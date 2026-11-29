Die Legrand-Aktie ist CAC40 Verlierer der Woche. Im Wochenvergleich der Kalenderwoche 48 gab der Spezialist für Elektroinstallationen um 2,28 Prozent nach. Auf Monatssicht beträgt das Minus der Legrand-Aktie 3,53 Prozent, auf Jahressicht 4,63 Prozent. Am Freitag erholte sich die Aktie und schloss 1,22 Prozent höher bei 124,50 Euro.
Legrand-Aktie ist CAC40 Verlierer der Woche: -2,28 % trotz 124,50 Euro zum Wochenschluss
Die Legrand-Aktie zählt mit -2,28 % zu den CAC40 Verlierern der Woche und liegt auf Monatssicht 3,53 % im Minus. Am Freitag stieg sie um 1,22 % auf 124,50 Euro.
CAC40 Verlierer der Woche
Warum die Legrand-Aktie in dieser Woche nachgibt
Eine eigene Meldung zur Legrand-Aktie gab es in der Woche nicht. BFM Bourse berichtete, dass Aktien mit KI-Bezug wie Legrand, Schneider Electric und STMicroelectronics an einem Montag deutlich nachgaben, nachdem Chefs großer KI-Konzerne sich geäußert hatten. Legrand liefert Stromverteilung und Infrastruktur für Gebäude und Rechenzentren und gilt als indirekter Profiteur des KI-Themas. Am Freitag stützte laut BFM Bourse eine Neupositionierung der Anleger in KI-nahen Werten die Aktie.
Hintergrund
Zahlen über den Erwartungen
Zuletzt hatte Legrand für das dritte Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 16,9 Prozent gemeldet, mehr als erwartet. Auf Fünfjahressicht liegt die Legrand-Aktie mit 30,83 Prozent im Plus. Am Freitagmorgen notierte sie noch bei 125,55 Euro.
Steckbrief
- Unternehmen
- Legrand SA
- ISIN
- FR0010307819
- WKN
- A0JKB2
- Handelssymbol
- LR (Euronext Paris)
- US-Symbol
- LGRVF (OTC)
- Kurs
- 124,50 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, Euronext Paris, Schlusskurs 27.11.2026
FAQ
Häufige Fragen zur Legrand-Aktie
Warum ist die Legrand-Aktie CAC40 Verlierer der Woche? Die Aktie gab in der Woche um 2,28 Prozent nach. Einen einzelnen Auslöser nennen die Quellen nicht, KI-nahe Werte standen zeitweise unter Druck.
Was macht Legrand? Der Konzern liefert Elektroinstallation und Infrastruktur für Gebäude und Rechenzentren.
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