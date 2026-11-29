Lonza Aktie: SMI-Gewinner der Woche – die ruhigste Rally im Leitindex

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 22:33 2 Min.

Die Lonza Aktie ist mit einem Plus von 3,13 Prozent einer der SMI-Gewinner der Woche. Während Technologiewerte um bis zu 5 Prozent am Tag schwankten, stieg der Pharmazulieferer in kleinen Schritten.

Die Lonza Aktie zählt zu den SMI-Gewinnern der Woche: Das Papier des Basler Pharmazulieferers schloss am Freitag bei 671,60 Franken und damit 3,13 Prozent höher als eine Woche zuvor. Im Leitindex bedeutet das Rang acht. Der SMI gewann 2,1 Prozent. SMI-Gewinner der Woche Warum die Lonza Aktie stetig gestiegen ist Die Woche der Lonza Aktie lässt sich in fünf Zahlen erzählen. Keine davon ist spektakulär. Plus 1,29 Prozent am Montag, minus 0,15 Prozent am Dienstag, dann plus 0,52, plus 0,88 und plus 0,57 Prozent. Die Lonza Aktie gewann an vier von fünf Tagen und verlor am einzigen Minustag kaum etwas. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Aus der Branche kam am Freitag eine gute Nachricht: Der kleinere Schweizer Pharmazulieferer Dottikon ES steigerte im ersten Halbjahr den Umsatz um 6,9 Prozent und den Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA um 18,4 Prozent. Das zeigt, dass die Nachfrage der Pharmaindustrie nach Auftragsfertigung robust ist. Lonza Aktie in einer Woche +3,13 % Schlusskurs der Lonza Aktie am Freitag 671,60 CHF Kursentwicklung in einem Jahr +22,82 % erwartetes Umsatzwachstum 2026 zu konstanten Wechselkursen 11–12 % Quelle : comdirect (Schlusskurse 27.11.2026), Lonza Lonza Aktie: Wachstum mit Ansage Hinter der ruhigen Kursentwicklung steht ein Geschäft, das zweistellig wächst. Für 2026 erwartet Lonza ein Umsatzplus von 11 bis 12 Prozent zu konstanten Wechselkursen und eine Kern-EBITDA-Marge von 33 bis 34 Prozent. Am Kapitalmarkttag hat der Konzern die mittelfristigen Ziele angehoben: Das organische Wachstum soll im Schnitt 10 bis 13 Prozent erreichen, die Marge in den hohen Dreißigerbereich steigen. Auf Jahressicht hat die Lonza Aktie 22,82 Prozent gewonnen. Was die Lonza Aktie bremsen kann Währung: Lonza rechnet 2026 mit einem negativen Wechselkurseffekt von 2 bis 3 Prozentpunkten auf das Umsatzwachstum.

Investitionen: Der große US-Standort Vacaville soll bis 2028 kaum wachsen.

Zölle: Die US-Handelsbehörde nennt Pharmazeutika unter den Branchen, die von neuen Zöllen gegen die Schweiz betroffen sein könnten. Ausblick: Wie geht es mit der Lonza Aktie weiter? Nach dem Verkauf der Kapselsparte plant Lonza einen Aktienrückkauf über 500 Millionen Franken. Für den SMI-Gewinner der Woche zählt, ob das Wachstum der Auftragsfertigung wie versprochen in steigende Margen mündet. Stammdaten der genannten Unternehmen Lonza Group AG: ISIN CH0013841017, WKN 928619, Handelssymbol LONN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol LZAGY (OTC-ADR)

Dottikon ES Holding AG: ISIN CH0582581713, Handelssymbol DESN (SIX Swiss Exchange), kein US-Handelssymbol bekannt

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