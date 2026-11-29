Wer kauft, zahlt an der Börse oft zuerst. Die Intesa-Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, deutsches Handelssymbol: IES, US-Handelssymbol: ISNPY) verlor in der Woche bis zum 27. November 3,29 Prozent und ist der zweitgrößte Eurostoxx50 Verlierer der Woche. Die Erholung am Freitag um 1,35 Prozent änderte daran nichts. Auf Sicht von fünf Jahren steht ein Plus von 164,64 Prozent.
Intesa-Sanpaolo-Aktie Eurostoxx50 Verlierer der Woche: 31-Milliarden-Offerte verschreckt Anleger – Italiens größte Bank greift nach Monte dei Paschi
Die Intesa-Sanpaolo-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Verlierern der Woche: minus 3,29 Prozent. Die Milliardenofferte für Monte dei Paschi und die Debatte um eine Bankenabgabe in Italien lasten auf dem Kurs. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursverlust.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Intesa-Sanpaolo-Aktie unter Druck steht
Zwei Themen drückten den Kurs. Am Dienstag, 24. November, begann nach Berichten die Angebotsfrist für die Übernahme der Banca Monte dei Paschi di Siena, die Offerte hat ein Volumen von 31,4 Milliarden Euro. Die Aktie gab daraufhin rund 2 Prozent nach. Das ist das übliche Muster: Anleger des Käufers fürchten einen zu hohen Preis und die Mühen der Integration. Dazu kommt die Politik. In Italien wird im Haushalt über eine Abgabe für Banken von mehr als 5 Milliarden Euro diskutiert. Zur Wochenmitte fiel der europäische Bankenindex auf den tiefsten Stand seit Juni.
Übernahme
Die Offerte bindet Kapital und Managementkraft.
Bankenabgabe
Die Diskussion in Rom belastet den ganzen Sektor.
Sektorschwäche
Bankwerte standen zur Wochenmitte europaweit unter Druck.
Häufige Fragen zur Intesa-Sanpaolo-Aktie
Warum ist die Intesa-Sanpaolo-Aktie ein Eurostoxx50 Verlierer der Woche?
Die Milliardenofferte für Monte dei Paschi und die Debatte um eine Bankenabgabe belasteten. Die Intesa-Sanpaolo-Aktie verlor 3,29 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Intesa-Sanpaolo-Aktie?
Die ISIN lautet IT0000072618, die WKN 850605.
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