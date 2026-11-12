KI-Aktien unter Druck: Warum strengere Regulierung den KI-Boom stärken könnte

Auch der Krieg mit dem Iran habe bei den Wahlen eine wichtige Rolle gespielt - die Benzinpreise in den USA seien seit Jahresbeginn um 40% gestiegen. Sowohl Präsident Trump als auch Vizepräsident JD Vance hätten inzwischen zugegeben, dass der Konflikt und die dadurch ausgelöste Inflation den Republikanern Stimmen gekostet hätten. Der Markt gehe allerdings davon aus, dass sich der Krieg dem Ende zuneige. Die Friedensverhandlungen würden andauern, allerdings gebe es unterschiedliche Einschätzungen über die Fortschritte. Die Entwicklung der Ölpreise deute jedoch darauf hin, dass Anleger eine Eskalation nach den Zwischenwahlen für weniger wahrscheinlich halten und von einer länger anhaltenden Pattsituation ausgehen würden. Der Öltransport durch die Straße von Hormus werde jedoch weiterhin eingeschränkt sein, sodass Engpässe bei anderen Rohstoffen sowie bei raffinierten Produkten fortbestehen würden. Dennoch sei der Ölpreis in der vergangenen Woche deutlich zurückgegangen.