LANXESS Aktie: 20% weniger Kursziel! Negative Ergebnisdynamik belastet die Perspektiven

Die Privatbank Berenberg hat ihr Kursziel für den Spezialchemiekonzern drastisch von 13,80 EUR auf 11 EUR gesenkt und das Rating "sell" bestätigt. Analyst Sebastian Bray sieht gleich zwei gravierende Belastungsfaktoren: eine negative Ergebnisdynamik und erhebliche Refinanzierungsrisiken. Besonders alarmierend ist, dass Berenberg seine Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 deutlich nach unten korrigiert hat. Für Anleger stellt sich damit eine brisante Frage: Steht die LANXESS Aktie vor einer weiteren schwierigen Phase oder sind die schlechten Nachrichten bereits ausreichend berücksichtigt?