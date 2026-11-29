Warum ist die Merlin-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?

Die Merlin-Aktie stieg in der Woche um 7,87 Prozent. Das neue Dekret für Rechenzentren schafft Klarheit für die Projekte von Merlin, dazu kam die sinkende Inflation in Spanien.

Wie stark ist die Merlin-Aktie in dieser Woche gestiegen?

Die Merlin-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 11,79 Euro. Das sind 7,87 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 10,93 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Merlin-Aktie?

Die ISIN lautet ES0105025003, die WKN A116WC. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel MEQA gehandelt, in den USA unter MPTYY (OTC).

Was regelt das Dekret für Rechenzentren?

Das Real Decreto 1032/2026 legt neue Anforderungen an Energieverbrauch, Effizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien in Rechenzentren fest.