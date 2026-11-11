Für Vontobel ist die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.
Investmentidee: Vontobel-Aktienanleihe auf AMD - Wachstumskurs dank steigender KI-Nachfrage
Die AMD Aktie profitiert vom weltweiten KI-Boom: Mit einem Umsatzsprung von 97% im Rechenzentrumsgeschäft und einem Kursplus von rund 126% seit Jahresbeginn etabliert sich AMD zunehmend als ernstzunehmender NVIDIA-Konkurrent. Doch hohe Bewertungen und wachsende Zweifel an der Rentabilität milliardenschwerer KI-Investitionen bergen Risiken für die weitere Kursentwicklung
Künstliche Intelligenz entwickle sich zunehmend zu einem der wichtigsten Wachstumstreiber der globalen Technologiebranche. Neben bekannten Marktführern würden auch Unternehmen wie AMD von den steigenden Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur profitieren. Die jüngsten Geschäftszahlen würden zeigen, dass sich der Konzern in einem dynamischen Marktumfeld zunehmend als bedeutender Wettbewerber positionieren könne.
Wachstumstreiber Künstliche Intelligenz
Die Halbleiterbranche zähle zu den wichtigsten Profiteuren des aktuellen KI-Booms. Während häufig vor allem NVIDIA im Mittelpunkt stehe, habe sich auch AMD in den vergangenen Jahren als bedeutender Anbieter von Hochleistungsprozessoren und KI-Infrastruktur etabliert. Die jüngsten Geschäftszahlen und Prognosen des Unternehmens würden darauf hindeuten, dass AMD zunehmend Marktanteile im Server- und Rechenzentrumsmarkt gewinnen könnte und damit von der steigenden Nachfrage nach Rechenleistung profitiere (Reuters, 04.11.2026).
AMD habe Anleger Anfang November positiv überraschen können. Nach Vorlage der Quartalszahlen sei die Aktie im frühen Handel um rund 3% gestiegen, nachdem das Unternehmen einen optimistischen Ausblick für die kommenden Jahre abgegeben habe. Insbesondere die Nachfrage nach KI-Infrastruktur bleibe laut Unternehmensangaben hoch. Vorstandsvorsitzende Lisa Su habe betont, dass sowohl das klassische CPU-Geschäft für Rechenzentren als auch das Geschäft mit KI-Anwendungen von einer anhaltend starken Nachfrage profitieren würden (Reuters, 04.11.2026).
Rechenzentren als Schlüssel zum Wachstum
Ein wesentlicher Wachstumstreiber sei dabei das Rechenzentrumssegment. Der Umsatz in diesem Bereich sei im dritten Quartal um 97% auf 8,55 Milliarden US-Dollar gestiegen und habe damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Dies deute darauf hin, dass die Investitionen vieler Unternehmen in KI-Anwendungen und moderne Serverinfrastruktur weiter zunähmen. Gleichzeitig zeige der Erfolg von AMD, dass der Ausbau von KI-Rechenzentren nicht ausschließlich den Marktführer Nvidia begünstige, sondern auch alternativen Anbietern zusätzliche Marktchancen eröffne (Reuters, 04.11.2026).
Besonders interessant für Investoren sei die langfristige Wachstumsprognose des Unternehmens. Marktbeobachter von TD Cowen sähen AMD aufgrund seiner Produktroadmap sowie des wachsenden Software-Ökosystems gut positioniert, um einen größeren Anteil am KI-Markt zu gewinnen. Gleichzeitig könnte das Unternehmen seine Stellung als wichtigste Alternative zu Nvidia weiter festigen (Reuters, 04.11.2026).
AMD auf dem Weg zu mehr Marktanteilen
Darüber hinaus profitiere AMD von strukturellen Veränderungen innerhalb der Halbleiterindustrie. Während Wettbewerber wie Intel zuletzt unter einer schwächeren Nachfrage im klassischen PC-Markt gelitten hätten, verfüge AMD über eine deutlich stärkere Präsenz im Rechenzentrums- und KI-Geschäft. Diese Verlagerung der Nachfrage von PCs hin zu leistungsstarken Servern und Beschleunigern könnte dem Unternehmen auch in den kommenden Jahren Rückenwind verleihen. Entsprechend habe die AMD-Aktie im bisherigen Jahresverlauf bereits um rund 126% zugelegt (Reuters, 04.11.2026).
Die Begeisterung für Künstliche Intelligenz sorge weiterhin für hohe Investitionen in Rechenzentren und digitale Infrastruktur. Gleichzeitig würden Anleger bei der Bewertung von KI-Unternehmen zunehmend kritischer. So hätten zuletzt Berichte über eine niedriger als ursprünglich erwartete Bewertung des KI-Entwicklers Anthropic für Diskussionen am Markt gesorgt. Hintergrund seien unter anderem hohe Investitionskosten sowie die Frage, ob das außergewöhnlich starke Wachstum vieler KI-Unternehmen langfristig aufrechterhalten werden könne. Für Zulieferer wie AMD bleibe die Nachfrage nach Rechenleistung zwar ein wichtiger Treiber, dennoch könnte die Stimmung gegenüber KI-Aktien künftig stärker von der Profitabilität der Investitionen abhängen (Handelsblatt, 16.10.2026).
Branchenumfeld bleibt herausfordernd
Der Blick auf den gesamten Halbleitersektor zeige jedoch, dass der Weg nicht frei von Risiken sei. Laut einer Analyse von Reuters sei der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) seit seinem Hoch im Juni zeitweise um rund 24% gefallen. Belastet worden sei die Branche unter anderem durch Sorgen über hohe Finanzierungskosten sowie mögliche Abschwächungen bei zukünftigen Investitionen in KI-Infrastruktur. Solche Faktoren könnten kurzfristig zu erhöhter Volatilität bei einzelnen Halbleiterwerten führen, unabhängig von deren operativer Entwicklung (Reuters, 19.10.2026).
Gleichzeitig deute die technische Analyse des Sektors auf eine mögliche Stabilisierung hin. Der SOX habe zuletzt seine längste Verlustserie seit der Finanzkrise 2008 verzeichnet und auf Basis des Relative-Strength-Index (RSI) ein stark überverkauftes Niveau erreicht. Historisch betrachtet seien auf derart extreme Marktphasen häufig technische Gegenbewegungen gefolgt. Sollte sich die Stimmung gegenüber Halbleiterwerten wieder verbessern, könnte dies auch Unternehmen wie AMD zusätzlichen Rückenwind verleihen (Reuters, 19.10.2026).
Was Anleger im Blick behalten sollten
Für Anleger bleibe AMD damit ein interessantes Beispiel für die zunehmende Verbreitung von KI-Technologien in der Wirtschaft. Das Unternehmen profitiere von steigenden Investitionen in Rechenzentren, einer starken Marktstellung bei Serverprozessoren und der wachsenden Nachfrage nach KI-Rechenleistung. Gleichzeitig sollten Investoren die hohe Bewertung sowie die zyklische Natur der Halbleiterbranche berücksichtigen. Die weitere Entwicklung des KI-Marktes und der Umfang der Investitionen in digitale Infrastruktur dürften daher entscheidend dafür sein, ob AMD seinen aktuellen Wachstumskurs langfristig fortsetzen könne.
Investmentidee
Eine Investmentidee sei zum Beispiel die Aktienanleihe mit Barriere (ISIN DE000BE29GQ7/ WKN BE29GQ) auf AMD, die zum 23.11.2026 gezeichnet werden könne. Der Kupon p.a. sei auf 17,50% festgelegt worden. Der Basispreis betrage 442,43 USD, die Barriere 353,94 USD. Das Bezugsverhältnis liege bei 2,26024. (Stand: 11.11.2026, 10:45) (Ausgabe vom 10.11.2026)
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