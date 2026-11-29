Die Talfahrt geht weiter: Die Lenzing-Aktie (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Wiener-Börse-Kürzel: LNZ, Xetra-Kürzel: LEN, US-Handelssymbol: LNZNF) verlor in der KW 48 2,16 Prozent und gehört damit zu den ATX Verlierern der Woche. Daran änderte auch ein Plus von 2,47 Prozent am Freitag nichts. Auf Jahressicht summiert sich der Kursverlust auf 59,19 Prozent, über fünf Jahre auf fast 90 Prozent. Der ATX gewann in der KW 48 dagegen 0,35 Prozent.
Lenzing-Aktie ATX Verlierer der Woche: Minus 59 Prozent in einem Jahr – Heiligenkreuz wird zur Schicksalsfrage
Die Lenzing-Aktie ist einer der ATX Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 2,16 Prozent setzte der Faserhersteller in der KW 48 seinen Abwärtstrend fort, auf Jahressicht hat die Aktie fast 60 Prozent verloren. Belastend wirken eine Kursziel-Kürzung durch Berenberg, Millionen-Abschreibungen und die offene Zukunft des Werks Heiligenkreuz. Unsere Wochenanalyse zeigt, wo der Faserkonzern steht.
Die Gründe
Kursziel gekappt, Werk auf der Kippe
Der Druck auf die Lenzing-Aktie hatte sich bereits in der Vorwoche aufgebaut: Berenberg-Analyst Sebastian Bray senkte das Kursziel von 17,00 auf 13,50 Euro und beließ die Einstufung bei „Halten“. In seine Schätzungen bezog er Wertminderungen von 136 Millionen Euro für die Standorte Grimsby und Heiligenkreuz ein. Am Freitag der Vorwoche brach die Aktie daraufhin um 5,9 Prozent auf 9,56 Euro ein. In der KW 48 setzte sich die Schwäche fort, zur Wochenmitte rutschte die Aktie zeitweise um mehr als 6 Prozent ab, bevor am Freitag eine Gegenbewegung einsetzte.
Heiligenkreuz: Verkauf oder Schließung
Lenzing prüft mehrere unverbindliche Kaufangebote für das burgenländische Werk. Bis Ende 2026 soll klar sein, ob ein wirtschaftlich tragfähiger Verkauf zustande kommt. Andernfalls ist die Schließung zum Ende des ersten Quartals 2027 vorgesehen.
Rote Zahlen
Nach neun Monaten 2026 stand ein Verlust nach Steuern von 130,3 Millionen Euro, nach einem Minus von 105,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank auf 1,93 Milliarden Euro.
Operative Stabilität
Das bereinigte EBITDA blieb mit 353 Millionen Euro nahezu konstant, die bereinigte Marge verbesserte sich auf 18,3 Prozent. Für 2026 erwartet Lenzing ein bereinigtes EBITDA von 430 bis 460 Millionen Euro.
Investition in den USA
Gleichzeitig investiert Lenzing 27 Millionen Euro in den Ausbau von Spezialfasern am Standort Mobile in Alabama.
Einordnung
Ein Konzern im Umbau
Lenzing steckt mitten in einer tiefgreifenden Transformation. Unrentable Standorte werden verkauft oder geschlossen, Kapital fließt in margenstärkere Spezialfasern wie Lyocell und Vliesstofffasern. Die Bilanz bleibt dabei die Schwachstelle: Hohe Abschreibungen und Restrukturierungskosten drücken das ausgewiesene Ergebnis, eine geplante Kapitalerhöhung sollte die Finanzierung stärken. Die Deutsche Bank hatte Anfang November die Einstufung „Hold“ bestätigt und das Kursziel auf 14,30 Euro angehoben. Beide Analystenziele liegen damit deutlich über dem aktuellen Kurs – ein Hinweis darauf, wie tief die Aktie inzwischen gefallen ist.
Häufige Fragen zur Lenzing-Aktie
Warum ist die Lenzing-Aktie ATX Verlierer der Woche?
Die Aktie verlor in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 insgesamt 2,16 Prozent. Belastend wirkten die Kursziel-Senkung durch Berenberg, Wertminderungen von 136 Millionen Euro und die Unsicherheit um das Werk Heiligenkreuz.
Was passiert mit dem Lenzing-Werk Heiligenkreuz?
Lenzing prüft Kaufangebote und will bis Ende 2026 entscheiden. Kommt kein tragfähiger Verkauf zustande, soll der Standort Ende des ersten Quartals 2027 geschlossen werden.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Lenzing-Aktie?
Die ISIN lautet AT0000644505, die WKN 852927. An der Wiener Börse lautet das Kürzel LNZ, auf Xetra LEN und in den USA außerbörslich LNZNF.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.