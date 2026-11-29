Die Woche begann mit einem Kurssprung. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia trieb Chipwerte am Montag nach oben, Infineon schloss bei 48,42 Euro. Dann kippte die Stimmung. Am Dienstag verlor die Aktie 9,7 Prozent, am Mittwoch weitere 6,5 Prozent auf 40,90 Euro. In zwei Tagen waren das 15,5 Prozent. Auslöser war eine Flucht aus Aktien mit Bezug zu künstlicher Intelligenz: Der US-Halbleiterindex SOX fiel am Mittwoch zeitweise um mehr als 8 Prozent.

Am Donnerstag und Freitag erholte sich das Papier, am Freitag um 2,68 Prozent. Den Einbruch der Wochenmitte glich das nicht aus. Eine eigene negative Meldung von Infineon gab es nicht.