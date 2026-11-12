"Der Markt überschätzt die Gefahr durch Regulierung bei Künstlicher Intelligenz (KI), denn die Branche selbst strebt nach strengeren Rahmenbedingungen", sagt Anthony Willis, Senior Economist bei Columbia Threadneedle Investments. Warum sich strengere KI-Gesetze auf lange Sicht positiv auswirken können und was Anleger nach den US-Zwischenwahlen vom US-Markt erwarten dürfen, diskutiert der Chefökonom im Marktkommentar:
KI-Aktien unter Druck: Warum strengere Regulierung den KI-Boom stärken könnte
US-Börsen zwischen politischem Machtwechsel und KI-Sorgen: Droht eine neue Verkaufswelle? Nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen ist die anfängliche Erleichterungsrally bereits verpufft. Sorgen vor strengeren KI-Regulierungen, geopolitische Spannungen und milliardenschwere Investitionen in Rechenzentren verunsichern Anleger
Das Ergebnis der US-Zwischenwahlen sei eindeutig: Ab Januar 2027 würden die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit stellen. Damit werde der Kongress erstmals während der Präsidentschaft von Donald Trump vollständig von den Demokraten kontrolliert. Die zweite Hälfte seiner aktuellen Amtszeit dürfte sich dementsprechend deutlich von der ersten unterscheiden.
KI-Sorgen würden Rally ausbremsen
Die Märkte hätten zunächst mit deutlichen Kursgewinnen auf die Wahlergebnisse reagiert. Dass eine geteilte politische Machtverteilung im dritten Präsidentschaftsjahr die Aktienmärkte begünstige, sei ein historisches Muster: Uneinigkeit in der Regierung verhindere, dass zu viele neue Gesetze beschlossen würden. Diese Erleichterungsrally sei auch dieses Mal zu beobachten gewesen, nachdem die politische Unsicherheit durch ein klares Wahlergebnis abgenommen habe. Wie die Demokraten ihre neue Machtposition nutzen würden, sei allerdings noch weitgehend offen.
Diese Unsicherheit sei wohl der Auslöser für den Ausverkauf gewesen, der in der vergangenen Woche vor allem bei Titeln aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) stattgefunden habe. Das habe die anfängliche Erleichterungsrally wieder zunichte gemacht. Die Hauptursache: Anleger würden befürchten, dass eine umfassendere KI-Regulierung unter den Demokraten sowie der zunehmende Widerstand demokratischer Gouverneure gegen den Bau neuer Rechenzentren das Wachstum der KI-Branche bremsen und die Gewinnaussichten der Unternehmen belasten könnten.
Die Umschichtung innerhalb des US-Aktienmarktes habe sich damit fortgesetzt, andere Sektoren hätten sich hingegen vergleichsweise gut behauptet. Bereits im Oktober hätten Hedgefonds begonnen, ihre fremdfinanzierten Positionen abzubauen, und hätten diesen Prozess im November fortgesetzt. Systematische Anlagestrategien dürften die Kursbewegungen der vergangenen Woche zusätzlich verstärkt haben.
KI-Skepsis und Irankrieg hätten Demokraten zum Sieg verholfen
Nun hätten die Demokraten die Möglichkeit, die Regierung zu überwachen, Untersuchungen einzuleiten und größeren Einfluss auf den Staatshaushalt und die Anhebung der Schuldenobergrenze zu nehmen. Zudem könnten sie eigene Gesetzesvorhaben einbringen. Gleichzeitig würden sich beide Parteien zunehmend auf die Präsidentschaftswahl 2028 vorbereiten. Bis dahin dauere es zwar noch zwei Jahre, doch auf beiden Seiten seien bereits mögliche Kandidaten im Gespräch.
Anleger würden vor allem befürchten, dass die Demokraten eine stärkere Regulierung der KI-Branche anstreben könnten - eine Forderung, die die Branche selbst interessanterweise ebenfalls stelle. Entsprechende Gesetzesvorhaben könnte Präsident Trump jedoch mit seinem Veto blockieren, da er ein entschiedener Befürworter künstlicher Intelligenz sei. Grundsätzlich stünden auch die Demokraten der Technologie positiv gegenüber, wenngleich ihre Haltung differenzierter ausfalle. Die zunehmende Skepsis gegenüber KI habe demokratischen Gouverneuren bei den Wahlen viel Zuspruch gebracht - insbesondere, wenn es um den Ausbau von Rechenzentren in ihren jeweiligen Bundesstaaten gegangen sei.
Auch der Krieg mit dem Iran habe bei den Wahlen eine wichtige Rolle gespielt - die Benzinpreise in den USA seien seit Jahresbeginn um 40% gestiegen. Sowohl Präsident Trump als auch Vizepräsident JD Vance hätten inzwischen zugegeben, dass der Konflikt und die dadurch ausgelöste Inflation den Republikanern Stimmen gekostet hätten. Der Markt gehe allerdings davon aus, dass sich der Krieg dem Ende zuneige. Die Friedensverhandlungen würden andauern, allerdings gebe es unterschiedliche Einschätzungen über die Fortschritte. Die Entwicklung der Ölpreise deute jedoch darauf hin, dass Anleger eine Eskalation nach den Zwischenwahlen für weniger wahrscheinlich halten und von einer länger anhaltenden Pattsituation ausgehen würden. Der Öltransport durch die Straße von Hormus werde jedoch weiterhin eingeschränkt sein, sodass Engpässe bei anderen Rohstoffen sowie bei raffinierten Produkten fortbestehen würden. Dennoch sei der Ölpreis in der vergangenen Woche deutlich zurückgegangen.
Mehr KI-Regulierung für langfristige Sicherheit?
Paradoxerweise könnte sich eine stärkere Kontrolle für einige KI-Unternehmen langfristig sogar als Vorteil erweisen. Zwischen den Unternehmen habe sich ein regelrechter Wettlauf um den möglichst schnellen Ausbau von Rechenzentren entwickelt - und dieser könnte zu Überkapazitäten führen. Hinzu komme, dass die Unternehmen angesichts begrenzter Ressourcen und der erheblichen Preissteigerungen bei den benötigten Rohstoffen vermutlich überhöhte Preise zahlen würden. Dadurch könnte die Kapitalallokation zunehmend ineffizient werden. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Unternehmen erhebliche Schulden aufnähmen, um ihre Investitionen zu finanzieren.
Angesichts der enormen Investitionssummen gebe es allerdings auch Grund zur Annahme, dass sich die von den Demokraten angesprochenen Probleme im Laufe der Zeit entschärfen lassen würden. Dazu würden insbesondere die Sorgen der Bevölkerung mit Blick auf die Wasser- und Stromversorgung zählen. Darüber hinaus gebe es zahlreiche US-Bundesstaaten, die den Bau von Rechenzentren auf ihrem Gebiet ausdrücklich begrüßen würden.
Entscheidend sei, das Ausmaß des KI-Infrastrukturausbaus richtig einzuschätzen. Das Investitionsvolumen übertreffe frühere große Investitionszyklen, etwa die Elektrifizierung oder den Aufbau von Eisenbahn-, Telekommunikations- und Glasfasernetzen, bei weitem. Es handle sich um einen mehrjährigen strukturellen Trend, der noch weiter anhalten werde. Wie so häufig dürften die Märkte der tatsächlichen Entwicklung bereits ein Stück voraus sein. Zuletzt haben wir teilweise sehr starke Unternehmensergebnisse gesehen, auch wenn die Geschäftsausblicke in einzelnen Fällen etwas schwächer ausfielen, so die Experten von Columbia Threadneedle. Die Investitionsausgaben würden dabei voraussichtlich sowohl für die Unternehmensgewinne als auch für die Gesamtwirtschaft ein wesentlicher Wachstumstreiber bleiben.
Fundamentaldaten würden robust bleiben
Dies sei ein entscheidender Punkt, denn die US-Wirtschaft befinde sich nach wie vor in einer sehr guten Verfassung. So seien die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls) erneut sehr stark ausgefallen. Insgesamt würden die Konjunkturdaten kaum Hinweise auf eine deutliche Abschwächung der Wirtschaft liefern. Zugleich hätten sich die Erwartungen hinsichtlich möglicher Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Federal Reserve im kommenden Jahr etwas verringert, nachdem der Ölpreis vergangene Woche zurückgegangen sei. Das wirtschaftliche und geldpolitische Umfeld bleibe damit insgesamt sehr günstig.
An den Finanzmärkten komme es immer wieder zu Phasen, in denen übermäßige Kursbewegungen korrigiert würden und aufgestaute Spannungen sich entladen würden. Die Experten von Columbia Threadneedle seien überzeugt, dass die fundamentalen Rahmenbedingungen weiterhin solide seien, auch wenn es Unterschiede gebe und einige Länder besser positioniert seien als andere. Letztlich dürfte der KI-Trend noch über längere Zeit Bestand haben. Ein zwischenzeitlicher Rückgang an den Aktienmärkten sollte daher keinen größeren Anlass zur Sorge geben. Deutlich besorgniserregender wäre eine Abschwächung der wirtschaftlichen Fundamentaldaten. Diese würden sich jedoch nach wie vor ausgesprochen robust präsentieren. (Ausgabe vom 11.11.2026)
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