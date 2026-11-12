Infineon Aktie: Trotz Kurszenkung winkt kräftiges Aufwärtspotenzial!

Die Infineon-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 12. November 2026 enthält eine klare Botschaft: Die operative Entwicklung des Halbleiterkonzerns überzeugt, auch wenn die Bewertung der gesamten Branche vorsichtiger ausfällt. Analyst Johannes Schaller senkt das Kursziel von 85 auf 75 Euro, bestätigt aber das Rating "buy". Besonders bemerkenswert ist, dass Johannes Schaller seine Prognosen für Infineon nach den starken Geschäftszahlen sogar anhebt. Der Analyst sieht nicht nur im hochprofitablen KI-Geschäft attraktive Perspektiven, sondern hebt vor allem die überraschend positiven Aussichten im Automobilsektor hervor. Mit einem erwarteten Umsatz von rund 20 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2027 und einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität verfügt Infineon über eine überzeugende Wachstumsstory. Gleichzeitig bleiben zyklische Risiken, hohe Investitionen und mögliche Bewertungsschwankungen bestehen. Für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont bleibt die Aktie damit interessant, sofern sie die Risiken des Halbleitersektors tragen können. Das Kursziel 75 Euro von Deutsche Bank Research signalisiert gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 51,88 Euro ein theoretisches Aufwärtspotenzial von rund 45 Prozent. Ob daraus die nächste große Infineon-Rally wird, entscheiden letztlich die kommenden Quartalszahlen.

Teilen Sie diese Infineon-Aktienanalyse mit Ihren Freunden! Denn wer beim nächsten Börsenstammtisch erklären kann, warum ausgerechnet Autochips den KI-Boom überstrahlen, bekommt vielleicht nicht nur bewundernde Blicke, sondern auch die letzte Portion Pommes. Und die ist heutzutage fast so wertvoll wie ein gut getimter Halbleiterkauf!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.