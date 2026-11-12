Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) sorgt für eine bemerkenswerte Konstellation an der Börse: Der deutsche Halbleiterkonzern liefert starke Quartalszahlen, stellt für das kommende Geschäftsjahr einen kräftigen Wachstumsschub in Aussicht und erhält von Deutsche Bank Research erneut eine Kaufempfehlung. Trotzdem senkt Analyst Johannes Schaller sein Kursziel von 85 auf 75 Euro. Was zunächst nach einem Warnsignal klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als eine ausgesprochen optimistische Infineon-Aktienanalyse. Denn das Rating "buy" bleibt unverändert, und gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 51,88 Euro ergibt sich aus dem Kursziel 75 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 44,6 Prozent. Während die Infineon-Aktie zuletzt um 0,5 Prozent nachgab, sieht Deutsche Bank Research damit weiterhin erheblichen Spielraum nach oben. Besonders spannend: Nicht das boomende Geschäft mit künstlicher Intelligenz hat Johannes Schaller am stärksten beeindruckt, sondern eine Entwicklung, die viele Anleger möglicherweise unterschätzen – die überraschend guten Aussichten im Automobilgeschäft.
Infineon Aktie: Trotz Kurszenkung winkt kräftiges Aufwärtspotenzial!
Startet jetzt die nächste Halbleiter-Rally?
Deutsche Bank Research: Johannes Schaller senkt Kursziel auf 75 Euro, bestätigt aber Rating "buy"
In seiner am 12. November 2026 veröffentlichten Infineon-Aktienanalyse hat Johannes Schaller von Deutsche Bank Research das bisherige Kursziel von 85 auf 75 Euro reduziert. Das entspricht einer Senkung um rund 11,8 Prozent. Gleichzeitig bestätigt Johannes Schaller ausdrücklich das Rating "buy". Der entscheidende Hintergrund: Die Kurszielkürzung ist nicht auf schlechtere operative Erwartungen zurückzuführen. Im Gegenteil. Nach den starken Geschäftszahlen hat Johannes Schaller seine Prognosen für Infineon sogar angehoben. Ausschlaggebend für das niedrigere Kursziel 75 Euro ist vielmehr die zuletzt gesunkene Bewertung der gesamten Halbleiterbranche. Diese Unterscheidung ist für Anleger wesentlich. Deutsche Bank Research beurteilt die Geschäftsaussichten von Infineon positiver, setzt für die Bewertung der Aktie aber einen vorsichtigeren Maßstab an. Die Botschaft von Johannes Schaller lautet damit sinngemäß: Die operative Entwicklung überzeugt, doch der Aktienmarkt ist derzeit nicht mehr bereit, für vergleichbare Wachstumsperspektiven dieselben Bewertungsaufschläge zu bezahlen wie zuvor.
Die große Überraschung: Warum Johannes Schaller besonders auf das Autogeschäft setzt
Das bemerkenswerteste Detail der Infineon-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research betrifft die Automobilindustrie. Johannes Schaller hebt hervor, dass die größte positive Überraschung des Quartalsberichts gerade nicht aus dem hochprofitablen Geschäft mit künstlicher Intelligenz gekommen sei. Vielmehr überzeugen den Analysten die guten Aussichten für die Zusammenarbeit mit Automobilherstellern und deren Zulieferern. Das ist bemerkenswert, weil die Automobilbranche zuletzt mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert war: schwankende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, Kostendruck, internationale Handelskonflikte und Unsicherheit über die Geschwindigkeit des technologischen Wandels. Infineon könnte dennoch profitieren, weil moderne Fahrzeuge immer mehr Leistungshalbleiter, Sensoren und elektronische Steuerungskomponenten benötigen. Insbesondere Elektroantriebe, Fahrerassistenzsysteme und softwaredefinierte Fahrzeuge erhöhen langfristig den Halbleiterbedarf. Für Johannes Schaller ist diese Perspektive offensichtlich ein wichtiger Bestandteil seiner positiven Einschätzung. Deutsche Bank Research bestätigt deshalb das Rating "buy" und hält am neuen Kursziel 75 Euro fest.
Rekordquartal bei Infineon: Umsatz steigt auf 4,706 Milliarden Euro
Die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal 2026 liefern handfeste Argumente für den Optimismus von Deutsche Bank Research. Infineon erzielte einen Umsatz von 4,706 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorquartal mit 4,172 Milliarden Euro entspricht das einem Anstieg von rund 13 Prozent. Noch beeindruckender entwickelte sich die Profitabilität. Das Segmentergebnis erreichte 1,119 Milliarden Euro nach 797 Millionen Euro im Vorquartal, ein Plus von rund 40 Prozent. Die Segmentergebnis-Marge verbesserte sich von 19,1 auf 23,8 Prozent. Damit gelang Infineon nicht nur ein kräftiger Umsatzanstieg, sondern auch eine deutliche Verbesserung der Ertragskraft. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich gegenüber dem Vorquartal von 0,44 auf 0,60 Euro. Diese Entwicklung zeigt, wie stark sich höhere Produktionsauslastung, ein günstigerer Produktmix und operative Verbesserungen auf die Gewinne eines Halbleiterherstellers auswirken können. Für die Infineon-Aktienanalyse von Johannes Schaller sind solche Fortschritte besonders relevant, weil sie die Erwartungen an die kommenden Quartale stützen.
Geschäftsjahr 2026: Infineon wächst zweistellig und stärkt seine Ertragsbasis
Auch die Jahresbilanz kann sich sehen lassen. Infineon steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2026 um 12 Prozent auf 16,353 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis erreichte 3,223 Milliarden Euro, während die Segmentergebnis-Marge bei 19,7 Prozent lag. Das bereinigte Ergebnis je Aktie belief sich auf 1,73 Euro. Besonders wichtig für die Beurteilung der finanziellen Qualität ist der Mittelzufluss: Infineon erwirtschaftete einen Free-Cash-Flow von 993 Millionen Euro und einen bereinigten Free-Cash-Flow von 1,925 Milliarden Euro. Diese Zahlen zeigen, dass das Unternehmen seine Wachstumsstrategie nicht ausschließlich über steigende Umsätze vorantreibt, sondern gleichzeitig erhebliche liquide Mittel generiert. Für Anleger ist das entscheidend, weil der Ausbau moderner Halbleiterfertigung hohe Investitionen erfordert. Deutsche Bank Research und Johannes Schaller beurteilen Infineon vor dem Hintergrund einer verbesserten operativen Entwicklung. Das Kursziel 75 Euro bleibt trotz der Kürzung deutlich über dem aktuellen Börsenkurs.
Prognose 2027: Infineon erwartet mehr als 20 Prozent Umsatzwachstum
Die eigentliche Fantasie für die Infineon-Aktie steckt im Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027. Das Management rechnet mit einem Umsatz von rund 20 Milliarden Euro. Gegenüber den 16,353 Milliarden Euro des abgelaufenen Geschäftsjahres entspricht das einem erwarteten Wachstum von mehr als 20 Prozent. Gleichzeitig soll die Segmentergebnis-Marge in den mittleren Zwanziger-Prozentbereich steigen. Gegenüber der Marge von 19,7 Prozent im Geschäftsjahr 2026 wäre das eine Verbesserung um etwa fünf Prozentpunkte. Für einen kapitalintensiven Halbleiterhersteller ist diese Kombination aus kräftigem Umsatzwachstum und steigender Profitabilität ausgesprochen attraktiv. Die Prognose basiert allerdings auf einem angenommenen Euro-Dollar-Wechselkurs von 1,15 und setzt voraus, dass sich die Nachfrage in wichtigen Endmärkten entsprechend entwickelt. Johannes Schaller von Deutsche Bank Research lobt ausdrücklich den insgesamt starken Ausblick. Dass der Analyst seine eigenen Prognosen erhöht, obwohl er das Kursziel auf 75 Euro senkt, unterstreicht seine positive Einschätzung der operativen Perspektiven.
KI-Boom: Infineon will mit Rechenzentren Milliarden verdienen
Künstliche Intelligenz bleibt einer der wichtigsten Wachstumstreiber für Infineon. Dabei profitiert der Konzern nicht in erster Linie durch die Entwicklung großer KI-Prozessoren, sondern durch seine Expertise bei der effizienten Stromversorgung. Moderne KI-Rechenzentren benötigen enorme Mengen elektrischer Energie. Gleichzeitig steigt der Druck, Energieverluste zu reduzieren, die Wärmeentwicklung zu begrenzen und die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur zu erhöhen. Genau hier kommen die Leistungshalbleiter von Infineon ins Spiel. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Unternehmen im Bereich der Stromversorgung von Rechenzentren Umsätze von annähernd 4 Milliarden Euro. Damit entwickelt sich dieser Markt zu einer zentralen Säule der Wachstumsstrategie. Die hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur könnte Infineon über mehrere Jahre unterstützen. Allerdings sind die Erwartungen bereits anspruchsvoll. Verzögerungen beim Ausbau von Rechenzentren oder eine Abschwächung der Investitionsbereitschaft großer Technologiekonzerne könnten die Wachstumsdynamik belasten. Die Infineon-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research berücksichtigt somit ein Unternehmen mit erheblichen Chancen, aber auch einer zunehmenden Abhängigkeit von großen Investitionszyklen.
Elektromobilität, Stromnetze und Industrie: Infineon profitiert von mehreren Megatrends
Neben künstlicher Intelligenz verfügt Infineon über weitere langfristige Wachstumstreiber. Der Ausbau erneuerbarer Energien, die Modernisierung von Stromnetzen, industrielle Automatisierung und die Elektrifizierung des Verkehrs erhöhen den Bedarf an leistungsfähigen Halbleitern. Besonders interessant sind Komponenten auf Basis von Siliziumkarbid, die unter anderem in elektrischen Antrieben und effizienten Stromversorgungssystemen eingesetzt werden. Infineon kann hier seine technologische Erfahrung und seine internationale Kundenbasis nutzen. Auch die Entwicklung softwaredefinierter Fahrzeuge eröffnet zusätzliche Absatzmöglichkeiten, weil elektronische Systeme in modernen Autos eine immer größere Rolle spielen. Für Johannes Schaller von Deutsche Bank Research ist gerade die positive Perspektive im Automobilgeschäft ein wesentlicher Grund für die optimistische Einschätzung. Das Rating "buy" und das Kursziel 75 Euro spiegeln damit nicht nur Erwartungen an den KI-Boom wider, sondern auch die breitere Positionierung von Infineon in strukturellen Wachstumsmärkten.
Die Risiken: Warum Deutsche Bank Research das Kursziel trotzdem senkt
Trotz der überzeugenden Geschäftszahlen sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Die Halbleiterbranche ist zyklisch. Veränderungen der Nachfrage, hohe Lagerbestände bei Kunden oder schwächere Investitionen können innerhalb kurzer Zeit erhebliche Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn haben. Hinzu kommt der intensive internationale Wettbewerb. Auch die Automobilindustrie bleibt ein anspruchsvoller Markt, in dem Preisverhandlungen, Produktionsschwankungen und technologische Veränderungen die Margen beeinflussen können. Besonders relevant ist der geplante Investitionsaufwand: Für das Geschäftsjahr 2027 sieht Infineon Investitionen zwischen 3,0 und 3,5 Milliarden Euro vor. Diese Ausgaben sollen zukünftiges Wachstum ermöglichen, erhöhen aber zunächst den Kapitalbedarf. Das Management erwartet einen Free-Cash-Flow von rund 1,8 Milliarden Euro und einen bereinigten Free-Cash-Flow von etwa 2,2 Milliarden Euro. Ob diese Ziele erreicht werden, hängt wesentlich von der Nachfrageentwicklung und der erfolgreichen Umsetzung der Wachstumsstrategie ab. Johannes Schaller reagiert mit dem Kursziel 75 Euro zudem auf niedrigere Bewertungsmultiplikatoren im Halbleitersektor. Das zeigt: Selbst hervorragende Unternehmenszahlen schützen eine Aktie nicht automatisch vor einer Neubewertung am Kapitalmarkt.
Infineon-Aktie bei 51,88 Euro: Wie realistisch sind 75 Euro?
Ausgehend vom aktuellen Xetra-Kurs von 51,88 Euro und einem Tagesminus von 0,5 Prozent ergibt sich bis zum Kursziel 75 Euro ein rechnerischer Abstand von 23,12 Euro je Aktie. Das entspricht einem möglichen Kursanstieg von rund 44,6 Prozent. Für Anleger ist diese Größenordnung bemerkenswert. Allerdings handelt es sich um eine Analystenprognose und nicht um einen sicheren zukünftigen Ertrag. Entscheidend wird sein, ob Infineon seine ambitionierten Ziele für 2027 tatsächlich erreicht. Ein Umsatz von rund 20 Milliarden Euro, eine deutlich höhere Segmentergebnis-Marge und das starke Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft könnten die positive Bewertung von Deutsche Bank Research stützen. Gleichzeitig muss Infineon beweisen, dass auch das Automobilgeschäft nachhaltig zur Erholung beiträgt. Genau hier sieht Johannes Schaller eine besonders erfreuliche Entwicklung. Sollte der Konzern seine Prognosen erfüllen oder übertreffen, könnte das Vertrauen der Anleger weiter wachsen. Bleiben wichtige Wachstumsmärkte dagegen hinter den Erwartungen zurück, wäre auch das Kursziel 75 Euro nicht vor weiteren Anpassungen geschützt.
Fazit der Infineon-Aktienanalyse: Johannes Schaller bleibt optimistisch – trotz Kurszielsenkung
Die Infineon-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 12. November 2026 enthält eine klare Botschaft: Die operative Entwicklung des Halbleiterkonzerns überzeugt, auch wenn die Bewertung der gesamten Branche vorsichtiger ausfällt. Analyst Johannes Schaller senkt das Kursziel von 85 auf 75 Euro, bestätigt aber das Rating "buy". Besonders bemerkenswert ist, dass Johannes Schaller seine Prognosen für Infineon nach den starken Geschäftszahlen sogar anhebt. Der Analyst sieht nicht nur im hochprofitablen KI-Geschäft attraktive Perspektiven, sondern hebt vor allem die überraschend positiven Aussichten im Automobilsektor hervor. Mit einem erwarteten Umsatz von rund 20 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2027 und einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität verfügt Infineon über eine überzeugende Wachstumsstory. Gleichzeitig bleiben zyklische Risiken, hohe Investitionen und mögliche Bewertungsschwankungen bestehen. Für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont bleibt die Aktie damit interessant, sofern sie die Risiken des Halbleitersektors tragen können. Das Kursziel 75 Euro von Deutsche Bank Research signalisiert gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 51,88 Euro ein theoretisches Aufwärtspotenzial von rund 45 Prozent. Ob daraus die nächste große Infineon-Rally wird, entscheiden letztlich die kommenden Quartalszahlen.
Teilen Sie diese Infineon-Aktienanalyse mit Ihren Freunden! Denn wer beim nächsten Börsenstammtisch erklären kann, warum ausgerechnet Autochips den KI-Boom überstrahlen, bekommt vielleicht nicht nur bewundernde Blicke, sondern auch die letzte Portion Pommes. Und die ist heutzutage fast so wertvoll wie ein gut getimter Halbleiterkauf!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 12. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.