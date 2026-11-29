Die Lonza Aktie zählt zu den SMI-Gewinnern der Woche: Das Papier des Basler Pharmazulieferers schloss am Freitag bei 671,60 Franken und damit 3,13 Prozent höher als eine Woche zuvor. Im Leitindex bedeutet das Rang acht. Der SMI gewann 2,1 Prozent.
Lonza Aktie: SMI-Gewinner der Woche – die ruhigste Rally im Leitindex
Die Lonza Aktie ist mit einem Plus von 3,13 Prozent einer der SMI-Gewinner der Woche. Während Technologiewerte um bis zu 5 Prozent am Tag schwankten, stieg der Pharmazulieferer in kleinen Schritten.
SMI-Gewinner der Woche
Warum die Lonza Aktie stetig gestiegen ist
Die Woche der Lonza Aktie lässt sich in fünf Zahlen erzählen. Keine davon ist spektakulär.
Plus 1,29 Prozent am Montag, minus 0,15 Prozent am Dienstag, dann plus 0,52, plus 0,88 und plus 0,57 Prozent. Die Lonza Aktie gewann an vier von fünf Tagen und verlor am einzigen Minustag kaum etwas. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Aus der Branche kam am Freitag eine gute Nachricht: Der kleinere Schweizer Pharmazulieferer Dottikon ES steigerte im ersten Halbjahr den Umsatz um 6,9 Prozent und den Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA um 18,4 Prozent. Das zeigt, dass die Nachfrage der Pharmaindustrie nach Auftragsfertigung robust ist.
Lonza Aktie: Wachstum mit Ansage
Hinter der ruhigen Kursentwicklung steht ein Geschäft, das zweistellig wächst. Für 2026 erwartet Lonza ein Umsatzplus von 11 bis 12 Prozent zu konstanten Wechselkursen und eine Kern-EBITDA-Marge von 33 bis 34 Prozent. Am Kapitalmarkttag hat der Konzern die mittelfristigen Ziele angehoben: Das organische Wachstum soll im Schnitt 10 bis 13 Prozent erreichen, die Marge in den hohen Dreißigerbereich steigen. Auf Jahressicht hat die Lonza Aktie 22,82 Prozent gewonnen.
Ausblick: Wie geht es mit der Lonza Aktie weiter?
Nach dem Verkauf der Kapselsparte plant Lonza einen Aktienrückkauf über 500 Millionen Franken. Für den SMI-Gewinner der Woche zählt, ob das Wachstum der Auftragsfertigung wie versprochen in steigende Margen mündet.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.