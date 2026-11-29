Logitech Aktie: SMI-Gewinner der Woche – erst der Absturz, dann 6,4 Prozent in 48 Stunden

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 22:33 2 Min.

Die Logitech Aktie ist mit einem Plus von 4,95 Prozent fünftgrößter SMI-Gewinner der Woche. Zur Wochenmitte lag der Titel noch im Minus, dann drehte die Nasdaq, und am Black Friday setzte sich Logitech an die Spitze des Leitindex.

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Die Logitech Aktie zählt zu den fünf größten SMI-Gewinnern der Woche: Das Papier des Computerzubehör-Herstellers schloss am Freitag bei 86,56 Franken und damit 4,95 Prozent höher als eine Woche zuvor. Der gesamte Wochengewinn entstand an den letzten beiden Handelstagen. Der SMI gewann 2,1 Prozent. SMI-Gewinner der Woche Warum die Logitech Aktie die Woche gedreht hat Am Mittwochabend sah diese Woche für Logitech nach einer Niederlage aus. Die Aktie hatte am Dienstag 1,31 Prozent und am Mittwoch 1,88 Prozent verloren und schloss bei 81,34 Franken, unter dem Stand der Vorwoche. Dann kam die Wende an der Wall Street: Der Nasdaq 100 lag am Mittwoch zeitweise fast 5 Prozent im Minus und beendete den Tag nur 0,6 Prozent tiefer. Am Donnerstag gewann die Logitech Aktie 2,39 Prozent, am Freitag 3,94 Prozent. Laut der Nachrichtenagentur AWP gehörte Logitech zu den Titeln mit den größten Wochenverlusten, bei denen Schnäppchenjäger zum Wochenschluss zugriffen. Am Black Friday war die Aktie der stärkste Wert im SMI. Logitech Aktie in einer Woche +4,95 % Schlusskurs der Logitech Aktie am Freitag 86,56 CHF Kursgewinn seit dem Mittwochsschluss +6,4 % Kursentwicklung in einem Monat -5,87 % Quelle : comdirect (Schlusskurse 27.11.2026) Logitech Aktie: Der Monat bleibt im Minus Die starke Woche täuscht nicht darüber hinweg, dass die Logitech Aktie eine schwierige Phase hinter sich hat. Auf Monatssicht liegt sie 5,87 Prozent im Minus, auf Jahressicht 4,27 Prozent. Auslöser war Ende Oktober der Ausblick auf das Weihnachtsquartal. Logitech erwartet eine Bruttomarge von 41 bis 42 Prozent nach 45,2 Prozent im Vorquartal, und eine Störung bei einem Zulieferer kostet nach Unternehmensangaben 70 bis 80 Millionen US-Dollar Umsatz. Was bei der Logitech Aktie offen bleibt Weihnachtsgeschäft: Der Black Friday gilt als Gradmesser für die Konsumfreude in den USA. Belastbare Zahlen liegen noch nicht vor.

KI-Zweifel: Händlern zufolge sind die Zweifel am KI-Boom nur vorübergehend in den Hintergrund getreten.

Schwankungen: Analysten erwarten, dass die hohe Volatilität bei Technologiewerten anhält. Ausblick: Wie geht es mit der Logitech Aktie weiter? Für das laufende Quartal stellt Logitech einen Umsatz von 1,36 bis 1,43 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Der SMI-Gewinner der Woche braucht nun Belege, dass Mäuse, Tastaturen und Gaming-Zubehör im Weihnachtsgeschäft besser laufen, als die vorsichtige Prognose verspricht. Stammdaten der Logitech Aktie Logitech International S.A.: ISIN CH0025751329, WKN A0J3YT, Handelssymbol LOGN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol LOGI (Nasdaq)

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