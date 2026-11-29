Warum ist die LVMH-Aktie CAC40 Gewinner der Woche? Die Aktie stieg in der Woche um 4,97 Prozent. Eine einzelne Nachricht nennen die Quellen nicht, die Luxuswerte erholten sich insgesamt.

Wann wird die Dividende abgetrennt? Am 1. Dezember, der Abschlag beträgt 5,50 Euro je Aktie.