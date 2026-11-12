Kursfeuerwerk bei CoreWeave - Zahlen von RWE und E.ON im Rahmen der Erwartungen - Rekordzahlen von Siemens Energy

Auch die Aktien von NVIDIA hätten sich kurzzeitig zu erholen vermocht. Der Chip-Konzern habe in den beiden vorangegangenen Börsensitzungen rund USD 430 Mrd. an Marktkapitalisierung verloren. Auslöser seien Sorgen über die Beziehung von Firmenchef Jensen Huang zu einer Geschäftsfrau geqwesen, die eine chinesische Spionin sein solle. Im Sog der NVIDIA-Kurserholung sei der Halbleiterindex SOX um 5,7% auf den höchsten Stand seit Anfang November geklettert. Im nachbörslichen Handel sei NVIDIA-Aktie jedoch wieder deutlich gefallen, nachdem über eine weitere Affäre des CEOs Jensen Huang innerhalb des Unternehmens berichtet worden sei. Außerdem tage nun der NVIDIA-Vorstand, um über eine wahrscheinlicher werdende Ablösung von Jensen Huang zu beraten.