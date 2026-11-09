LANXESS Aktie: Leerverkäufer wittern ihre Chance - doch eine überraschende Wende könnte teuer werden!

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Dann teilen Sie ihn mit Ihren Freunden! Schließlich sollte niemand erst beim nächsten Börsenstammtisch erfahren, dass BlackRock und Millennium bei LANXESS auf der Short-Seite stehen. Und falls Ihr bester Börsenkumpel behauptet, er habe den Kursrutsch natürlich schon vor Monaten vorhergesehen: Schicken Sie ihm diesen Artikel! Vielleicht verrät er Ihnen dann endlich auch die Lottozahlen vom kommenden Samstag – selbstverständlich rückwirkend!