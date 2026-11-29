Die IMCD-Aktie (ISIN: NL0010801007, Handelssymbol Amsterdam: IMCD) stieg in der Woche bis Freitag, 27. November, 4,97 Prozent und ist AEX Gewinner der Woche auf Platz sieben. Der Schlusskurs am Freitag: 106,65 Euro. Am Freitag selbst bewegte sich die Aktie kaum (plus 0,09 Prozent).
IMCD-Aktie ist AEX Gewinner der Woche: Plus 5,0 Prozent auf 106,65 Euro – Chemiehändler dreht ins Plus
Die IMCD-Aktie legt in der Woche 4,97 Prozent zu und ist AEX Gewinner der Woche. Auf Jahressicht steht der Chemiehändler mit knapp 35 Prozent im Plus, der Schlusskurs liegt bei 106,65 Euro.
Die Gründe
Zykliker wieder gefragt
Eine Unternehmensmeldung in der Woche liegt nicht vor. IMCD vertreibt Spezialchemikalien und Zutaten und ist konjunkturabhängig. Mit dem Börsenaufschwung, bei dem der AEX knapp 3 Prozent gewann, kehrten Käufer in Zykliker zurück. Bei Analysten stehen mehrere Banken, darunter Barclays, Jefferies und Goldman Sachs, laut Trivano auf Kaufen.
Monatsplus
Auf Monatssicht steht ein Plus von 5,59 Prozent.
Jahresbilanz
Auf Jahressicht liegt die Aktie fast 35 Prozent im Plus.
Fünf-Jahres-Sicht
Auf fünf Jahre steht noch ein Minus von gut 46 Prozent.
Häufige Fragen zur IMCD-Aktie
Warum ist die IMCD-Aktie AEX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg 4,97 Prozent auf 106,65 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, IMCD folgte dem Markt.
Wie lautet die ISIN der IMCD-Aktie?
NL0010801007. Symbol in Amsterdam IMCD.
Was macht IMCD?
IMCD vertreibt Spezialchemikalien und Inhaltsstoffe für viele Industrien.
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