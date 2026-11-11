Investmentidee: Vontobel-Aktienanleihe auf AMD - Wachstumskurs dank steigender KI-Nachfrage

Die Begeisterung für Künstliche Intelligenz sorge weiterhin für hohe Investitionen in Rechenzentren und digitale Infrastruktur. Gleichzeitig würden Anleger bei der Bewertung von KI-Unternehmen zunehmend kritischer. So hätten zuletzt Berichte über eine niedriger als ursprünglich erwartete Bewertung des KI-Entwicklers Anthropic für Diskussionen am Markt gesorgt. Hintergrund seien unter anderem hohe Investitionskosten sowie die Frage, ob das außergewöhnlich starke Wachstum vieler KI-Unternehmen langfristig aufrechterhalten werden könne. Für Zulieferer wie AMD bleibe die Nachfrage nach Rechenleistung zwar ein wichtiger Treiber, dennoch könnte die Stimmung gegenüber KI-Aktien künftig stärker von der Profitabilität der Investitionen abhängen (Handelsblatt, 16.10.2026).