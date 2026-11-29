Warum ist die Indra-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?

Die Indra-Aktie stieg in der Woche um 15,52 Prozent. Treiber war der neue Strategieplan Forward2030 mit mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz bis 2030. Dazu kamen ein Aktienrückkauf und die Gegenbewegung nach einer schwachen Vorwoche.

Wie stark ist die Indra-Aktie in dieser Woche gestiegen?

Die Indra-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 57,38 Euro. Das sind 15,52 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 49,67 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Indra-Aktie?

Die ISIN lautet ES0118594417, die WKN 873570. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel IDA gehandelt, in den USA unter ISMAF (OTC).

Was sieht der Plan Forward2030 vor?

Indra will bis 2030 mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz und über 1,5 Milliarden Euro EBIT erreichen. Für 2035 sind 20 Milliarden Euro Umsatz angepeilt.