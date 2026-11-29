Warum ist die Legrand-Aktie CAC40 Verlierer der Woche? Die Aktie gab in der Woche um 2,28 Prozent nach. Einen einzelnen Auslöser nennen die Quellen nicht, KI-nahe Werte standen zeitweise unter Druck.

Was macht Legrand? Der Konzern liefert Elektroinstallation und Infrastruktur für Gebäude und Rechenzentren.