Die KI-Branche steht vor einem bedeutenden Ereignis, das sich zwar schon länger abgezeichnet hat, aber nun bald Realität werden könnte: Der Börsengang des Branchenriesen Anthropic, über den nun zunehmend mehr und konkretere Details bekannt werden, so Stephen Coltman, Head of Macro beim Krypto-ETP-Emittenten 21shares.
Kurz vor Anthropic-Börsengang - Steht der KI-Boom vor einer Neubewertung?
KI-Sorgen, Zinsrisiken und geopolitische Unsicherheit bremsen laut Stephen Coltman das Aufwärtspotenzial von Bitcoin und anderen Kryptoassets.
Jüngsten Berichten zufolge könnte dieser – vielleicht bereits am 19. November – mit einem Aktienstartpreis zwischen 70 und 78 Dollar und einer Gesamtbewertung von bis zu 1,5 Billionen Dollar stattfinden. Letzte Zahl werde von einigen möglichen Investoren als oberes Ende einer realistischen Bewertung betrachtet, wie Reuters zuletzt berichtet habe.
Als Faktoren für eine Dämpfung der Bewertung seien nicht bloß der nach den US-Midterms stattgefundene Abverkauf von Aktien mit KI-Bezug genannt worden, sondern auch das zuletzt verlangsamte, aber weiter auf hohem Niveau stattfindende Umsatzwachstum. In diesem Zusammenhang stehe auch die Frage, ob der derzeitige KI-Boom an seine strukturellen Grenzen stoße. So habe die Softbank, eine stark in diesem Sektor aktive Bank, zuletzt vor einer bevorstehenden Verlangsamung des Datencenter-Ausbaus in den USA gewarnt. Und Microsoft habe sich Berichten zufolge für eine Beendigung einer Vereinbarung zur Mietung von Rechenzentren mit Oracle entschieden. Auch wenn der IPO von Anthropic weiterhin mit größter Spannung erwartet werde, sei auch klar: Die KI-Branche müsse nach wie vor tatsächliche Gewinne vorweisen, um den aktuell anhaltenden Hype zu rechtfertigen. Sobald Investoren weltweit diese Gewinne auch einfordern würden, könnte der Sektor vor einer neuen Betrachtung stehen.
Inmitten einer weiter erhöhten Inflation in den USA bleibe auch eine weitere Zinserhöhung der Fed nicht unwahrscheinlich – im Gegenteil gelte eine Erhöhung beim nächsten möglichen Termin im Dezember als immer wahrscheinlicher. So sei die Gesamtinflation im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent gestiegen, die Kerninflation bei 0,3 Prozent. Mit Bezug auf den Iran gebe es Zeichen auf eine schrittweise Verbesserung – nachdem Donald Trump mit seiner jüngsten Verkündung vom 9. November, nach der der Krieg "effektiv vorüber" sei, Signale der Entspannung ausgesandt habe, sei der Ölpreis erstmals seit August auf unter 90 Dollar pro Barrel Brent gefallen, bis er am heutigen Mittwoch, 11. November, wieder gestiegen sei. Als Gründe seien die Dementis der iranischen Führung um ein Ende des Konflikts sowie politische Forderungen, die mit der Wiederöffnung der Straße von Hormus verbunden würden, verknüpft.
Während die KI-Branche und der Irankrieg weiter die Schlagzeilen dominieren würden, sollte auch die wirtschaftliche Lage in Europa nicht unbeachtet bleiben: Frankreich habe im dritten Quartal ein negatives BIP-Wachstum verzeichnet, und die Wachstumsprognosen für die gesamte Eurozone im kommenden Jahr würden kontinuierlich nach unten korrigiert. Auf den oder die Nachfolgerin von Christine Lagarde an der Spitze der EZB würden in jedem Fall große Herausforderungen zukommen, die eine gefährliche Mischung aus hoher Inflation, stagnierendem Wachstum sowie einer sich abzeichnenden politischen und finanziellen Krise in Frankreich im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im kommenden Mai darstellen würden. Gerade französische Staatsanleihen hätten zuletzt ein Zinsniveau von rund 5 Prozent bei zehnjährigen Papieren erreicht – ein neues 24-Jahres-Hoch. Das sei ein deutliches Warnsignal für die Finanzierungssituation des Landes.
Kryptoassets als risikobehaftete Anlagen seien klassischerweise anfällig für alle Marktsignale, die das kurz- und mittelfristige Interesse von Investoren beeinträchtigen würden. Höhere Zinsen beziehungsweise die Aussicht auf eine länger restriktive Geldpolitik, Inflation, zunehmende Unsicherheit über eine der aktuell wichtigsten Wachstumsbranchen, geopolitische Unsicherheit und fiskalische Probleme wirtschaftlich bedeutender Staaten würden allesamt darunter fallen. "Anfällig" bedeute in diesem Kontext nicht, dass das grundsätzliche Wertversprechen, das Assets wie Bitcoin durch ihre einzigartigen Eigenschaften bringen würden, in Frage zu stellen sei, wohl aber, dass der aktuell auf den Märkten gehandelte Wert dieser Assets stärker schwanke, als man es sich aus einer Pro-Krypto-Perspektive wünschen würde.
Die hier genannten Faktoren sollten zwar nicht als individuell entscheidende Ursachen für die jüngste Kursentwicklung von Bitcoin auf aktuell rund 66.000 Dollar gesehen werden – zusammengenommen würden sie jedoch ein makroökonomisches Umfeld schaffen, das eine positive Marktentwicklung derzeit erschwere und das Aufwärtspotenzial von Kryptoassets begrenze. Das langfristige Potenzial der Anlageklasse bleibe davon grundsätzlich unberührt. (Ausgabe vom 11.11.2026)
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