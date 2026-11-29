In den ersten neun Monaten 2026 gewann IONOS rund 370.000 Kunden und kam damit auf genau 7,00 Millionen. Im Vorjahreszeitraum waren es nur 210.000 neue Kunden gewesen. Der Umsatz stieg um 7,6 Prozent auf 1,055 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 8,4 Prozent. Das bereinigte EBITDA wuchs um 5,9 Prozent auf 390,3 Millionen Euro. Im dritten Quartal lag der Umsatz mit 357,8 Millionen Euro über der Schätzung von 350,9 Millionen Euro, die bereinigte Marge verbesserte sich auf 41,0 Prozent.

Höhere Marketingausgaben für die Kundengewinnung drückten den Free Cashflow um 8,9 Prozent auf 221,5 Millionen Euro. IONOS kaufte zugleich für 91,3 Millionen Euro eigene Aktien zurück.