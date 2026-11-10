News IFX aktien neutral Technologie

Infineon Aktie: Zahlen und Ausblick im Soll – UBS bleibt bei 64 Euro

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 18:36 3 Min.

UBS bestätigt für Infineon das Kursziel von 64 Euro und das Rating "neutral", nachdem Zahlen und Ausblick die Erwartungen erfüllen.

Bild: Infineon Technologies AG

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker: IFX) beendet den Handel am 10. November laut Schlusskursangabe von 17:39 Uhr MEZ bei 49,05 Euro. Das entspricht einem Plus von 0,42 Euro beziehungsweise 0,87%. UBS bestätigt in ihrer Infineon-Aktienanalyse vom 10.11.2026 das Kursziel 64 Euro und das Rating "neutral". Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht die jüngsten Geschäftszahlen und den Ausblick im Rahmen der Erwartungen. Quartalszahlen erfüllen die Erwartungen Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals würden den Erwartungen entsprechen, erläutere Francois-Xavier Bouvignies. Damit liefere der Bericht aus Sicht von UBS weder eine positive noch eine negative Überraschung gegenüber den zugrunde gelegten Erwartungen. Die Infineon-Aktienanalyse enthalte somit keine Neubewertung nach den Zahlen. Francois-Xavier Bouvignies halte am Rating "neutral" fest und bestätige das Kursziel 64 Euro. Konkrete Umsatz-, Ergebnis- oder Margenwerte nenne die vorliegende Zusammenfassung nicht. Wie sich einzelne Geschäftsbereiche entwickelt hätten, lasse sich daraus ebenfalls nicht ableiten. Die Kernaussage von UBS bleibe jedoch eindeutig: Die Quartalsergebnisse hätten die Erwartungen erfüllt. Ausblick liefert keinen zusätzlichen Überraschungsimpuls Auch der Ausblick auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres entspreche den Erwartungen, so Francois-Xavier Bouvignies. Die Prognose füge sich damit in das bereits erwartete Bild ein. Für die Infineon-Aktienanalyse bedeute dies, dass auch vom Ausblick aus Sicht von UBS kein unerwarteter Impuls ausgehe. Francois-Xavier Bouvignies sehe auf dieser Grundlage keinen Anlass, seine Einstufung zu verändern. Das Rating "neutral" beschreibe dabei die Einschätzung der Aktie. Es bedeute nicht, dass UBS mit einem unveränderten Aktienkurs rechne – schließlich liege das Kursziel 64 Euro deutlich über dem genannten Schlusskurs. Am Berichtstag dürfte die Branche die Richtung vorgeben Francois-Xavier Bouvignies gehe in seinem Kommentar vom Dienstagmorgen davon aus, dass die Infineon-Aktien am Berichtstag mit der Branche mitschwimmen würden. Die allgemeine Entwicklung der Halbleiterwerte dürfte demnach für die kurzfristige Kursrichtung wichtig sein. Ob Infineon mit dem Tagesplus von 0,87% tatsächlich im Einklang mit der Branche gelegen habe, lasse sich ohne entsprechende Vergleichsdaten nicht beurteilen. Der Kursanstieg allein belege daher noch nicht, dass sich die Erwartung von Francois-Xavier Bouvignies erfüllt habe. Die UBS-Einschätzung bleibe auf den Berichtstag bezogen: Zahlen und Ausblick würden keinen besonderen Anlass für eine vom Sektor abweichende Entwicklung liefern. Kursziel 64 Euro: Auffälliger Abstand trotz neutralem Votum Zwischen dem Schlusskurs von 49,05 Euro und dem Kursziel 64 Euro liegen 14,95 Euro. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 30,5%. Ein Erreichen dieser Zielmarke ist damit nicht garantiert. Die Kombination aus diesem Abstand und dem Rating "neutral" falle auf. Weshalb UBS trotz des rechnerischen Potenzials keine positivere Einstufung vergebe, werde in der vorliegenden Zusammenfassung nicht näher erläutert. Zusätzliche Begründungen zu Bewertung oder Risiken ließen sich daraus deshalb nicht belastbar ableiten. Francois-Xavier Bouvignies bestätigt in seiner Infineon-Aktienanalyse für UBS das Kursziel 64 Euro und das Rating "neutral". Seine Botschaft nach dem Bericht bleibt nüchtern: Ergebnisse und Ausblick entsprechen den Erwartungen. Teile diesen Artikel mit deinen Freunden – diese Chips passen zwar nicht in die Snackschüssel, liefern aber Gesprächsstoff für den nächsten Börsenabend. Krümelfrei, versprochen! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 10. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.