Die LANXESS-Aktie (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker: LXS) steht zum Wochenauftakt unter Druck – doch die DZ Bank sieht gerade jetzt eine Kaufchance. Das Papier des Chemiekonzerns schloss am 9. November 2026 um 17:35 Uhr MEZ bei 12,81 Euro und damit 0,29 Euro beziehungsweise 2,21% niedriger. In seiner aktuellen LANXESS-Aktienanalyse hebt Peter Spengler von der DZ Bank das bisherige Rating "halten" auf das Rating "kaufen" an. Die Bewertung bleibt dabei unverändert: fairer Wert 17 Euro. Gegenüber dem genannten Schlusskurs entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 32,7%.
LANXESS Aktie: DZ Bank setzt auf "kaufen" – Envalior als entscheidender Werttreiber
Die DZ Bank stuft LANXESS auf "kaufen" hoch und sieht in der Envalior-Verkaufsoption einen wichtigen Werttreiber.
Kurs im Minus, Analyst optimistischer: Diese Konstellation macht die Einschätzung besonders interessant. Peter Spengler begründet die Hochstufung mit einer aus seiner Sicht fundamentalen Unterbewertung. Zugleich rückt ein konkreter Faktor in den Mittelpunkt, der für die Bewertung der LANXESS-Aktie an Bedeutung gewinnen könnte: die vertraglich gesicherte Verkaufsoption für die Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen Envalior.
Fairer Wert 17 Euro: Die DZ Bank ändert ihr Urteil, nicht ihre Bewertung
Die zentrale Botschaft der LANXESS-Aktienanalyse lautet: Die DZ Bank muss den fairen Wert nicht erhöhen, um eine Kaufempfehlung auszusprechen. Peter Spengler hält an seiner Bewertung von 17 Euro je Aktie fest und kommt dennoch zu einem positiveren Anlageurteil.
Damit steht die Differenz zwischen Börsenkurs und geschätztem Unternehmenswert im Vordergrund. Beim Schlusskurs von 12,81 Euro liegen 4,19 Euro zwischen dem aktuellen Aktienpreis und dem von der DZ Bank angesetzten fairen Wert. Aus dieser Differenz ergibt sich das rechnerische Potenzial von rund 32,7%.
Dieses Potenzial ist eine Bewertungsgröße und keine zugesicherte Rendite. Dennoch verdeutlicht es, warum Peter Spengler die Aktie nun attraktiver einschätzt. Das Rating "kaufen" signalisiert, dass die DZ Bank die Chancen auf dem aktuellen Kursniveau stärker gewichtet als zuvor.
Der heutige Kursrückgang zeigt gleichzeitig, dass sich diese Einschätzung bislang nicht in einer positiven Tagesentwicklung niederschlägt. Eine einzelne Analystenempfehlung bestimmt den Aktienkurs nicht. Welche Faktoren das Minus im Einzelnen ausgelöst haben, lässt sich aus den vorliegenden Angaben nicht ableiten.
Envalior: Die Verkaufsoption rückt ins Zentrum
Den wichtigsten konkreten Bewertungsimpuls liefert in der aktuellen LANXESS-Aktienanalyse die Beteiligung an Envalior. LANXESS betreibt das Gemeinschaftsunternehmen zusammen mit dem Finanzinvestor Advent. Für diese Beteiligung besteht eine vertraglich gesicherte Verkaufsoption, die nach Einschätzung von Peter Spengler zum Jahresende stärker in den Fokus rücke.
Peter Spengler bezeichnet diese Option in der vorliegenden Zusammenfassung seiner Einschätzung als wichtigen Werttreiber. Dahinter steht ein für Anleger wesentlicher Gedanke: Bei der Bewertung eines Konzerns zählt nicht ausschließlich die Entwicklung des laufenden Geschäfts. Auch Beteiligungen und vertragliche Rechte können einen erheblichen wirtschaftlichen Wert besitzen.
Eine Verkaufsoption kann die Perspektive eröffnen, Beteiligungswert in einen tatsächlichen Erlös zu überführen. Ob, wann und zu welchen konkreten Bedingungen dies geschieht, ist für die finanzielle Wirkung entscheidend. Die vorliegenden Informationen nennen weder einen möglichen Verkaufserlös noch einen verbindlichen Zeitpunkt für einen Mittelzufluss.
Deshalb wäre es verfrüht, bereits mit einer bestimmten Summe zu rechnen. Ebenso wenig lässt sich aus der Mitteilung ableiten, wie LANXESS einen möglichen Erlös verwenden würde. Klar ist jedoch: Die DZ Bank sieht in der vertraglich gesicherten Option einen relevanten Bestandteil ihrer positiven Einschätzung.
Warum die Hochstufung Anleger aufhorchen lässt
Die neue Empfehlung erfolgt anlässlich der Zahlen zum dritten Quartal. Die bereitgestellte Zusammenfassung enthält allerdings keine konkreten Umsatz-, Gewinn- oder Cashflow-Angaben. Die LANXESS-Aktienanalyse der DZ Bank lässt sich daher auf Basis dieses Textes nicht als Beleg für eine operative Trendwende interpretieren.
Die Argumentation von Peter Spengler setzt vielmehr bei der Bewertung an. Die Aktien seien fundamental unterbewertet; zugleich gewinne die Envalior-Verkaufsoption als Werttreiber an Aufmerksamkeit. Das ist eine andere Investmentthese als die Erwartung eines unmittelbar bevorstehenden Gewinnsprungs.
Für Anleger ist diese Unterscheidung wichtig. Eine Aktie kann aus Analystensicht attraktiv bewertet sein, obwohl das operative Umfeld anspruchsvoll bleibt. Umgekehrt führt ein niedriger Börsenkurs allein noch nicht zu einer überzeugenden Kaufchance. Entscheidend ist, ob die zugrunde liegenden Werte und Perspektiven die Bewertung tatsächlich rechtfertigen.
Mit dem Rating "kaufen" positioniert sich die DZ Bank hierzu eindeutig. Peter Spengler sieht auf dem aktuellen Kursniveau genügend Potenzial für eine Hochstufung. Der unveränderte faire Wert von 17 Euro bildet dabei den Bezugspunkt.
Die Chancen: Bewertungslücke und ein konkreter Werttreiber
Die positive Seite der LANXESS-Aktienanalyse besteht aus zwei eng verbundenen Punkten. Erstens liegt der von der DZ Bank geschätzte faire Wert deutlich über dem genannten Schlusskurs. Zweitens existiert mit der Envalior-Verkaufsoption ein konkreter Faktor, der die Diskussion über den Unternehmenswert beleben könnte.
Sollten Anleger diesem Beteiligungswert künftig mehr Gewicht beimessen, könnte dies eine Neubewertung begünstigen. Voraussetzung wäre, dass die weiteren Informationen zur Option und ihrer möglichen wirtschaftlichen Wirkung die Erwartungen stützen.
Das macht die Einschätzung von Peter Spengler nachvollziehbar: Die Kaufempfehlung beruht nicht auf einer angehobenen Bewertung, sondern auf der aus seiner Sicht bestehenden Unterbewertung und einem zunehmend relevanten Werttreiber. Die Kombination aus fairer Wert 17 Euro und Rating "kaufen" bringt diese Position der DZ Bank auf den Punkt.
Die Risiken: Wertpotenzial braucht keine sofortige Kursreaktion auszulösen
Auch eine vertraglich gesicherte Verkaufsoption beseitigt nicht sämtliche Unsicherheiten. Ihre tatsächliche wirtschaftliche Bedeutung hängt von den konkreten Bedingungen und der Umsetzung ab. Ein größerer Fokus zum Jahresende bedeutet zudem nicht automatisch, dass bis dahin ein Verkauf vollzogen wird oder Geld zufließt.
Daneben bleibt die operative Entwicklung von LANXESS für die Aktie relevant. Ohne die Einzelheiten des Quartalsberichts lässt sich aus dem vorliegenden Text nicht beurteilen, wie sich Ertragskraft, Liquidität oder Geschäftsausblick zuletzt entwickelt haben.
Schließlich bleibt der faire Wert eine analytische Einschätzung. Der Markt kann zu einer anderen Bewertung gelangen oder längere Zeit benötigen, um die von der DZ Bank gesehene Unterbewertung abzubauen. Der Tagesverlust von 2,21% unterstreicht, dass eine positive Analystenstimme kurzfristige Kursrisiken nicht aufhebt.
Fazit: Peter Spengler sieht eine Kaufchance trotz Kursdruck
Die DZ Bank setzt in ihrer LANXESS-Aktienanalyse vom 9. November 2026 ein klares positives Signal. Peter Spengler hebt die Aktie von "halten" auf "kaufen" und bestätigt den fairen Wert von 17 Euro. Gegenüber dem Schlusskurs von 12,81 Euro ergibt sich damit ein rechnerisches Potenzial von rund 32,7%.
Im Zentrum steht die Einschätzung, dass LANXESS fundamental unterbewertet ist. Die vertraglich gesicherte Verkaufsoption für die Envalior-Beteiligung liefert aus Sicht von Peter Spengler einen wichtigen Werttreiber. Damit erhält die Kaufempfehlung einen konkreten Bezugspunkt – auch wenn die tatsächliche finanzielle Wirkung der Option anhand der vorliegenden Angaben noch nicht beziffert werden kann.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 9. November 2026
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