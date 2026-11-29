Die Merlin-Aktie (ISIN: ES0105025003, WKN: A116WC, deutsches Handelssymbol: MEQA, US-Handelssymbol: MPTYY (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 7,87 Prozent gestiegen und schloss am Freitag bei 11,79 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt Merlin damit Platz zwei. Allein am Donnerstag und Freitag legte die Aktie um 3,37 und 3,88 Prozent zu.
Merlin-Aktie IBEX 35 Gewinner der Woche: Rechenzentren-Regeln stehen – Immobilienkonzern springt fast 8 Prozent
Die Merlin-Aktie ist einer der größten IBEX 35 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 7,87 Prozent auf 11,79 Euro holt der Immobilienkonzern die Verluste der Vorwoche mehr als auf. Das neue Dekret für Rechenzentren und die sinkende Inflation geben Rückenwind. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe.
Wochenanalyse
Starkes Wochenende: die Woche der Merlin-Aktie
Für Merlin war es die Woche, in der eine große Unsicherheit verschwand: Die Regeln für Rechenzentren in Spanien stehen.
Zu Wochenbeginn stand Merlin noch unter dem Eindruck der Vorwoche. Am Freitag, dem 20. November, hatte die Regierung das Dekret für Rechenzentren verabschiedet, die Aktie war an diesem Tag um 1,9 Prozent gefallen. In der neuen Woche setzte sich die Einschätzung durch, dass klare Regeln mehr Planbarkeit bringen. Am Donnerstag stieg die Aktie um 3,37 Prozent, am Freitag um weitere 3,88 Prozent.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Merlin-Aktie so stark zulegt
Der wichtigste Faktor ist das Real Decreto 1032/2026, das die Regierung am 20. November verabschiedet hat. Es legt neue Anforderungen an Energieverbrauch, Effizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien in Rechenzentren fest. Merlin baut in Spanien mehrere große Rechenzentren. Nach unserer Einschätzung wiegt für Anleger schwerer, dass die Regeln nun feststehen, als dass sie zusätzliche Kosten bringen können. Dazu kam die sinkende Inflation: Mit 4,1 Prozent im November lässt der Druck auf die Zinsen nach, wovon Immobilienwerte besonders profitieren.
Klare Regeln
Das Dekret für Rechenzentren ist seit dem 20. November verabschiedet.
Inflation sinkt
Die Teuerung fiel im November auf 4,1 Prozent.
Zweistelliger Gewinnanstieg
Der Gewinn stieg nach neun Monaten um 14,8 Prozent.
Dividende
Am 10. Dezember fließen 0,20 Euro je Aktie.
Das Unternehmen
Merlin Properties: Büros, Einkaufszentren und Rechenzentren
Merlin Properties ist eine spanische SOCIMI, vergleichbar mit einem REIT. Das Unternehmen besitzt Büros, Logistikflächen und Einkaufszentren und baut Rechenzentren. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Merlin einen Gewinn von 669,7 Millionen Euro, 14,8 Prozent mehr als im Vorjahr, und hob die Prognose an. Der Verschuldungsgrad (LTV) liegt pro forma bei 25,1 Prozent. Am 10. Dezember zahlt Merlin eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Merlin-Aktie
Warum ist die Merlin-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?
Die Merlin-Aktie stieg in der Woche um 7,87 Prozent. Das neue Dekret für Rechenzentren schafft Klarheit für die Projekte von Merlin, dazu kam die sinkende Inflation in Spanien.
Wie stark ist die Merlin-Aktie in dieser Woche gestiegen?
Die Merlin-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 11,79 Euro. Das sind 7,87 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 10,93 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Merlin-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105025003, die WKN A116WC. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel MEQA gehandelt, in den USA unter MPTYY (OTC).
Was regelt das Dekret für Rechenzentren?
Das Real Decreto 1032/2026 legt neue Anforderungen an Energieverbrauch, Effizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien in Rechenzentren fest.
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