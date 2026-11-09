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KI-Crash nach US-Demokratensieg: Fundamentaldaten bleiben robust

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 10:21 2 Min. Swisscanto

Nach dem heftigen US-Kursrutsch erwartet Rüegg mittelfristig eine Erholung, wartet mit größeren Zukäufen aber auf klarere Kaufsignale.

Bild: Pexels; KI-generiert

Am Donnerstag kam es an den US-Börsen zu einem der heftigsten Tagesverluste seit 1965: Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) fiel um 4,4%, der Nasdaq sogar um 6,5%, Halbleiterwerte gaben rund 12% nach, so Dr. Roger Rüegg, Leiter Multi-Asset-Solutions bei Swisscanto/ZKB. Auslöser sei kein einzelnes Ereignis gewesen, sondern ein Zusammentreffen mehrerer Sorgen. Besonders unter Druck hätten Aktien aus dem Bereich künstliche Intelligenz (KI) und Datacenter gestanden. Viele Anlegerinnen und Anleger würden befürchten, dass künftige strengere Regeln für KI sowie mögliche Verzögerungen bei Investitionen in Rechenzentren das starke Wachstum in diesem Sektor bremsen könnten. Zusätzlich sei der Kursrutsch durch die Marktstruktur verstärkt worden: Große Investoren und Hedgefonds hätten KI-lastige Positionen und andere, zuvor sehr beliebte Trades rasch abgebaut. Rüeggs Einschätzung nach sei der Markt dadurch stärker gefallen, als es die fundamentalen Daten allein erklären würden. Rüegg sehe die jüngste Korrektur eher als kurzfristige Bereinigung denn als grundlegenden Trendwechsel. Die Fundamentaldaten würden stark bleiben: Die Unternehmensgewinne im S&P 500 seien im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um rund 50% gestiegen, und das Gewinnwachstum verteile sich zunehmend auf mehr Branchen und Regionen. Auch für 2027 werde weiterhin ein deutliches Gewinnplus erwartet, bei einer Unternehmensverschuldung, die insgesamt moderat sei. Auch politische Risiken halte Rüegg kurzfristig für übertrieben. So sei etwa ein landesweites Stopp-Signal für neue Rechenzentren unwahrscheinlich, denn viele Projekte seien vertraglich langfristig abgesichert. Unsicherheiten im Nahen Osten würden zwar für höhere Energiepreise und damit für Nervosität sorgen, würden Rüeggs Erachtens aber derzeit nichts am insgesamt soliden globalen Wachstum ändern. Auch die historische Entwicklung spreche dafür, dass die Korrektur nur vorübergehend sei. Historisch betrachtet würden sich die Aktien- und Anleihemärkte nach US-Zwischenwahlen typischerweise insgesamt eher positiv entwickeln, weil die politische Unsicherheit abnehme und sich die Märkte wieder stärker auf Fundamentaldaten konzentrieren würden. Allerdings komme es nach den Wahlen meist zuerst zu einer Phase der Neuorientierung und höherer Volatilität. Angesichts der bereits hohen Kursverluste bei Halbleitern, gesunkener Bewertungen und eines deutlich erhöhten Volatilitätsindex (VIX) erwarte Rüegg mittelfristig eine Erholung. Größere Zukäufe tätige Rüegg jedoch noch nicht – hier warte er noch auf klarere Kaufsignale seitens seiner technischen und Sentiment-Indikatoren. (Ausgabe vom 06.11.2026)

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