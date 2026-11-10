Microsoft Aktie: Wie viel Potenzial steckt noch im Software-Riesen?

Die aktuelle Microsoft-Aktienanalyse von RBC vom 9. November 2026 liefert ein klares positives Signal. Analyst Rishi Jaluria bestätigt das unveränderte Kursziel 640 USD und hält am Rating "outperform" fest. Beim NASDAQ-Schlusskurs von 548,18 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 16,75 Prozent. Im Mittelpunkt steht die bevorstehende Microsoft-Ignite-Konferenz. RBC erwartet, dass der Konzern dort die zunehmende Integration von KI-Infrastruktur, Anwendungen und Cybersicherheit demonstrieren wird. Große kurzfristige Kurstreiber erwartet Rishi Jaluria allerdings nicht. Langfristig könnte die Veranstaltung jedoch seine Einschätzung bestätigen, dass Microsoft unter den KI-Profiteuren eine besondere Stellung einnimmt. Besonders attraktiv sind die starke Position von Azure, die breite Kundenbasis und die Möglichkeiten zur Monetarisierung intelligenter Softwareanwendungen. Gleichzeitig bleiben die hohen Investitionen in Rechenzentren, der intensive Wettbewerb und die Unsicherheit über die langfristige Profitabilität von KI wichtige Risiken. Für die Microsoft-Aktie wird entscheidend sein, ob der Konzern seine technologische Führungsposition in dauerhaft steigende Gewinne und freie Mittelzuflüsse umwandeln kann. Mit dem Kursziel 640 USD und dem Rating "outperform" bleibt RBC jedenfalls klar auf der Seite der Optimisten. Die nächste große Frage lautet deshalb: Wird Microsoft die KI-Revolution nicht nur technologisch prägen, sondern auch wirtschaftlich zu einem der größten Gewinner machen?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.