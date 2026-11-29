Der Anstieg begann am Dienstag, als die Flucht aus KI-Aktien einsetzte. Anleger schichteten in Konsum- und Luxuswerte um, LVMH gehörte zu den Gewinnern in Paris. Am Donnerstag kam eine Nachricht aus dem Eigentümerkreis hinzu: Nach einem Bericht des Finanzportals MoneyVox hat die Familie Arnault ihre Kontrolle über die Holding Agache neu geordnet, die 49,76 Prozent des Kapitals und 65,55 Prozent der Stimmrechte hält. Konzernchef Bernard Arnault, 77, kann demnach bis zum Alter von 95 Jahren an der Spitze bleiben.

Am selben Tag stufte die britische Bank Barclays laut Reuters den gesamten Luxussektor ab. Der Kurs hielt sich trotzdem über 400 Euro.