Warum ist die Mayr-Melnhof-Aktie ATX Gewinner der Woche?

Die Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 7,41 Prozent. Nach der Gewinnwarnung der Vorwoche setzten Anleger wieder auf den Verkauf des Packaging-Geschäfts an KPS Capital Partners und die geplante Sonderdividende.

Wie hoch ist die Sonderdividende von Mayr-Melnhof?

Geplant sind 500 bis 600 Millionen Euro. Bei rund 20 Millionen Aktien wären das rechnerisch 25 bis 30 Euro je Aktie. Ein Beschluss steht noch aus.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Mayr-Melnhof-Aktie?

Die ISIN lautet AT0000938204, die WKN 890447. An der Wiener Börse lautet das Kürzel MMK, auf Xetra MYM und in den USA außerbörslich MNHFF.