsidenten wirklich von Amt und Pflichten zu entbinden, benötige man im Senat eine Zweidrittelmehrheit. Impeached worden seien bislang drei US-Präsidenten (Johnson, Clinton, Trump), der Senat habe sich in dieser Fragestellung als rechtssprechendes Organ aber doch stets gegen Amtsenthebungen entschieden.
Als gewichtigste Gründe für die Wahlergebnisse sollten dabei die "Cost-of-Living"-Krise sowie der Krieg mit dem Iran genannt werden. Letzteres habe Donald Trump himself sogar in einem Interview verlautbaren lassen. Ob dies schon als Vorzeichen für einen nahenden Frieden im Iran gedeutet werden könne, bleibe allerdings abzuwarten. Einsicht sei hier aber sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Die Kapitalmärkte müssten die Ergebnisse nun erstmal verdauen. Der US-Dollar notiere aktuell schwächer, was unter anderem in der Sorge begründet liege, dass die Demokraten den fiskalischen Spielraum eindämmen und dem KI-Sektor nicht mehr so freie Hand lassen könnten. Ob perspektivisch restriktivere Staatsausgaben dem Markt für US-Treasuries helfen oder ihn sogar dämpfen könnten, müsse schizophrenerweise erst noch eingeordnet werden. Die Frage sei dabei, ob das Haushaltsdefizit wirksam reduziert werde oder ggf. an der falschen Stelle gespart werden könnte. Abschließende Beurteilungen seien aufgrund der anhaltenden Dynamik in der Findungsphase der US-Politik aber so gut wie unmöglich!
Fazit: Die USA hätten gewählt, und zwar eine demokratische Mehrheit. Sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat seien nach vorläufigen Ergebnissen bereits unter der Führung der Demokraten und könnten ihren Vorsprung sogar noch ausbauen. Donald Trump habe die bisherigen Ergebnisse anerkannt. Als Gründe sollten vor allem die stark gestiegenen Preise und der Krieg im Iran genannt werden. Selbst tiefrote Staaten hätten ihrem Verdruss Luft gemacht, wobei beispielsweise in Kansas erstmals seit 100 Jahren ein Demokrat in den Senat gewählt worden sei. Wie sich die Wahl auf die Märkte auswirken werde, müsse zunächst abgewartet werden. Die Findungsphase in der US-Politik sei derzeit noch in vollem Gange.
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