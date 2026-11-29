Die Logista-Aktie (ISIN: ES0105027009, WKN: A117Q0, deutsches Handelssymbol: 5CI, US-Handelssymbol: CDNIF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 7,07 Prozent gestiegen und schloss am Freitag bei 39,06 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt Logista damit Platz drei. Laut Bolsamanía schloss die Aktie auf einem Rekordhoch.
Logista-Aktie IBEX 35 Gewinner der Woche: Marlboro-Konzern als Joker – Übernahmefantasie treibt den Distributor auf Rekordhoch
Die Logista-Aktie ist einer der größten IBEX 35 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 7,07 Prozent auf 39,06 Euro markiert der Distributor ein Rekordhoch. Der Grund liegt in London und Richmond: Altria prüft eine Übernahme von Imperial Brands, dem Mehrheitsaktionär von Logista. Wir zeigen, was das für Aktionäre bedeuten kann.
Wochenanalyse
Von der Dividende zur Übernahmefantasie: die Woche der Logista-Aktie
Logista galt lange als ruhiger Dividendenwert. In dieser Woche wurde die Aktie zum Übernahmekandidaten über Bande.
Den entscheidenden Impuls brachte der Donnerstag: Altria bestätigte, eine Barofferte für Imperial Brands zu prüfen. Die Logista-Aktie stieg an diesem Tag um 3,74 Prozent, Imperial Brands sprang in London laut Bolsamanía um 14,8 Prozent. Am Freitag legte Logista um weitere 3,61 Prozent auf 39,06 Euro zu.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Logista-Aktie ein Rekordhoch markiert
Am Donnerstag bestätigte der US-Tabakkonzern Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, deutsches Handelssymbol: PHM7, US-Handelssymbol: MO), eine Übernahme des britischen Konkurrenten Imperial Brands (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, deutsches Handelssymbol: ITB, US-Handelssymbol: IMBBY) in bar zu prüfen. Imperial Brands hält 50,01 Prozent an Logista. Nach spanischem Recht müsste ein Käufer, der indirekt die Kontrolle übernimmt, grundsätzlich ein Pflichtangebot für alle Logista-Aktien vorlegen, es sei denn, er verkauft den Anteil oberhalb von 30 Prozent oder die Börsenaufsicht CNMV erteilt eine Befreiung. Altria hat bis zum 24. Dezember Zeit, sich festzulegen. Einen Preis gibt es noch nicht.
Altria prüft Offerte
Der Marlboro-Hersteller in den USA erwägt eine Barofferte für Imperial Brands.
Mehrheitsaktionär betroffen
Imperial Brands besitzt 50,01 Prozent an Logista.
Mögliches Pflichtangebot
Ein Kontrollwechsel könnte ein Angebot für alle Logista-Aktien auslösen.
Frist bis 24. Dezember
Bis dahin muss Altria eine feste Offerte vorlegen oder verzichten.
Das Unternehmen
Logista: Großhändler für den Einzelhandel in Südeuropa
Logista mit Sitz in Leganés bei Madrid beliefert rund 200.000 Tabakläden, Kioske und Geschäfte in Spanien, Portugal, Italien und Frankreich und betreibt zudem Paket- und Pharmalogistik. Im Geschäftsjahr 2026, das am 30. September endete, verdiente Logista 282 Millionen Euro, 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Geschäftsjahr will der Konzern insgesamt 288 Millionen Euro an Dividenden ausschütten.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Logista-Aktie
Warum ist die Logista-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?
Die Logista-Aktie stieg in der Woche um 7,07 Prozent. Altria prüft eine Übernahme von Imperial Brands, die 50,01 Prozent an Logista hält. Ein Kontrollwechsel könnte ein Pflichtangebot für alle Logista-Aktien auslösen.
Wie stark ist die Logista-Aktie in dieser Woche gestiegen?
Die Logista-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 39,06 Euro. Das sind 7,07 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 36,48 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Logista-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105027009, die WKN A117Q0. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 5CI gehandelt, in den USA unter CDNIF (OTC).
Muss Altria ein Angebot für Logista vorlegen?
Nicht zwingend. Übernimmt ein Käufer indirekt die Kontrolle, ist grundsätzlich ein Pflichtangebot fällig. Er kann aber den Anteil oberhalb von 30 Prozent verkaufen oder eine Befreiung der CNMV erhalten.
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