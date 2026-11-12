Kurz vor Anthropic-Börsengang - Steht der KI-Boom vor einer Neubewertung?

Als Faktoren für eine Dämpfung der Bewertung seien nicht bloß der nach den US-Midterms stattgefundene Abverkauf von Aktien mit KI-Bezug genannt worden, sondern auch das zuletzt verlangsamte, aber weiter auf hohem Niveau stattfindende Umsatzwachstum. In diesem Zusammenhang stehe auch die Frage, ob der derzeitige KI-Boom an seine strukturellen Grenzen stoße. So habe die Softbank, eine stark in diesem Sektor aktive Bank, zuletzt vor einer bevorstehenden Verlangsamung des Datencenter-Ausbaus in den USA gewarnt. Und Microsoft habe sich Berichten zufolge für eine Beendigung einer Vereinbarung zur Mietung von Rechenzentren mit Oracle entschieden. Auch wenn der IPO von Anthropic weiterhin mit größter Spannung erwartet werde, sei auch klar: Die KI-Branche müsse nach wie vor tatsächliche Gewinne vorweisen, um den aktuell anhaltenden Hype zu rechtfertigen. Sobald Investoren weltweit diese Gewinne auch einfordern würden, könnte der Sektor vor einer neuen Betrachtung stehen.