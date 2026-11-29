Die LVMH-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche. Im Wochenvergleich der Kalenderwoche 48 stieg der Luxuskonzern um 4,97 Prozent und liegt auf Platz sieben der Gewinnerliste. Auf Monatssicht beträgt das Plus der LVMH-Aktie 3,27 Prozent. Auf Jahressicht steht dagegen ein Minus von 36,09 Prozent. Am Freitag blieb die Aktie nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent).
LVMH-Aktie ist CAC40 Gewinner der Woche: +4,97 % vor dem Dividendenabschlag
Die LVMH-Aktie zählt mit +4,97 % zu den CAC40 Gewinnern der Woche, liegt auf Jahressicht aber 36,09 % im Minus. Am 1. Dezember wird der Abschlag von 5,50 Euro fällig.
CAC40 Gewinner der Woche
Warum die LVMH-Aktie in dieser Woche zulegt
Eine eigene Meldung von LVMH gab es in der Woche nicht. Das Wochenplus fällt in eine Erholung der Luxuswerte: Auch Hermès (+4,73 Prozent) und Kering (+3,82 Prozent) legten zu. Nach den starken Verlusten der vergangenen Monate spricht vieles für eine Gegenbewegung, belegt ist das nicht. Luxuswerte reagieren empfindlich auf Stimmungswechsel zwischen Risikoappetit und Vorsicht, zumal die Nachfrage aus China als Unsicherheitsfaktor gilt.
Hintergrund
Ein Wert mit Aufholbedarf
Die LVMH-Aktie hatte Mitte November laut Idéal Investisseur auf Quartalssicht 13,2 Prozent verloren und stand am Ende des CAC 40. Die Neunmonatszahlen zeigten einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro, ein Minus von 1,6 Prozent. Am 1. Dezember wird laut Zonebourse eine Abschlagszahlung auf die Dividende von 5,50 Euro je Aktie abgetrennt.
Steckbrief
- Unternehmen
- LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
- ISIN
- FR0000121014
- WKN
- 853292
- Handelssymbol
- MC (Euronext Paris)
- US-Symbol
- LVMUY (OTC)
Stand: 27.11.2026, Wochenwerte: comdirect, 27.11.2026
FAQ
Häufige Fragen zur LVMH-Aktie
Warum ist die LVMH-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Die Aktie stieg in der Woche um 4,97 Prozent. Eine einzelne Nachricht nennen die Quellen nicht, die Luxuswerte erholten sich insgesamt.
Wann wird die Dividende abgetrennt? Am 1. Dezember, der Abschlag beträgt 5,50 Euro je Aktie.
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