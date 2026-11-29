Eine Woche nach der Gewinnwarnung ist die Stimmung gedreht: Die Mayr-Melnhof-Aktie (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Wiener-Börse-Kürzel: MMK, Xetra-Kürzel: MYM, US-Handelssymbol: MNHFF) legte in der KW 48 um 7,41 Prozent zu und ist damit der zweitstärkste ATX Gewinner der Woche. Der Leitindex ATX kam im selben Zeitraum nur auf ein Plus von 0,35 Prozent. Auf Monatssicht steht beim Karton- und Verpackungsspezialisten sogar ein Zuwachs von 13,17 Prozent zu Buche.
Mayr-Melnhof-Aktie ATX Gewinner der Woche: Bis zu 30 Euro Sonderdividende im Visier – Anleger kaufen die Gewinnwarnung weg
Die Mayr-Melnhof-Aktie ist einer der ATX Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 7,41 Prozent belegt der Karton- und Verpackungskonzern in der KW 48 Platz zwei im Leitindex. Nach der Gewinnwarnung der Vorwoche rückt die Milliarden-Transaktion mit KPS Capital wieder in den Mittelpunkt – samt einer Sonderdividende von 500 bis 600 Millionen Euro. Unsere Wochenanalyse rechnet nach.
Wochenanalyse
Vom Schock zur Schnäppchenjagd
In der Vorwoche hatte Mayr-Melnhof die Anleger kalt erwischt: Für das Geschäftsjahr 2026 stellte der Konzern einen Jahresverlust von 270 bis 340 Millionen Euro in Aussicht, belastet vor allem durch Wertminderungen und hohe Energiekosten. Die Analysten reagierten gelassen. AlphaValue/Baader Europe senkte das Kursziel von 115 auf 107 Euro und blieb bei der Kaufempfehlung, MWB Research nahm das Ziel von 90 auf 86 Euro zurück und bestätigte ebenfalls „Kaufen“. In der KW 48 nutzten Anleger den Rücksetzer zum Einstieg. Am Donnerstag zählte die Aktie mit einem Plus von 3,69 Prozent auf 73,10 Euro zu den stärksten Werten im ATX.
Die Gründe
Der Milliarden-Deal als Kursanker
Verkauf an KPS Capital Partners
Mayr-Melnhof veräußert 70 Prozent seines Packaging-Geschäfts an eine neue Holding des US-Investors KPS Capital Partners. Der Unternehmenswert beläuft sich auf 2,4 Milliarden Euro, etwa das Neunfache des für 2026 erwarteten EBITDA.
Milliardenzufluss
Nach Abzug des eigenen Investments für die verbleibende 30-Prozent-Beteiligung erwartet der Konzern Barerlöse von rund 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro.
Sonderdividende
Zwischen 500 und 600 Millionen Euro sollen als Sonderdividende an die Aktionäre fließen. Bei rund 20 Millionen Aktien entspricht das rechnerisch 25 bis 30 Euro je Aktie.
Netto-Cash statt Schulden
Nach dem Abschluss rechnet die Gruppe mit einer Nettoliquidität von 800 bis 900 Millionen Euro für Schuldentilgung oder neue strategische Chancen.
Gemessen am Kurs von rund 73 Euro am Donnerstag würde die geplante Ausschüttung damit grob ein Drittel bis zwei Fünftel des Aktienkurses ausmachen. Diese Rechnung erklärt, warum viele Investoren die Gewinnwarnung als vorübergehendes Problem betrachten. Der Vollzug der Transaktion wird allerdings erst im ersten Halbjahr 2027 erwartet.
Einordnung
Ein Konzern im radikalen Umbau
Operativ bleibt das Bild schwierig. In den ersten neun Monaten 2026 sank der Umsatz um 6,9 Prozent auf 2,77 Milliarden Euro, das bereinigte betriebliche Ergebnis brach um 38,8 Prozent auf 93,0 Millionen Euro ein. Vor allem das zyklische Kartongeschäft (Board & Paper) leidet unter Preisdruck und hohen Kosten. Nach dem Verkauf wird Mayr-Melnhof stärker als Kartonproduzent mit Minderheitsbeteiligung an der Verpackungssparte wahrgenommen werden. Auf Jahressicht liegt die Aktie noch 9,88 Prozent im Minus.
Häufige Fragen zur Mayr-Melnhof-Aktie
Warum ist die Mayr-Melnhof-Aktie ATX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 7,41 Prozent. Nach der Gewinnwarnung der Vorwoche setzten Anleger wieder auf den Verkauf des Packaging-Geschäfts an KPS Capital Partners und die geplante Sonderdividende.
Wie hoch ist die Sonderdividende von Mayr-Melnhof?
Geplant sind 500 bis 600 Millionen Euro. Bei rund 20 Millionen Aktien wären das rechnerisch 25 bis 30 Euro je Aktie. Ein Beschluss steht noch aus.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Mayr-Melnhof-Aktie?
Die ISIN lautet AT0000938204, die WKN 890447. An der Wiener Börse lautet das Kürzel MMK, auf Xetra MYM und in den USA außerbörslich MNHFF.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.