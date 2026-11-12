Drei Tage, drei Gesichter. Am Dienstag legt Infineon ein Rekordquartal und einen Ausblick von rund 20 Milliarden Euro Umsatz vor – und die Aktie gibt ihr Tagesplus komplett wieder ab. Am Mittwoch springt sie um 6,6 Prozent, obwohl gleich mehrere Großbanken ihre Kursziele zusammenstreichen. Und heute fällt sie um 1,7 Prozent auf 51,22 Euro, weil beim wichtigsten Taktgeber der KI-Branche, Nvidia, eine Führungskrise tobt. Damit notiert die Infineon-Aktie noch immer mehr als 40 Prozent unter ihrem Rekordhoch von rund 88 Euro aus dem Juni. Ist das die Chance des Jahres für einen der wichtigsten KI-Profiteure im DAX – oder fängt hier jemand ein fallendes Messer? Unsere Infineon-Aktie Prognose trennt, was kurzfristig zählt, von dem, was langfristig trägt.
Infineon-Aktie Prognose: Über 40 Prozent unter dem Rekord – Schnäppchen oder Falle vor dem Nvidia-Showdown?
Rekordquartal, 20-Milliarden-Ausblick, Rally um 6,6 Prozent – und trotzdem kappen Analysten reihenweise ihre Kursziele. Die Infineon-Aktie steckt zwischen glänzenden Zahlen und einer verunsicherten KI-Börse fest. Unsere Infineon-Aktie Prognose zeigt, welche Chartmarken kurzfristig entscheiden, warum die Nvidia-Krise zum Taktgeber wird und was mittel- bis langfristig für und gegen den Stromlieferanten der KI-Rechenzentren spricht.
Die Ausgangslage
Vom KI-Liebling zum Prügelknaben: ein Absturz in fünf Monaten
Wer die Infineon-Aktie im Juni gekauft hat, hat fast die Hälfte seines Einsatzes verloren. Wer im Frühjahr 2025 eingestiegen ist, liegt trotzdem weit vorn.
Anfang Juni markierte die Infineon-Aktie ihr Rekordhoch bei rund 88 Euro. Die Börse feierte den Münchner Chipkonzern als europäischen Gewinner des KI-Booms. Dann drehte die Stimmung: Sorgen über Überkapazitäten bei KI-Chips, ein schwächerer Halbleitersektor und zuletzt der Ausverkauf nach den US-Kongresswahlen schickten das Papier auf Talfahrt. Am 5. November fiel die Aktie um 8,5 Prozent und erreichte bei 45,37 Euro ihr bisheriges Korrekturtief. Am Zahlentag lag sie zunächst bis zu 7 Prozent im Plus, ging aber mit 49,05 Euro sogar leicht im Minus aus dem Xetra-Handel. Erst am Mittwoch folgte der Befreiungsschlag auf 52,20 Euro. Seit Jahresbeginn steht damit trotz allem ein Plus von gut einem Drittel zu Buche.
Die Quartalszahlen
Rekord bei Umsatz und Marge: Was die Zahlen wirklich zeigen
Für jede seriöse Infineon Aktienanalyse gilt: Operativ hat der Konzern geliefert. Die Probleme liegen im Kleingedruckten.
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres, das am 30. September endete, steigerte Infineon den Umsatz um 19 Prozent auf den Rekordwert von 4,706 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis sprang auf 1,119 Milliarden Euro, die Marge auf 23,8 Prozent nach 18,2 Prozent ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,353 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern um 49 Prozent auf 1,512 Milliarden Euro. Die Dividende soll von 0,35 auf 0,38 Euro je Aktie steigen.
Der Wachstumsmotor: Rechenzentren
Mit Stromversorgungen für Rechenzentren setzte Infineon im abgelaufenen Jahr rund 2,2 Milliarden Euro um, davon 1,7 Milliarden Euro mit KI-Rechenzentren. Für 2027 peilt der Konzern knapp 4 Milliarden Euro an. Im zuständigen Segment Power & Sensor Systems stieg die Marge im Schlussquartal auf 30,8 Prozent.
Die Überraschung: das Autogeschäft
Das größte Segment Automotive wuchs im vierten Quartal um 9 Prozent auf 2,089 Milliarden Euro. Für Deutsche-Bank-Analyst Johannes Schaller war das die eigentliche positive Überraschung der Zahlen – nicht das KI-Geschäft.
Der Schönheitsfehler: der Nettogewinn
Unter dem Strich verdiente Infineon im Quartal 532 Millionen Euro, erwartet waren 678 Millionen Euro. Belastet haben Sonderposten außerhalb des Segmentergebnisses, ein schwächeres Finanzergebnis und höhere Steuern.
Die Baustelle: der freie Cashflow
Vom operativen Geschäft blieben im Gesamtjahr nur 993 Millionen Euro freier Cashflow übrig. Für 2027 plant Infineon Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro in neue Fabriken.
Infineon closed the fiscal year 2026 with another record quarter and enters the new fiscal year with continued strong momentum.
Übersetzt: Infineon habe das Geschäftsjahr mit einem weiteren Rekordquartal abgeschlossen und starte mit anhaltend starkem Schwung ins neue Jahr.
Die aktuellen News
Nvidia-Beben und Kursziel-Kahlschlag: Warum die Aktie nicht zur Ruhe kommt
Kurzfristig wird die Infineon-Aktie weniger von den eigenen Zahlen bewegt als von zwei Faktoren, auf die der Konzern keinen Einfluss hat.
Erstens: Nvidia. Der US-Konzern gibt mit seinen Chips das Tempo beim Bau jener KI-Rechenzentren vor, für die Infineon die Stromversorgung liefert – und er steckt in einer schweren Führungskrise. Nach Berichten der New York Times über eine zweite Affäre von Konzernchef Jensen Huang und des Wall Street Journal über eine mögliche Ablösung fiel die Nvidia-Aktie im Nachthandel um mehr als 7 Prozent. Für die Infineon-Aktie ist das ein Stimmungsrisiko, kein Geschäftsrisiko: Die Nachfrage nach Rechenzentren hängt nicht an einer Person. Doch am 17. November legt Nvidia Quartalszahlen vor. Bestätigen sie die Investitionspläne der Cloud-Konzerne, dürfte das auch Infineon stützen. Überlagert die Führungsfrage alles, drohen weitere Abgaben im gesamten KI-Sektor.
Zweitens: die Analysten. Sie loben die Zahlen – und senken trotzdem ihre Kursziele. Jefferies kappte das Ziel von 96 auf 74 Euro, JPMorgan von 96 auf 80 Euro, UBS von 64 auf 55 Euro und heute die Deutsche Bank von 85 auf 75 Euro. Der Grund ist in fast allen Fällen derselbe: Die Bewertungen der gesamten Chipbranche sind gefallen, also sinken auch die fairen Werte. An den Gewinnschätzungen liegt es nicht – die Deutsche Bank hat ihre Prognosen nach den Zahlen sogar angehoben.
Der Ausblick des Halbleiterkonzerns dürfte sich als konservativ erweisen.
Infineon Chartanalyse
Das Chartbild: Bodenbildung oder nur eine Verschnaufpause?
Die Infineon Chartanalyse zeigt eine Aktie, die angeschlagen ist, aber erste Lebenszeichen sendet. Alle wichtigen Durchschnittslinien liegen noch über dem Kurs – bis auf eine.
Der wichtigste Erfolg der Bullen: Mit dem Sprung vom Mittwoch hat die Infineon-Aktie die 20-Tage-Linie bei rund 50,90 Euro zurückerobert, an der sie in den Tagen vor den Zahlen dreimal gescheitert war. Zudem meldet der Trendfolgeindikator MACD ein erstes Kaufsignal. Darüber wird es allerdings eng. Die 50-Tage-Linie bei rund 55,20 Euro ist der erste ernsthafte Widerstand, die 200-Tage-Linie bei rund 57,40 Euro der entscheidende. Solange der Kurs darunter notiert, gilt der langfristige Aufwärtstrend aus charttechnischer Sicht als unterbrochen. Noch eine Etage höher wartet um 60 Euro eine massive Zone aus 100-Tage-Linie und der früheren Ausbruchsmarke. Nach unten ist das Korrekturtief bei 45,37 Euro die Linie, an der sich alles entscheidet.
Szenario 1: Erholung bis zur 200-Tage-Linie
Bestätigt Nvidia am 17. November die Nachfrage nach KI-Infrastruktur, hat die Infineon-Aktie Luft bis zur 50-Tage-Linie um 55 Euro. Ein Schlusskurs darüber würde den Weg zur 200-Tage-Linie bei rund 57,40 Euro öffnen. Erst deren nachhaltige Rückeroberung wäre aus Sicht der Infineon Chartanalyse ein echtes Trendwendesignal, mit der Zone um 60 Euro als nächstem Ziel.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 45 und 55 Euro
Bleibt die KI-Stimmung nervös, dürfte die Aktie zwischen dem Korrekturtief und der 50-Tage-Linie pendeln. Eine solche Bodenbildung wäre nach einem Absturz von mehr als 40 Prozent nicht ungewöhnlich. Wichtig wäre, dass die 20-Tage-Linie um 51 Euro hält.
Szenario 3: Rückfall unter das Tief
Enttäuscht Nvidia oder eskaliert die Führungskrise, könnte die Infineon-Aktie die Erholung schnell wieder abgeben. Fällt sie unter 45,37 Euro, wäre ein neues Korrekturtief markiert, und das Chartbild würde sich deutlich eintrüben.
Die Analysten
Kursziele zwischen 55 und 100 Euro: gesenkt, aber weit über dem Kurs
Bemerkenswert ist der Abstand zwischen Analystenmeinung und Börsenkurs. Selbst nach der Welle von Kürzungen liegt der Durchschnitt der acht hier genannten Häuser bei rund 76 Euro – knapp 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Am optimistischsten bleibt Berenberg mit unverändert 100 Euro. Bernstein sieht 82 Euro, die DZ Bank einen fairen Wert von 77 Euro. Am skeptischsten ist UBS mit 55 Euro und der Einstufung „Neutral“. Alle genannten Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Infineon: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Kurs am 12. November 2026 um 10:21 Uhr: 51,22 Euro (Xetra). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, boerse.de, 4investors, finanzen.ch; Studien vom 10. bis 12. November 2026, Morgan Stanley Stand vor den Zahlen
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Berenberg
|100
|Bernstein
|82
|JPMorgan
|80
|DZ Bank
|77
|Deutsche Bank
|75
|Jefferies
|74
|Morgan Stanley
|65
|UBS
|55
Mittel- bis langfristige Prognose
Das große Bild: Vom Autozulieferer zum Stromlieferanten der KI
Wer über die nächsten Wochen hinausblickt, sieht einen Konzern, der sich gerade neu erfindet – und genau darin liegt der Kern der mittel- bis langfristigen Infineon-Aktie Prognose.
Jahrzehntelang galt Infineon als zyklischer Zulieferer der Autoindustrie. Nach zwei schwachen Jahren hat der Konzern 2026 den Umsatzrekord von 2023 übertroffen, und für 2027 stellt er einen Sprung auf rund 20 Milliarden Euro in Aussicht. Die Segmentergebnis-Marge soll dabei in den mittleren 20-Prozent-Bereich steigen, rund 5 Prozentpunkte mehr als 2026.
Infineon: Umsatz nach Geschäftsjahren
Mrd. Euro
- Ausblick des Managements
Geschäftsjahr jeweils bis 30. September. Wert für 2027 ist der Ausblick des Unternehmens von rund 20 Milliarden Euro, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Infineon, Geschäftsberichte und Mitteilung vom 10. November 2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Umsatz
|2023
|16,3
|2024
|15,0
|2025
|14,7
|2026
|16,4
|2027 (Ausblick)
|20,0
Getragen wird dieser Wandel von gleich mehreren Trends, die sich gegenseitig verstärken:
KI-Rechenzentren
Jeder KI-Server braucht hocheffiziente Stromversorgung. Laut Telefonkonferenz summieren sich unterschriebene und verhandelte mehrjährige Lieferverträge in diesem Bereich auf mehr als 10 Milliarden Euro.
Technologievorsprung bei neuen Materialien
Infineon beherrscht Silizium, Siliziumkarbid und Galliumnitrid. Auf der Messe electronica zeigt der Konzern in dieser Woche nach eigenen Angaben den weltweit ersten funktionsfähigen 300-Millimeter-Siliziumkarbid-Wafer für Leistungshalbleiter. Ein solcher Wafer bietet Platz für rund 2,3-mal so viele Chips wie die bisherige 200-Millimeter-Variante.
Elektrifizierung und Stromnetze
Ladesäulen, Solaranlagen, Netzausbau und Elektroautos brauchen Leistungshalbleiter – ein Markt, in dem Infineon zu den Weltmarktführern zählt.
Erholung im Autogeschäft
Nach zwei schwierigen Jahren zieht das Geschäft mit der Autoindustrie wieder an. Hinzu kommt das softwaredefinierte Auto mit Mikrocontrollern, bei denen Infineon Marktführer ist.
Infineon Aktienanalyse
Die Bewertung: teuer auf Sicht von heute, günstig auf Sicht von morgen
Die Bewertung ist der Dreh- und Angelpunkt jeder Infineon Aktienanalyse. Auf Basis des bereinigten Gewinns von 1,73 Euro je Aktie für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei knapp 30. Rechnet man mit den Gewinnschätzungen der Analysten für 2027, sinkt es auf rund 18 – für einen Konzern, der um mehr als 20 Prozent wachsen will, ein moderater Wert. Der Haken: Diese Rechnung geht nur auf, wenn Infineon liefert. Für 20 Milliarden Euro Umsatz muss der Konzern nach einem ersten Quartal mit rund 4,6 Milliarden Euro in den folgenden drei Quartalen im Schnitt gut 5,1 Milliarden Euro umsetzen – jeweils neue Rekorde. Die Analysten von Jefferies und Berenberg halten den Ausblick dennoch für vorsichtig formuliert und sehen Spielraum nach oben.
Die Infineon-Aktie auf einen Blick
Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) – 51,22 Euro, minus 1,7 Prozent am Vormittag des 12. November 2026 (Xetra)
Rekordhoch: rund 88 Euro (Anfang Juni 2026), Korrekturtief: 45,37 Euro (5. November 2026)
Chartmarken: 20-Tage-Linie um 50,90 Euro, 50-Tage-Linie um 55,20 Euro, 200-Tage-Linie um 57,40 Euro, 100-Tage-Linie um 60,20 Euro
Q4 GJ 2026: Umsatz 4,706 Mrd. Euro (+19 Prozent), Segmentergebnis-Marge 23,8 Prozent, Nettogewinn 532 Mio. Euro
GJ 2026: Umsatz 16,353 Mrd. Euro, bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,73 Euro, freier Cashflow 993 Mio. Euro
Ausblick GJ 2027: Umsatz rund 20 Mrd. Euro, Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich, Rechenzentren knapp 4 Mrd. Euro
Dividendenvorschlag: 0,38 Euro je Aktie
Analysten-Kursziele: 55 bis 100 Euro, Durchschnitt der genannten Häuser rund 76 Euro
Nächste Termine: Nvidia-Zahlen am 17. November, Infineon-Zahlen zum ersten Quartal am 3. Februar 2027
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Infineon-Aktie Prognose?
Kurzfristig entscheiden die Nvidia-Zahlen am 17. November über die Stimmung. Charttechnisch ist die 50-Tage-Linie um 55 Euro der erste Widerstand, die 200-Tage-Linie um 57,40 Euro der entscheidende. Nach unten gilt das Korrekturtief von 45,37 Euro als wichtigste Unterstützung.
Warum fällt die Infineon-Aktie heute?
Die Aktie leidet unter der Führungskrise bei Nvidia, dem wichtigsten Taktgeber der KI-Branche. Nach dem Kurssprung vom Mittwoch nehmen Anleger zudem Gewinne mit. Die Deutsche Bank senkte am Morgen ihr Kursziel, bleibt aber bei „Buy“.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Infineon-Aktie?
Die Spanne reicht von 55 Euro (UBS) über 74 Euro (Jefferies), 75 Euro (Deutsche Bank) und 80 Euro (JPMorgan) bis 100 Euro (Berenberg). Der Durchschnitt der genannten Häuser liegt bei rund 76 Euro.
Was zeigt die Infineon Chartanalyse?
Die Aktie hat die 20-Tage-Linie zurückerobert, notiert aber weiter unter der 50- und der 200-Tage-Linie. Der langfristige Aufwärtstrend ist damit unterbrochen. Erst ein Anstieg über rund 57,40 Euro würde das Bild aus charttechnischer Sicht deutlich aufhellen.
Ist die Infineon-Aktie zu teuer?
Auf Basis des Gewinns 2026 liegt das KGV bei knapp 30, auf Basis der Schätzungen für 2027 bei rund 18. Ob die Aktie günstig ist, hängt davon ab, ob Infineon das Wachstumsziel von mehr als 20 Prozent erreicht.
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