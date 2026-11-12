Infineon-Aktie Prognose: Über 40 Prozent unter dem Rekord – Schnäppchen oder Falle vor dem Nvidia-Showdown?

Wie lautet die kurzfristige Infineon-Aktie Prognose?

Kurzfristig entscheiden die Nvidia-Zahlen am 17. November über die Stimmung. Charttechnisch ist die 50-Tage-Linie um 55 Euro der erste Widerstand, die 200-Tage-Linie um 57,40 Euro der entscheidende. Nach unten gilt das Korrekturtief von 45,37 Euro als wichtigste Unterstützung.

Warum fällt die Infineon-Aktie heute?

Die Aktie leidet unter der Führungskrise bei Nvidia, dem wichtigsten Taktgeber der KI-Branche. Nach dem Kurssprung vom Mittwoch nehmen Anleger zudem Gewinne mit. Die Deutsche Bank senkte am Morgen ihr Kursziel, bleibt aber bei „Buy“.

Welche Kursziele nennen Analysten für die Infineon-Aktie?

Die Spanne reicht von 55 Euro (UBS) über 74 Euro (Jefferies), 75 Euro (Deutsche Bank) und 80 Euro (JPMorgan) bis 100 Euro (Berenberg). Der Durchschnitt der genannten Häuser liegt bei rund 76 Euro.

Was zeigt die Infineon Chartanalyse?

Die Aktie hat die 20-Tage-Linie zurückerobert, notiert aber weiter unter der 50- und der 200-Tage-Linie. Der langfristige Aufwärtstrend ist damit unterbrochen. Erst ein Anstieg über rund 57,40 Euro würde das Bild aus charttechnischer Sicht deutlich aufhellen.

Ist die Infineon-Aktie zu teuer?

Auf Basis des Gewinns 2026 liegt das KGV bei knapp 30, auf Basis der Schätzungen für 2027 bei rund 18. Ob die Aktie günstig ist, hängt davon ab, ob Infineon das Wachstumsziel von mehr als 20 Prozent erreicht.