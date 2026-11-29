Warum ist die Lenzing-Aktie ATX Verlierer der Woche?

Die Aktie verlor in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 insgesamt 2,16 Prozent. Belastend wirkten die Kursziel-Senkung durch Berenberg, Wertminderungen von 136 Millionen Euro und die Unsicherheit um das Werk Heiligenkreuz.

Was passiert mit dem Lenzing-Werk Heiligenkreuz?

Lenzing prüft Kaufangebote und will bis Ende 2026 entscheiden. Kommt kein tragfähiger Verkauf zustande, soll der Standort Ende des ersten Quartals 2027 geschlossen werden.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Lenzing-Aktie?

Die ISIN lautet AT0000644505, die WKN 852927. An der Wiener Börse lautet das Kürzel LNZ, auf Xetra LEN und in den USA außerbörslich LNZNF.