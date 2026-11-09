MDAX-Top TUI: Hedgefonds im Machtkampf - Marshall Wace zieht sich zurück, während Capital Fund Management nachlegt!

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Dann teilen Sie ihn mit Ihren Freunden! Schließlich bringt TUI Menschen in den Urlaub – und wir bringen die spannendsten Börsengeschichten direkt ins Depot. Falls Ihr bester Börsenkumpel wieder behauptet, er habe den nächsten Kursanstieg natürlich schon vor Monaten vorhergesehen, schicken Sie ihm diesen Artikel! Vielleicht merkt er dann, dass man eine schlecht laufende Short-Position nicht einfach wie einen verregneten Pauschalurlaub reklamieren kann. Und wer weiß: Vielleicht hebt sein Depot danach endlich wieder ab – ganz ohne Übergepäck an Verlusten!