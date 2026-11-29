Die Mapfre-Aktie (ISIN: ES0124244E34, WKN: A0LCRN, deutsches Handelssymbol: CMAB, US-Handelssymbol: MPFRF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Verlierern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 0,83 Prozent gefallen und schloss am Freitag bei 4,054 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt Mapfre damit den vorletzten Platz. Rechnet man die am Dienstag abgetrennte Dividende heraus, lag die Aktie im Wochenvergleich im Plus.
Mapfre-Aktie IBEX 35 Verlierer der Woche: Die Dividende kostet Kurs – warum der Versicherer trotz Rally im Minus steht
Die Mapfre-Aktie gehört zu den IBEX 35 Verlierern der Woche: Mit einem Minus von 0,83 Prozent auf 4,054 Euro bleibt Spaniens größter Versicherer hinter dem kräftig steigenden Markt zurück. Der Hauptgrund ist der Dividendenabschlag. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum Aktionäre trotzdem nicht verloren haben.
Wochenanalyse
Dividende abgetrennt: die Woche der Mapfre-Aktie
Auf den ersten Blick ist Mapfre ein Verlierer der Woche. Der zweite Blick zeigt: Den Aktionären ist kaum etwas entgangen.
Am Montag, dem letzten Handelstag mit Dividendenanspruch, stieg die Aktie um 0,88 Prozent auf 4,12 Euro. Am Dienstag wurde die Zwischendividende von 0,080248 Euro je Aktie abgetrennt, der Kurs sank entsprechend. Am Donnerstag floss die Dividende an die Aktionäre. Am Freitag legte die Aktie um 1,30 Prozent auf 4,054 Euro zu.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Mapfre-Aktie im Minus steht
Der Wochenverlust ist vor allem rechnerisch: Am Dienstag notierte Mapfre erstmals ohne die Zwischendividende von 0,080248 Euro je Aktie, die am Donnerstag ausgezahlt wurde. Das entspricht rund 2 Prozent des Kurses. Rechnet man die Dividende hinzu, ergibt sich für die Aktionäre ein Wochenplus von gut 1 Prozent. In der Wochenbilanz von Bolsamanía, die die Dividende berücksichtigt, taucht Mapfre deshalb nicht als Verlierer auf. Nach unserer Einschätzung bremste zudem, dass die Zahlen nach neun Monaten im Oktober leicht unter den Erwartungen geblieben waren.
Dividendenabschlag
Am Dienstag wurden rund 8 Cent je Aktie abgetrennt.
Mit Dividende im Plus
Inklusive Ausschüttung gewannen Aktionäre gut 1 Prozent.
Starker Freitag
Am letzten Handelstag stieg die Aktie um 1,30 Prozent.
Unter den Erwartungen
Die Zahlen nach neun Monaten lagen leicht unter dem Konsens.
Das Unternehmen
Mapfre: Spaniens größter Versicherer
Mapfre mit Sitz in Majadahonda bei Madrid ist Spaniens größter Versicherer und in vielen Ländern Lateinamerikas sowie in den USA tätig. Mehrheitsaktionär ist die Stiftung Fundación Mapfre. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Gewinn um 11,5 Prozent auf 924 Millionen Euro, die Prämien legten um 2,0 Prozent auf 22,8 Milliarden Euro zu. Die Eigenkapitalrendite lag bei 12,8 Prozent.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Mapfre-Aktie
Warum ist die Mapfre-Aktie ein IBEX 35 Verlierer der Woche?
Die Mapfre-Aktie fiel in der Woche um 0,83 Prozent. Hauptgrund ist der Dividendenabschlag: Am Dienstag wurden 0,080248 Euro je Aktie abgetrennt. Mit Dividende lag die Aktie im Plus.
Wie stark ist die Mapfre-Aktie in dieser Woche gefallen?
Die Mapfre-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 4,054 Euro. Das sind 0,83 Prozent weniger als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 4,088 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Mapfre-Aktie?
Die ISIN lautet ES0124244E34, die WKN A0LCRN. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel CMAB gehandelt, in den USA unter MPFRF (OTC).
Wie hoch war die Zwischendividende von Mapfre?
Mapfre zahlte am 26. November eine Zwischendividende von 0,080248 Euro brutto je Aktie, 14,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
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