Infineon Aktie: Vorstand prognostiziert Sprung auf neue Rekordergebnisse

Nachdem die Aktie zuletzt um knapp 50% gegenüber dem Mehrjahreshoch von Anfang Juni 2026 eingebrochen gewesen sei und damit in der Nähe des 7-Monats-Tiefs notiert habe, habe sie sich in den vergangenen Tagen deutlich erholt und schieße nach der Zahlenvorlage einmal mehr nach oben. Damit liege der Börsenwert bei 64,8 Milliarden Euro. Inklusive der Nettoschulden von 4,7 Milliarden Euro liege der Enterprise Value (EV) bei 69,5 Milliarden Euro.