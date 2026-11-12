Der Boom rund um künstliche Intelligenz (KI) hat auch den japanischen Aktienmarkt in den vergangenen Monaten geprägt. Doch während die Bewertungen einiger KI-naher Unternehmen zunehmend kritisch hinterfragt werden, sieht June-Yon Kim, Lead-Portfoliomanager für japanische Aktien bei Lazard Asset Management, langfristig Chancen, die weit über die Halbleiterindustrie hinausreichen.
Japanische Aktien: Warum der KI-Boom weit über Halbleiter hinausreicht
Japans Aktienmarkt bietet laut June-Yon Kim Chancen über den KI-Boom hinaus: Automatisierung, robuste Gewinne und Unternehmensreformen stärken die Perspektiven.
Aus seiner Sicht könnte Japan nicht nur als Zulieferer der globalen KI-Industrie profitieren, sondern insbesondere durch den Einsatz neuer Technologien in der eigenen Wirtschaft. Angesichts des demografisch bedingten Arbeitskräftemangels dürfte der Automatisierung dabei eine zentrale Rolle zukommen.
"Japan verfügt über wichtige Kompetenzen in den Bereichen Hochleistungswerkstoffe, industrielle Fertigung und Robotik, die für die nächste Phase der KI-Entwicklung entscheidend sein könnten", erkläre Kim. "Gleichzeitig schafft der zunehmende Arbeitskräftemangel einen starken wirtschaftlichen Anreiz, produktivitätssteigernde Technologien schneller einzusetzen."
Im dritten Quartal 2026 habe sich am japanischen Aktienmarkt eine zunehmende Verschiebung der Anlegerpräferenzen gezeigt. Nach der starken Kursentwicklung KI-naher Unternehmen seien deren ambitionierte Bewertungen und die Frage, wann sich die umfangreichen Investitionen in KI-Infrastruktur auszahlen würden, stärker in den Vordergrund gerückt.
Davon hätten andere Bereiche des japanischen Aktienmarktes profitiert, die während des KI-Booms weniger Beachtung gefunden hätten. "Die jüngste Entwicklung zeigt, dass die Kursentwicklung am japanischen Aktienmarkt nicht allein von wenigen KI-Unternehmen abhängt", so Kim. "Auch abseits der Technologiebranche haben Unternehmen mit soliden Geschäftsergebnissen zuletzt zur positiven Entwicklung des japanischen Aktienmarktes beigetragen."
Die im dritten Quartal veröffentlichten Unternehmenszahlen seien trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds robust ausgefallen. Nach Daten von FactSet hätten 72 Prozent der im TOPIX vertretenen Unternehmen mit ihren Ergebnissen für das zweite Kalenderquartal die Erwartungen übertroffen. In den vier vorangegangenen Quartalen habe diese Quote durchschnittlich bei 60 Prozent gelegen. Die Gewinne seien gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 74,7 Prozent gestiegen.
Langfristig sehe Kim angesichts der alternden Bevölkerung und der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung erhebliches Potenzial für den Einsatz künstlicher Intelligenz in der japanischen Wirtschaft. "Für Japan könnte KI weit mehr sein als ein zusätzlicher Wachstumstreiber für die Technologieindustrie", erkläre Kim. "Automatisierung und Robotik bieten Unternehmen die Möglichkeit, dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken und ihre Produktivität zu steigern."
Japanische Unternehmen seien dabei in mehreren Bereichen gut positioniert. Neben Herstellern von Halbleitern und elektronischen Komponenten könnten insbesondere Unternehmen aus den Bereichen der Industrieproduktion und Robotik von der Weiterentwicklung sogenannter physischer KI profitieren.
Unsicher bleibe allerdings, ob die hohen Investitionen der großen Technologieunternehmen tatsächlich zu entsprechenden Erträgen führten. Die Investitionsausgaben großer Cloud- und Technologiekonzerne dürften den Markt kurzfristig dennoch weiter prägen. Steigende langfristige Anleiherenditen und mögliche zusätzliche Regulierung könnten dabei die Bewertungen und Wachstumserwartungen einzelner Unternehmen belasten.
Neben der technologischen Entwicklung bleibe die japanische Geldpolitik ein wichtiger Einflussfaktor für den Aktienmarkt. Die Bank of Japan habe ihren Leitzins zuletzt im September um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent angehoben. Gleichzeitig habe die Notenbank ihre Bereitschaft zu weiteren Zinserhöhungen bekräftigt, um einem anhaltenden Inflationsdruck entgegenzuwirken. Kim rechne mit einem weiteren Zinsschritt bis zum Jahresende und zusätzlichen Erhöhungen im Jahr 2027. Am Markt werde zunehmend ein neutrales Zinsniveau von rund zwei Prozent diskutiert.
Für japanische Unternehmen bedeute dies eine weitere Anpassung an ein Umfeld, in dem Kapital wieder mit höheren Finanzierungskosten verbunden sei. Zugleich sehe Kim die geldpolitische Normalisierung als Teil eines grundlegenden wirtschaftlichen Wandels. "Japan lässt die jahrzehntelange Phase der Deflation zunehmend hinter sich. Moderate Inflation und eine stärkere Ausrichtung der Unternehmen auf Kapitaleffizienz schaffen aus unserer Sicht ein günstigeres Umfeld für nachhaltiges Gewinnwachstum", so Kim.
Auch der Yen bleibe ein wichtiger Faktor. Nach gemeinsamen Devisenmarktinterventionen der USA und Japans habe sich der Wechselkurs zuletzt stabilisiert. Langfristig dürften vor allem die Unterschiede zwischen den realen Zinsen in Japan und anderen großen Volkswirtschaften die Entwicklung der japanischen Währung bestimmen.
Für den weiteren Ausblick bleibe Kim trotz der zuletzt gestiegenen Unsicherheit zuversichtlich. Neben den Chancen durch KI und Automatisierung sprächen die fortschreitende wirtschaftliche Normalisierung und Reformen der Unternehmensführung für japanische Aktien. Die jüngste Überarbeitung des Corporate-Governance-Kodex könnte die Kapitaldisziplin weiter stärken und den Aktionären zugutekommen.
Allerdings seien die Chancen nicht gleichmäßig über den Markt verteilt. Insbesondere bei KI-nahen Unternehmen müsse sorgfältig geprüft werden, ob die Bewertungen durch die langfristigen Ertragsaussichten gerechtfertigt seien. "Entscheidend ist für uns nicht allein, welche Unternehmen vom KI-Boom profitieren könnten, sondern wie nachhaltig sich diese Entwicklung in ihren Gewinnen niederschlägt", fasse Kim zusammen. "Japan bietet dafür interessante Voraussetzungen – sowohl durch seine industrielle Stärke als auch durch die zunehmende Notwendigkeit, neue Technologien produktiv einzusetzen."
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