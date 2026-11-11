Mit einem Kurssprung von rund 5 Prozent reagiert die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) auf die Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26, so Finanzjournalist Egmond Haidt in einer aktuellen Veröffentlichung bei BNP Paribas.
Infineon Aktie: Vorstand prognostiziert Sprung auf neue Rekordergebnisse
Für 2026/27 erwartet der Chiphersteller Infineon einen Umsatzanstieg von mehr als 20% auf rund 20 Mrd. EUR, angetrieben vom KI-Boom. Doch trotz der optimistischen Prognose warnt Finanzjournalist Egmond Haidt vor einer möglicherweise nur kurzfristigen Kurserholung
Sie würden belegen, wie sehr das Geschäft des Chipherstellers boome, während Vorstandschef Jochen Hanebeck für 2026/27 kräftige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn in Aussicht stelle.
Im per September beendeten vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2025/26 sei der Umsatz um 13% gegenüber dem Vorquartal auf den Rekord von 4,71 Milliarden Euro gestiegen. Damit seien die Schätzungen der Analysten genau getroffen worden.
Das Unternehmen habe sich dabei starker Nachfrage aus praktisch allen Bereichen erfreut, nach Chips für Server und Rechenzentren für KI ebenso wie aus den "Bereichen erneuerbare Energie, Netzinfrastruktur, Klimasysteme sowie Automatisierung und Industrieantriebe" sowie nach "Produkten für softwaredefinierte Fahrzeuge, Elektromobilität sowie dem weiteren breiten Produktportfolio für Automobilanwendungen", so die Pressemeldung.
Dabei sei der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf Konzernebene gegenüber dem Vorquartal um 40% auf 1,12 Milliarden Euro nach oben geschossen, das habe leicht über den Erwartungen von 1,10 Milliarden Euro gelegen. Damit habe sich die Marge erheblich verbessert, von 19,1 auf 23,8%.
Damit hätten die Zahlen für das Fiskaljahr 2025/26 wie folgt ausgesehen:
Der Umsatz sei um 12% auf 16,35 Milliarden Euro geklettert. Dabei habe sich der - für Analysten und Investoren so wichtige - Erlös mit Stromchips für Rechenzentren annähernd verdoppelt, auf 2,2 Milliarden Euro. Dabei sei der Umsatz mit Chips für KI-Rechenzentren auf 1,7 Milliarden Euro nach oben geschossen, während jener für "normale" Rechenzentren bei 500 Millionen Euro gelegen habe.
Zudem habe das bereinigte Ebit auf Konzernebene um 26% auf 3,22 Milliarden Euro zugelegt, womit sich die Marge deutlich verbessert habe, von 17,5 auf 19,7%.
Beim Cashflow habe die Sache wie folgt ausgesehen: Jener aus dem operativem Geschäft sei kräftig gestiegen, auf 4,1 Milliarden Euro. Abzüglich der Investitionen von 3,1 Milliarden Euro habe ein Free Cashflow von 993 Millionen Euro zu Buche gestanden.
Infineon verweise zudem auf einen bereinigten Free Cashflow von 1,93 Milliarden Euro. Dabei würden die Investitionen "in große Frontend-Gebäude nach Abzug von zugehörigen Mittelzuflüssen für Investitionsfördermittel", sowie "Mittelabflüsse für große M&A Transaktionen, bereinigt um übernommene beziehungsweise veräußerte Zahlungsmittel" herausgerechnet. Warum man derartige Sachen herausrechne, obwohl Infineon andauernd in den Bau neuer Werke investiere und irgendwelche Übernahmen tätige, sei Egmond Haidt zwar schleierhaft, aber sei's drum.
Starke Prognose
Vorstandschef Hanebeck habe sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen gegeben, und er habe sich überzeugt gegeben, dass sich das Geschäft weiter beschleunigen werde.
"Infineon hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem weiteren Rekordquartal abgeschlossen und startet mit anhaltend starkem Momentum ins neue Geschäftsjahr", sage Hanebeck. "Getragen durch eine fortschreitende zyklische Erholung und starke Nachfrage in unseren strukturellen Wachstumsfeldern erwarten wir für das Geschäftsjahr 2027 eine deutliche Steigerung bei Umsatz und Profitabilität. Dazu tragen insbesondere unsere Halbleiterlösungen für die Stromversorgung von Rechenzentren, für den Aus- und Umbau der Energieinfrastruktur, für Elektromobilität und softwaredefinierte Fahrzeuge bei", so der Vorstandschef.
Für das erste Quartal 2026/27 habe er einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Dabei solle eine bereinigte Ebit-Marge von 23% erwirtschaftet werden.
Zudem prognostiziere Hanebeck für das Fiskaljahr 2026/27 einen Umsatzsprung von mehr als 20% auf rund 20 Milliarden Euro. Damit würden die Erwartungen der Analysten genau getroffen. Dabei solle der Umsatz mit Stromversorgungen für Rechenzentren um mehr als 80% auf rund 4 Milliarden Euro nach oben schießen.
Außerdem solle die bereinigte Ebit-Marge auf Konzernebene im mittleren 20er-Prozent-Bereich liegen. Demnach würde - laut den Berechnungen von Egmond Haidt - eine Marge von 25% ein bereinigtes Ebit von 5,0 Milliarden Euro bedeuten - das wäre ein Sprung von 55% gegenüber 2025/26. Schlussendlich solle 2026/27 ein bereinigter Free Cashflow von 2,2 Milliarden Euro erwirtschaftet werden, während der Free Cashflow 1,8 Milliarden Euro erreichen solle.
Wie gehe es weiter mit der Aktie?
Nachdem die Aktie zuletzt um knapp 50% gegenüber dem Mehrjahreshoch von Anfang Juni 2026 eingebrochen gewesen sei und damit in der Nähe des 7-Monats-Tiefs notiert habe, habe sie sich in den vergangenen Tagen deutlich erholt und schieße nach der Zahlenvorlage einmal mehr nach oben. Damit liege der Börsenwert bei 64,8 Milliarden Euro. Inklusive der Nettoschulden von 4,7 Milliarden Euro liege der Enterprise Value (EV) bei 69,5 Milliarden Euro.
Das entspreche dem 13,9-Fachen des von mir für 2026/27 berechneten bereinigten Ebit. Egmond Haidt finde, das sei eine völlig ausreichende Bewertung, zumal nach dem Wahlsieg der US-Demokraten bei vielen Investoren kurzfristig Sorgen über ein Platzen der Chip-/KI-Blase aufgekommen seien, wenngleich sich die Aktien zuletzt kräftig erholt hätten. Und das KGV für Infineon auf Basis der 2026/27er-Gewinnschätzungen liege bei 18,1.
Nach Meinung von Egmond Haidt könnte die Erholung der Infineon-Aktie kurzfristig weitergehen, zumal die Prognose Investoren beruhigt habe. Das Papier würde zusätzlich gestützt werden, falls der bevorstehende Börsengang von Anthropic ein paar gute Nachrichten liefern und damit die Stimmung im Chip-/KI-Sektor etwas verbessern würde.
Egmond Haidt gehe allerdings davon aus, dass es sich nur um einen Short Squeeze bei den Chip- und KI-Aktien handeln dürfte, denn schließlich seien die fundamentalen Probleme des Sektors weiterhin nicht gelöst, weshalb die Erholung bei den Papieren möglicherweise nur von kurzer Dauer sein könnte.
Schließlich sei weiterhin nicht klar, wer die massiven Investitionen der Hyperscaler, vieler Neo-Clouds und anderer Chip- und KI-Firmen in den nächsten Jahren finanzieren werde. Sollten die Zinsen für diese Unternehmen bald wieder steigen, wovon Egmond Haidt ausgehe, dürfte das die Aktien belasten.
Außerdem sei das politische Risiko durch den erdrutschartigen Wahlsieg der US-Demokraten stark gestiegen, schließlich würden viele von ihnen den Bau neuer KI-Rechenzentren ablehnen, zumal die steigende Stromnachfrage die Strompreise weiter nach oben treiben würde.
Vor diesem Hintergrund könnte die Erholung vieler Chip-/KI-Aktien im Allgemeinen und von Infineon im Besonderen im Umfeld des Börsengangs von Anthropic nur von kurzer Dauer sein, so Finanzjournalist Egmond Haidt in einer aktuellen Veröffentlichung bei BNP Paribas. (Analyse vom 10.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
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