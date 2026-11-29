Warum ist die IMCD-Aktie AEX Gewinner der Woche?

Die Aktie stieg 4,97 Prozent auf 106,65 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, IMCD folgte dem Markt.

Wie lautet die ISIN der IMCD-Aktie?

NL0010801007. Symbol in Amsterdam IMCD.

Was macht IMCD?

IMCD vertreibt Spezialchemikalien und Inhaltsstoffe für viele Industrien.