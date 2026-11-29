Warum ist die Intesa-Sanpaolo-Aktie ein Eurostoxx50 Verlierer der Woche?

Die Milliardenofferte für Monte dei Paschi und die Debatte um eine Bankenabgabe belasteten. Die Intesa-Sanpaolo-Aktie verlor 3,29 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Intesa-Sanpaolo-Aktie?

Die ISIN lautet IT0000072618, die WKN 850605.