Midterms USA: Eine Wahl der Superlative unter Abstrafung von Trump

Als gewichtigste Gründe für die Wahlergebnisse sollten dabei die "Cost-of-Living"-Krise sowie der Krieg mit dem Iran genannt werden. Letzteres habe Donald Trump himself sogar in einem Interview verlautbaren lassen. Ob dies schon als Vorzeichen für einen nahenden Frieden im Iran gedeutet werden könne, bleibe allerdings abzuwarten. Einsicht sei hier aber sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Die Kapitalmärkte müssten die Ergebnisse nun erstmal verdauen. Der US-Dollar notiere aktuell schwächer, was unter anderem in der Sorge begründet liege, dass die Demokraten den fiskalischen Spielraum eindämmen und dem KI-Sektor nicht mehr so freie Hand lassen könnten. Ob perspektivisch restriktivere Staatsausgaben dem Markt für US-Treasuries helfen oder ihn sogar dämpfen könnten, müsse schizophrenerweise erst noch eingeordnet werden. Die Frage sei dabei, ob das Haushaltsdefizit wirksam reduziert werde oder ggf. an der falschen Stelle gespart werden könnte. Abschließende Beurteilungen seien aufgrund der anhaltenden Dynamik in der Findungsphase der US-Politik aber so gut wie unmöglich!