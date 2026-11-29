Am Montag gefeiert, am Mittwoch verkauft. Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Handelssymbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) verlor in der Woche bis zum 27. November 4,29 Prozent und ist damit der größte Eurostoxx50 Verlierer der Woche. Nur neun der 50 Indexwerte schlossen die Woche im Minus. Auf Monatssicht steht bei Infineon ein Verlust von 17,30 Prozent.
Infineon-Aktie Eurostoxx50 Verlierer der Woche: 15 Prozent Absturz in zwei Tagen – so brutal traf die KI-Flucht den Chipkonzern
Die Infineon-Aktie ist der größte Eurostoxx50 Verlierer der Woche: minus 4,29 Prozent. Am Dienstag und Mittwoch verlor sie zusammen mehr als 15 Prozent, die Erholung danach reichte nicht. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursverlust.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Infineon-Aktie so stark gefallen ist
Die Woche begann mit einem Kurssprung. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia trieb Chipwerte am Montag nach oben, Infineon schloss bei 48,42 Euro. Dann kippte die Stimmung. Am Dienstag verlor die Aktie 9,7 Prozent, am Mittwoch weitere 6,5 Prozent auf 40,90 Euro. In zwei Tagen waren das 15,5 Prozent. Auslöser war eine Flucht aus Aktien mit Bezug zu künstlicher Intelligenz: Der US-Halbleiterindex SOX fiel am Mittwoch zeitweise um mehr als 8 Prozent.
Am Donnerstag und Freitag erholte sich das Papier, am Freitag um 2,68 Prozent. Den Einbruch der Wochenmitte glich das nicht aus. Eine eigene negative Meldung von Infineon gab es nicht.
KI-Flucht
Anleger verkauften Chipwerte quer durch die Branche.
Fallhöhe
Nach dem Montagssprung war die Aktie besonders anfällig.
Monatsbilanz
Minus 17,30 Prozent in einem Monat.
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Warum ist die Infineon-Aktie ein Eurostoxx50 Verlierer der Woche?
Die Flucht aus KI-Aktien traf Chipwerte am Dienstag und Mittwoch hart. Die Infineon-Aktie verlor in der Woche 4,29 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Infineon-Aktie?
Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100.
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