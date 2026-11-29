Die IONOS Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 34,86 Euro geschlossen, ein Plus von 1,51 Prozent. Auf Wochensicht legte die IONOS Aktie um 3,01 Prozent zu, seit Jahresbeginn um 25,40 Prozent.
IONOS Aktie: Sieben Millionen Kunden, 25 Prozent Jahresplus – kann das Schlussquartal die Prognose liefern?
Die IONOS Aktie schließt die Woche bei 34,86 Euro und liegt seit Jahresbeginn gut 25 Prozent im Plus. Der Webhoster gewinnt so viele Kunden wie lange nicht. Für die Jahresziele braucht er ein starkes viertes Quartal.
IONOS Group SE · ISIN: DE000A3E00M1 · WKN: A3E00M · Handelssymbol: IOS (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): IOSDF
Die Zahlen
Mehr Kunden als im ganzen Vorjahreszeitraum
In den ersten neun Monaten 2026 gewann IONOS rund 370.000 Kunden und kam damit auf genau 7,00 Millionen. Im Vorjahreszeitraum waren es nur 210.000 neue Kunden gewesen. Der Umsatz stieg um 7,6 Prozent auf 1,055 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 8,4 Prozent. Das bereinigte EBITDA wuchs um 5,9 Prozent auf 390,3 Millionen Euro. Im dritten Quartal lag der Umsatz mit 357,8 Millionen Euro über der Schätzung von 350,9 Millionen Euro, die bereinigte Marge verbesserte sich auf 41,0 Prozent.
Höhere Marketingausgaben für die Kundengewinnung drückten den Free Cashflow um 8,9 Prozent auf 221,5 Millionen Euro. IONOS kaufte zugleich für 91,3 Millionen Euro eigene Aktien zurück.
Die Prognose
Ein starkes viertes Quartal ist eingeplant
Für 2026 bestätigte IONOS rund 8 Prozent währungsbereinigtes Umsatzwachstum und ein bereinigtes EBITDA von rund 530 Millionen Euro bei einer Marge von 37 bis 38 Prozent. Rechnerisch braucht der Konzern dafür im Schlussquartal rund 140 Millionen Euro, nach 145,1 Millionen im dritten Quartal. Mutterunternehmen von IONOS ist United Internet (ISIN: DE0005089031 · WKN: 508903 · Handelssymbol: UTDI).
Barclays hob den Zielwert am 13. November von 36 auf 42 Euro an und bestätigte „Overweight“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
IONOS kauft Wachstum mit Marketing ein. Solange die Kunden bleiben, zahlt sich das aus, der sinkende Free Cashflow ist der Preis dafür.
Häufige Fragen zur IONOS Aktie
Wo hat die IONOS Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 34,86 Euro, ein Plus von 1,51 Prozent.
Wie viele Kunden hat IONOS?
Ende September waren es 7,00 Millionen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M, Handelssymbol IOS.
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