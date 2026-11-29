Warum ist die Logista-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?

Die Logista-Aktie stieg in der Woche um 7,07 Prozent. Altria prüft eine Übernahme von Imperial Brands, die 50,01 Prozent an Logista hält. Ein Kontrollwechsel könnte ein Pflichtangebot für alle Logista-Aktien auslösen.

Wie stark ist die Logista-Aktie in dieser Woche gestiegen?

Die Logista-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 39,06 Euro. Das sind 7,07 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 36,48 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Logista-Aktie?

Die ISIN lautet ES0105027009, die WKN A117Q0. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 5CI gehandelt, in den USA unter CDNIF (OTC).

Muss Altria ein Angebot für Logista vorlegen?

Nicht zwingend. Übernimmt ein Käufer indirekt die Kontrolle, ist grundsätzlich ein Pflichtangebot fällig. Er kann aber den Anteil oberhalb von 30 Prozent verkaufen oder eine Befreiung der CNMV erhalten.