Eine gute Woche in einem schlechten Jahr. Die LVMH-Aktie (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, deutsches Handelssymbol: MOH, US-Handelssymbol: LVMUY) gewann bis zum 27. November 4,97 Prozent und zählt zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche. Am Freitag trat das Papier mit minus 0,02 Prozent auf der Stelle. Auf Jahressicht liegt der weltgrößte Luxuskonzern 36,09 Prozent im Minus.
LVMH-Aktie Eurostoxx50 Gewinner der Woche: Plus 5 Prozent – Arnault sichert die Macht, eine Bank warnt vor Luxus
Die LVMH-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche: plus 4,97 Prozent. Anleger flüchteten aus KI-Werten in Luxus, die Familie Arnault ordnete ihre Kontrolle neu. Doch Barclays stufte den Sektor ab. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Gegenstimmen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die LVMH-Aktie in dieser Woche gefragt war
Der Anstieg begann am Dienstag, als die Flucht aus KI-Aktien einsetzte. Anleger schichteten in Konsum- und Luxuswerte um, LVMH gehörte zu den Gewinnern in Paris. Am Donnerstag kam eine Nachricht aus dem Eigentümerkreis hinzu: Nach einem Bericht des Finanzportals MoneyVox hat die Familie Arnault ihre Kontrolle über die Holding Agache neu geordnet, die 49,76 Prozent des Kapitals und 65,55 Prozent der Stimmrechte hält. Konzernchef Bernard Arnault, 77, kann demnach bis zum Alter von 95 Jahren an der Spitze bleiben.
Am selben Tag stufte die britische Bank Barclays laut Reuters den gesamten Luxussektor ab. Der Kurs hielt sich trotzdem über 400 Euro.
Häufige Fragen zur LVMH-Aktie
Warum ist die LVMH-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?
Anleger schichteten aus KI-Werten in Luxus- und Konsumaktien um. Die LVMH-Aktie gewann in der Woche 4,97 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der LVMH-Aktie?
Die ISIN lautet FR0000121014, die WKN 853292.
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