Die Aktien von Siemens Energy zogen gestern mit einem Plus von 10,8% die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
Kursfeuerwerk bei CoreWeave - Zahlen von RWE und E.ON im Rahmen der Erwartungen - Rekordzahlen von Siemens Energy
Unternehmensmeldungen
Der Energietechnikkonzern habe mit Rekordzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr überzeugt und erfüllt bzw. seine bereits angehobenen Ziele übertroffen. Besonders stark hätten sich Gasturbinen und Netztechnik entwickelt, die auch von der hohen Nachfrage im Zusammenhang mit dem Ausbau von Rechenzentren profitieren würden. Für zusätzlichen Rückenwind hätten ambitionierte Wachstumsziele bis 2030 und ein Aktienrückkaufprogramm geosrgt. Im Sog von Siemens Energy hätten auch die Kurse europäischer Mitbewerber wie ABB, Schneider Electric und Legrand um bis zu 3% zugelegt.
Auch Infineon habe mit einem Plus von 6,3% herausgestochen. Der Chipkonzern habe von der wieder besseren Stimmung für KI-Aktien profitiert. AIXTRON seien um 8%, ASML um 3,1% und BE Semiconductor um 5,9% angezogen.
Die Versorgerwerte RWE und E.ON hätten Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt, die insgesamt weitgehend den Erwartungen entsprochen hätten. RWE rechne angesichts der guten Geschäftsentwicklung nun mit einem Jahresergebnis am oberen Ende der bisherigen Prognosespannen. E.ON habe seine Jahresziele bestätigt. RWE hätten 1,8% gewonnen, während E.ON um 1,7% nachgegeben hätten.
Für die Aktien von voestalpine sei es um 7,7% abwärts gegangen. Der Stahlkonzern habe zwar den Gewinn gesteigert, aber angesichts höherer Energie- und Logistikkosten das obere Ende seiner Prognosespanne für das operative Ergebnis gesenkt.
Aktien von CoreWeave seien um 24,7% in die Höhe geschossen und hätten den größten prozentualen Tagesanstieg seit mehr als drei Monaten verzeichnet. Das Unternehmen habe mitgeteilt, in der ersten Jahreshälfte 2028 auf bereinigter Basis die Gewinnzone zu erreichen. Dies habe die Sorgen der Anleger über die Dauerhaftigkeit des Booms bei Künstlicher Intelligenz gelindert.
Auch die Aktien von NVIDIA hätten sich kurzzeitig zu erholen vermocht. Der Chip-Konzern habe in den beiden vorangegangenen Börsensitzungen rund USD 430 Mrd. an Marktkapitalisierung verloren. Auslöser seien Sorgen über die Beziehung von Firmenchef Jensen Huang zu einer Geschäftsfrau geqwesen, die eine chinesische Spionin sein solle. Im Sog der NVIDIA-Kurserholung sei der Halbleiterindex SOX um 5,7% auf den höchsten Stand seit Anfang November geklettert. Im nachbörslichen Handel sei NVIDIA-Aktie jedoch wieder deutlich gefallen, nachdem über eine weitere Affäre des CEOs Jensen Huang innerhalb des Unternehmens berichtet worden sei. Außerdem tage nun der NVIDIA-Vorstand, um über eine wahrscheinlicher werdende Ablösung von Jensen Huang zu beraten.
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