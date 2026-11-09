LANXESS Aktie: DZ Bank setzt auf "kaufen" – Envalior als entscheidender Werttreiber

Die LANXESS-Aktie (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker: LXS) steht zum Wochenauftakt unter Druck – doch die DZ Bank sieht gerade jetzt eine Kaufchance. Das Papier des Chemiekonzerns schloss am 9. November 2026 um 17:35 Uhr MEZ bei 12,81 Euro und damit 0,29 Euro beziehungsweise 2,21% niedriger. In seiner aktuellen LANXESS-Aktienanalyse hebt Peter Spengler von der DZ Bank das bisherige Rating "halten" auf das Rating "kaufen" an. Die Bewertung bleibt dabei unverändert: fairer Wert 17 Euro. Gegenüber dem genannten Schlusskurs entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 32,7%.