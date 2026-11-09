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Microchip Technology Aktie: Lieferengpässe bremsen - Kursziel gekappt!

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 12:03 1 Min. Susquehanna Financial

Susquehanna senkt das Kursziel für Microchip Technology auf 100 USD, da Lieferengpässe Umsatz und Bruttomarge belasten.

Bild: Brecht Corbeel / Unsplash

Die Analysten von Susquehanna senken das Kursziel für die Microchip Technology-Aktie (ISIN: US5950171042, WKN: 886105, Ticker: MCHP) von 120 auf 100 USD und bestätigen ihre Einstufung mit "positive". Der Ausblick für das Dezemberquartal enttäusche, da Lieferengpässe Microchip Technology daran hindern würden, den wachsenden Auftragsbestand in größerem Umfang abzuarbeiten. Zudem dürfte der erwartete Umsatzfehlbetrag überwiegend Produkte mit höheren Bruttomargen betreffen. Dadurch werde die Bruttomarge um 220 Basispunkte beziehungsweise 2,2 Prozentpunkte belastet. Die Analysten von Susquehanna halten somit an ihrem Rating "positive" für die Microchip Technology-Aktie fest, reduzieren das Kursziel jedoch von 120 auf 100 USD. (Analyse vom 06.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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