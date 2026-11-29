Warum ist die Mapfre-Aktie ein IBEX 35 Verlierer der Woche?

Die Mapfre-Aktie fiel in der Woche um 0,83 Prozent. Hauptgrund ist der Dividendenabschlag: Am Dienstag wurden 0,080248 Euro je Aktie abgetrennt. Mit Dividende lag die Aktie im Plus.

Wie stark ist die Mapfre-Aktie in dieser Woche gefallen?

Die Mapfre-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 4,054 Euro. Das sind 0,83 Prozent weniger als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 4,088 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Mapfre-Aktie?

Die ISIN lautet ES0124244E34, die WKN A0LCRN. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel CMAB gehandelt, in den USA unter MPFRF (OTC).

Wie hoch war die Zwischendividende von Mapfre?

Mapfre zahlte am 26. November eine Zwischendividende von 0,080248 Euro brutto je Aktie, 14,3 Prozent mehr als im Vorjahr.