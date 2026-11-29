Die Indra-Aktie (ISIN: ES0118594417, WKN: 873570, deutsches Handelssymbol: IDA, US-Handelssymbol: ISMAF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 15,52 Prozent gestiegen und schloss am Freitag bei 57,38 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt Indra damit Platz eins. In der Vorwoche hatte Indra laut Bolsamanía noch die Verliererliste des Index angeführt.
Indra-Aktie IBEX 35 Gewinner der Woche: Vom Schlusslicht zum Spitzenreiter – Strategieplan katapultiert den Rüstungskonzern um 15 Prozent
Die Indra-Aktie ist der größte IBEX 35 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 15,52 Prozent auf 57,38 Euro dreht der spanische Rüstungs- und IT-Konzern nach einer schwachen Vorwoche spektakulär. Auslöser ist der neue Strategieplan Forward2030. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe, die Ziele und die Risiken.
Wochenanalyse
Vom Ausverkauf zur Rally: die Woche der Indra-Aktie
Kein Wert im IBEX 35 hat in dieser Woche so stark zugelegt wie Indra. Der Konzern legte seinen neuen Strategieplan vor, und die Anleger griffen zu.
Schon am Montag startete die Indra-Aktie mit Gewinnen in die Woche und schloss bei 51,54 Euro. Am Mittwoch stellte das Management auf dem Kapitalmarkttag den Strategieplan Forward2030 vor, die Aktie gehörte bereits im Handelsverlauf zu den stärksten Werten. Am Donnerstag legte sie um weitere 5,00 Prozent zu, am Freitag folgte ein Plus von 1,20 Prozent auf 57,38 Euro.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Indra-Aktie um mehr als 15 Prozent steigt
Der wichtigste Treiber ist der Strategieplan Forward2030. Indra will den Umsatz bis 2030 auf mehr als 12 Milliarden Euro steigern und ein operatives Ergebnis (EBIT) von über 1,5 Milliarden Euro erreichen. Für 2035 peilt der Konzern 20 Milliarden Euro Umsatz an. Laut Bolsamanía lagen diese Ziele nach Einschätzung mehrerer Analysten über den Erwartungen des Marktes. Dazu kündigte Indra ein Aktienrückkaufprogramm über 15 Millionen Euro an. Nach unserer Einschätzung verstärkte der vorangegangene Kursrückgang die Gegenbewegung, weil sich viele Anleger vor dem Kapitalmarkttag zurückgehalten hatten.
Ehrgeizige Ziele
Mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz bis 2030 und 20 Milliarden Euro bis 2035.
Über den Erwartungen
Laut Bolsamanía übertrafen die Ziele die Erwartungen des Marktes.
Aktienrückkauf
Indra startet ein Rückkaufprogramm über 15 Millionen Euro.
Gegenbewegung
In der Vorwoche war Indra noch der größte Verlierer im Index.
Das Unternehmen
Indra: Verteidigung, Raumfahrt und IT
Indra Sistemas mit Sitz in Alcobendas bei Madrid ist Spaniens wichtigster Anbieter von Verteidigungselektronik. Daneben ist der Konzern in der Raumfahrt, der Flugsicherung und über die Tochter Minsait im IT-Geschäft tätig. Größter Aktionär ist die staatliche Beteiligungsgesellschaft SEPI. Forward2030 ist der erste Strategieplan unter Präsident Ángel Simón und CEO Josep Maria Recasens.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Indra-Aktie
Warum ist die Indra-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?
Die Indra-Aktie stieg in der Woche um 15,52 Prozent. Treiber war der neue Strategieplan Forward2030 mit mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz bis 2030. Dazu kamen ein Aktienrückkauf und die Gegenbewegung nach einer schwachen Vorwoche.
Wie stark ist die Indra-Aktie in dieser Woche gestiegen?
Die Indra-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 57,38 Euro. Das sind 15,52 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 49,67 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Indra-Aktie?
Die ISIN lautet ES0118594417, die WKN 873570. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel IDA gehandelt, in den USA unter ISMAF (OTC).
Was sieht der Plan Forward2030 vor?
Indra will bis 2030 mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz und über 1,5 Milliarden Euro EBIT erreichen. Für 2035 sind 20 Milliarden Euro Umsatz angepeilt.
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