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Märkte dürften der gegenwärtigen KI-Skepsis mittelfristig trotzen

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 16:16 2 Min. Berenberg

Berenberg sieht trotz KI-Skepsis gute Chancen für steigende Aktienmärkte bis zum Jahresende.

Bild: Unsplash

Die internationalen Aktienmärkte zeigten sich im Oktober trotz zahlreicher Störfeuer zunächst widerstandsfähig, verzeichneten im Zuge der US-Zwischenwahlen jedoch einen spürbaren Rücksetzer, so die Experten von Berenberg. Wie die aktuelle Aktienmarktanalyse im Berenberg-Kapitalmarktausblick Horizonte-Handout zeige, würden solide Unternehmensgewinne, robuste Konjunkturdaten und saisonaler Rückenwind dennoch für eine positive Marktentwicklung bis zum Jahresende sprechen. Auch wenn die schwächelnden Tech-Schwergewichte jüngst im Fokus der Finanznachrichten gestanden hätten, würden die US-Unternehmen in der Breite sehr solide berichten: Mehr als 80% der bislang berichtenden Unternehmen hätten die Gewinnerwartungen der Analysten übertreffen können. Auch konjunkturelle Frühindikatoren würden auf eine anhaltend robuste Wirtschaftsentwicklung hindeuten. Gleichzeitig hätten zahlreiche Investoren ihre Aktienpositionen zuletzt reduziert – vor allem nach dem starken Abschneiden der Demokraten in den US-Zwischenwahlen, das die allgemeine KI-Aversion am Markt weiter angefacht habe. "Die Kombination aus soliden Unternehmensgewinnen, einer robusten US-Konjunktur und der mittlerweile vorsichtigeren Positionierung vieler Investoren schafft ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für Aktien. Auch die historisch positive Saisonalität zum Jahresende spricht für eine positive Entwicklung der Aktienmärkte bis zum Jahresende", erkläre Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Strategy & Research bei Berenberg. Obwohl sich europäische Aktien in den vergangenen Wochen gegenüber den KI-Schwergewichten aus den USA und Asien sehr gut hätten behaupten können, sähen die Experten zumindest mittelfristig das größere Aufwärtspotenzial bei US-amerikanischen und asiatischen Titeln. Ein Teil der derzeitigen KI-Skepsis am Markt, die zuletzt auf den dortigen Leitindizes gelastet habe, erscheine zwar durchaus gerechtfertigt – etwa mit Blick auf die hohen Verschuldungsgrade einzelner Rechenzentrumsbetreiber oder neue regulatorische Hürden. Angesichts der bereinigten Positionierung und der teils deutlichen Kursrücksetzer in den KI-nahen Segmenten dürfte der Markt jedoch schon einen Großteil dieser Negativszenarien abbilden. "Der Markt dürfte die Risiken rund um den KI-Investitionszyklus zunehmend einpreisen. Derweil ändert die technische Korrektur bei Technologiewerten letzte Woche wenig an den langfristigen Wachstumsperspektiven für die USA und die asiatischen Schwellenländer", so Urbahn. (Ausgabe vom 11.11.2026)

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