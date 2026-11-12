Japanische Aktien: Warum der KI-Boom weit über Halbleiter hinausreicht

Allerdings seien die Chancen nicht gleichmäßig über den Markt verteilt. Insbesondere bei KI-nahen Unternehmen müsse sorgfältig geprüft werden, ob die Bewertungen durch die langfristigen Ertragsaussichten gerechtfertigt seien. "Entscheidend ist für uns nicht allein, welche Unternehmen vom KI-Boom profitieren könnten, sondern wie nachhaltig sich diese Entwicklung in ihren Gewinnen niederschlägt", fasse Kim zusammen. "Japan bietet dafür interessante Voraussetzungen – sowohl durch seine industrielle Stärke als auch durch die zunehmende Notwendigkeit, neue Technologien produktiv einzusetzen."